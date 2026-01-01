מעיין כהן לפני צרפת: באות לתת בראש בגמר

כוכבת נבחרת העתודה ל"שיחת היום": "השחקניות הן כמו אחיות שלי. משהו מיוחד קורה כאן, באות לקחת את הגביע. עם טל נתן אנחנו שוברות תקרות זכוכית"

נבחרת העתודה של ישראל לנשים עשתה הישג היסטורי, כשניצחה 69:78 את בלגיה בחצי גמר היורובאסקט והעפילה לגמר הגדול שייערך הערב (ראשון, 20:30) מול נבחרת צרפת. מעיין כהן, שכיכבה בניצחון על הבלגיות עם 26 נקודות, שיתפה בתחושות ל”שיחת היום”.

שלום מעיין מה שלומך?

”אני בסדר, מאוד מתרגשת לקראת הגמר, באות לתת בראש”.

ככה צריך משחק מעולה שלך אתמול, מדהים, אה?

”תודה, זה לא משנה לי הדברים האישיים, אני אעשה מה שצריך כדי שהנבחרת תנצח. אנחנו נבחרת מגובשת ועושות הכל ביחד וזה מה שהעלה אותנו לרמות האלה. הן כמו אחיות שלי והבמות האלו של החשיפה זה טירוף”.

כיף לראות אתכן זו נבחרת מיוחדת גם מפיגור גם המופע שלך אתמול היה אידר מימין משמאל מה עבר עלייך אתמול היה נפלא לראות אותך?

”זה דברים שאני עובדת עליהם הרבה שנים יש לנו מטרות אנחנו יודעות לדעת מי חמה ואנחנו עם אופי של ווינריות. הגענו לא בחסד למקום הזה, עשינו דרך ארוכה ומשהו מיוחד קורה כאן”.

שחקניות העתודה של ישראל חוגגות (FIBA)

מה את יכולה לספר על עצמך למי שלא מכיר?

”מה שאתם רואים זה אחרי הרבה עבודה קשה הנבחרת קודמת להכל מבחינתי ויש לנו משחק אחרון ביחד לבוא לתת הכל ולקחת את הגביע הזה”.

“יש מטרה מול העיניים, ניתן הכל”

את בת 20 מחולון, אמורה לעבור למכללות, אבל מה זה עושה להגיע לגמר אליפות אירופה?

”חלמנו להגיע לשם, זה סוג של משחק אחרון שלי עם חברות שלי כמו איילה אורן שאנחנו מכיתה א’ ביחד, זה משחק מאוד מרגש וזה מכין אותי לשלב הבא של המכללות, אבל כרגע אני לא חושבת על זה כי יש לנו מטרה מול העיניים ובאות לתת הכל”.

נראה שזה לא קורה בכדורסל הנשים, אבל בדור שלכן נראה שתביאו את כדורסל הנשים לקדמת הבמה, את רואה את זה?

”אני רואה את זה, אנחנו 2 שנתונים שרצות ביחד עם שירה העליון. הגענו בקדטיות לדרג א’ ואז אצל רועי אייזנברג העפלנו לאליפות העולם בנערות, ועכשיו עם טל נתן יש לנו כימיה וחיבור שכל שנה אנחנו שוברות תקרות זכוכית, ועכשיו הזמן לקחת את הגביע וכיף להיות הפנים של העתיד וזו גאווה גדולה”.

טל נתן, מברך את השחקניות שלו (פיב"א)

איך את רואה את הצרפתיות?

”מאוד אתלטיות ופיזיות עם הגנה מעולה, אבל יש לנו צוות מעולה שיכין אותנו ואנחנו נשחק על החוזקות שלנו. אם זה השנה או שנה שעברה שכבר ניצחנו את צרפת ובאנו הכי מוכנות שיש”.

מה דיברתן ביניכן באימון היום?

”יש את הדברים הטקטיים ויש את הדברים של להיות ביחד, זה 40 דקות שחייב להיות ביחד, גם אם לא הולך, ולהמשיך לסמוך אחת על השנייה כי אנחנו מסוגלות להכל כל עוד אנחנו ביחד, זה הכוח שלנו ואנחנו מאמינות בעצמנו”.

אנחנו אוהבים את הווינריות שלך אתן בשבילנו כבר אלופות.

”תודה רבה”.