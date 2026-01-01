"גל מכוונת ל-WNBA, צריכה לתת שנתיים טובות"

טל רביב, אמא של כדורסלנית נבחרת העתודה, דיברה בתוכנית 'שיחת היום': "היא הפכה למנהיגה על המגרש וכיף לראות את זה, מבחינתי הן כבר עשו היסטוריה"

נבחרת העתודה של ישראל לנשים עשתה הישג היסטורי, כשניצחה 69:78 את בלגיה בחצי גמר היורובאסקט והעפילה לגמר הגדול שייערך הערב (ראשון, 20:30) מול נבחרת צרפת. טל רביב, אמא של כוכבת הנבחרת גל רביב, דיברה ב”שיחת היום” על התחושות לקראת המשחק המכריע.

מה זו כוכבת העל הזו? גם כשלא הולך לה היא מנהיגה אמיתית.

”זה מאוד נכון ומשקף את גל, מה שהכי בולט בגל זה הצניעות שלה והיא הפכה בשנים האחרונות למנהיגה על המגרש וכיף לראות את זה”.

את גם היית שחקנית בעברך, והיא בכלל התחילה בהתעמלות.

”עד שנמאס לנו לעמוד בתורים וסיימנו את האפיזודה זאת וניסינו משהו אחר ומשם הכל היסטריה”.

נבחרת העתודה של הנשים באליפות אירופה

את רואה שהיא בטופ בכל המדדים, איך זה לראות את זה?

”היא עובדת נורא קשה, היא מוכוונת להגיע לטופ והיא 100% בזה. היא מכוונת ל-WNBA. זה מאוד קשה, מאוד פוליטי ומאוד פיזי היא צריכה לתת שנתיים טובות בקולג’ והסיכויים יעלו”.

היא מובילה בתחרות ה-MVP.

”כל קדימה הצביעה לה, כל מי שאנחנו מכירים, אבל בסוף הסטטיסטיקה ובחירת המאמנים זה מה שיכריע. אבל תצביעו, למה לא?”

גל רביב בזריקה (צילום: FIBA)

“גל הולכת כל יום למגרש לזרוק 100 זריקות כדי להשתפר”

איך את רואה את ההתקדמות שלה?

”זה עבודה מאוד קשה, הן גם מתאמנות 4-5 שעות סקילס ואתלטיקה וקבוצתי ואז הן הולכות ללמוד, וגל כל יום הולכת למגרש לזרוק עוד לפחות 100 זריקות כדי להשתפר. כשיש לה זמן לנשום היא נוסעת למאמן הפרטי שלה בפיניקס ועושה סופ”ש מלא ב-5-6 אימונים אישיים. היא מקפידה על חדר כושר כל הזמן, היא מאוד התחזקה וזה משפיע על הביצועים שלה, מקפידה לישון 8 שעות בלילה, תזונה, הכל מוכוון כדי להגיע לרמות הכי גבוהות וזה משתלם. היא מוותרת על הרבה דברים כי זה מה שהיא רוצה”.

מתי היא עזבה את הארץ?

”כן היא עזבה להייסקול ועכשיו קולג’ ונראה לאן זה יתפתח”.

גל רביב במהלך (צילום: FIBA)

יש הצעות לשלב הבא שלה בקריירה?

”גם שנה שעברה היו, גם אז הייתה לה אליפות מאוד טובה ויש פניות מסוכנים וכאלה, היא יכולה להגיע לכל קולג’ בארה”ב אבל כרגע היא מתמקדת באליפות היא במיאמי בקולג’ ונראה מה יהיה בעתיד”.

“מבחינתי הבנות כבר עשו היסטוריה”

איך את רואה את הגמר הערב?

”אני חושבת שיש סיכוי, הבנות כל כך אוהבות אחת את השנייה ואת המדינה, מבחינתי הן עשו את ההיסטוריה שלהן, אנחנו רוצים את הגביע, אבל הן בכל מקרה עשו היסטוריה. זו קבוצה שהולכת יחד כמה שנים והן כל פעם מביאות את המדינה שלנו לעוד פיק ואושר גדול לכולנו”.

גל רביב (פיב"א)

איפה את רואה את המשחק בערב?

”אני בליטא, נביא דגלים ונצעק הכי חזק שאנחנו יכולים. בבית הם ישבו עם ג’רזי של גל רביב ומקווים לטוב. אתמול היה לי ברור שננצח, נגיע למשחק ונראה, יהיה בסדר”.

יש לחץ על גל?

”זורם לה קרח בוורידים, היא עושה את העבודה שלה הכי טוב שהיא יכולה, והיא כל כך מוכוונת מטרה שיהיה בסדר”.