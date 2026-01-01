אל הילאל לוחצת לכלול את ראפיניה בעסקת קאנסלו

דיווח: הסעודים מפעילים לחץ כבד כדי לשכנע את כוכב ברצלונה לעבור אליהם ובקטלוניה נכתב שהם "רוצים לפתור את העסקאות במקביל". האם הברזילאי יעזוב?

האם ראפיניה יעזוב את ברצלונה בקיץ הזה? השיחות בין ברצלונה לאל הילאל הסעודית צפויים להיות מואצות בצורה משמעותית בימים הקרובים ועל הפרק שתי עסקאות: הראשונה, והסבירה יותר, היא התרת חוזהו של ז'ואאו קאנסלו במועדון הסעודי, והשנייה – העברתו המורכבת של ראפיניה לאל הילאל, שכרגע נראית קשה מאוד לביצוע.

הנהלת אל הילאל וסוכנו של קאנסלו, ז'ורז'ה מנדש, כבר קבעו פגישה מכרעת במטרה למצוא פתרון סופי לעתידו המיידי של המגן. הפורטוגלי הבינלאומי, שמחזיק בחוזה בסעודיה עד שנת 2027, מבהיר בכל דרך כי הוא רוצה לשחק אך ורק בברצלונה.

מנגד, אל הילאל דורשת סכום מינימלי של 15 מיליון אירו עבורו. שני הצדדים מבינים שהם "נידונו" להגיע לעמק השווה, בעיקר בשל העובדה שקאנסלו חושב רק על המשך הקריירה שלו בבלאוגרנה.

ז'ואאו קאנסלו (רויטרס)

ראפיניה לא מעוניין לעזוב

במקביל, במועדון הסעודי עדיין נחושים להחתים את ראפיניה. באל הילאל היו רוצים לפתור את "פלונטר קאנסלו" בצורה חלקה יותר באמצעות החתמתו של הקיצוני הברזילאי של ברצלונה כחלק מהעסקאות בין המועדונים. “אל הילאל רוצה לפתור את עסקאות ראפיניה וקאנסלו במקביל”, נכתב ב’מונדו דפורטיבו’.

אלא שכאן הסעודים נתקלים בחומה בצורה: ראפיניה עצמו ממש לא מעוניין לעזוב את אירופה או להחליף ליגה, וסביבתו הקרובה ממשיכה להדגיש כי הרצון היחיד שלו הוא להצליח ולהוביל את ברצלונה תחת הדרכתו של האנזי פליק. כעת, נותר לראות האם הלחץ הכלכלי של הסעודים יצליח לשנות את תמונת המצב, או שקאנסלו ימצא את הדרך לקאמפ נואו בלי קשר לחברו הברזילאי.

ראפיניה (רויטרס)

באשר להתקפה, בארסה בעיצומה של מהפכה גדולה כשרוברט לבנדובסקי כבר עזב, פראן טורס צפוי להימכר לפ.ס.ז’, אנתוני גורדון כבר חתם, קארים אדיימי בדרך ואלופת ספרד רוצה גם את חוליאן אלברס. ימים יגידו אם גם ראפיניה יהיה חלק מבארסה בעונת 2026/27.