ביה"ד: בפעם הבאה נשקול שלא לאשר הסדרי טיעון

בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל העבירו מסר חריף למכבי ת"א וב"ש בצל אירועי האלימות בגמר: "בפעם הבאה ננקוט ברף ענישה גבוה בהרבה על מעשים כאלו"

לצד אישור הסדרי הטיעון בפרשת אירועי האלימות בגמר גביע המדינה בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע, בית הדין המשמעתי פרסם החלטה חריפה במיוחד, שכללה ביקורת נוקבת על ההתנהלות של השחקנים והקבוצות ואזהרה מפורשת לקראת העתיד. הדיינים הבהירו כי אמנם אישרו את ההסדר הנוכחי, אך רמזו שבמקרים דומים בעתיד ייתכן שלא יסכימו עוד לעסקאות טיעון ויטילו עונשים חמורים יותר.

"בפעם הבאה לא נקבל הסדרי טיעון – ונחמיר בענישה"

בהחלטה נכתב: "העונשים המבוקשים במסגרת הסדר הטיעון הינם ראויים ומתקבלים על הדעת... ויש לקוות כי ירתיעו את הנאשמים (ונאשמים 'פוטנציאליים' אחרים בעתיד) מלחזור על מעשיהם או לנקוט במעשים דומים". עוד ציינו הדיינים כי במסגרת ההחלטה התחשבו ב"עברם המשמעתי הנקי", ב"נטילת האחריות", ב"הבעת החרטה וההתנצלות" ובחיסכון בזמן שיפוטי שנבע מהודאת הנאשמים.

בהמשך הגיע המסר התקיף ביותר של בית הדין: "לאור עליית רף האלימות בעונה האחרונה, אין להשליך מרף הענישה שהתקבל במקרה זה, בפרט מאישורו של הסדר הישראלי הזה, לעניין הענישה שתושת במקרי אלימות אחרים, דומים או שונים". הדיינים הוסיפו אזהרה ברורה: "בפעם הבאה, במקרים דומים, לא ניטה לקבל כל הסדר טיעון אלא נבחר בדרך של מתן פסק דין וברף ענישה גבוה בהרבה בגין מעשים כגון אלו".

בית הדין התייחס גם לאירועי הגמר עצמם במילים חריפות: "גמר גביע המדינה הינו אירוע חגיגי... ואמור היה להוות חגיגה גדולה". עוד נכתב כי "שריקת הסיום היוותה, כאמור לעיל, שריקת הפתיחה לאירוע מביש", וכי "על כך צריכים כל השותפים לאירוע להתבייש". הדיינים אף ציינו כי למרות שההכנות לטקס הענקת הגביע כבר היו בעיצומן, "חלק מהשחקנים שכחו מכל קמפיין נגד האלימות ודווקא העדיפו על כר הדשא את דרך האלימות".

גם כלפי השחקנים עצמם הועבר מסר חד: "שחקני כדורגל אינם אנשים 'פרטיים' בשעה שהם עוטים את מדי קבוצתם ועולים על כר הדשא. הם עבור מאות אלפי ילדים ובני נוער, מודל לחיקוי". עוד הזהירו הדיינים כי "אלימות על כר הדשא אינה מסתיימת בשריקת השופט לעבירה אלא היא מחלחלת אל היציעים, אל מגרשי ליגות הנוער והילדים ואל מגרשי השכונה, ומעניקה לגיטימציה 'שקטה' לשילוב בלתי ראוי בין ספורט לאלימות".

את ההחלטה חתם בית הדין במסר ערכי חד: "במקום הניסיון להטיל את האשמה והאחריות לקרות האירוע צד אחד על משנהו, ראוי היה כי תישמע אמירה ברורה וחד-משמעית כי לאלימות, מילולית ופיזית כאחד, אין ולא יהיה מקום במגרשי הכדורגל בישראל". בנוסף הזכירו הדיינים את פסיקת בית הדין העליון מ-2023: "אין צורך להרבות מילים על 'מצב החירום' שבו מצוי ענף הכדורגל בנושא האלימות. במצב זה מתחייבת החמרה ברמת הענישה. לא די בהצהרות חלולות, אלא יש לשקף את התפיסה המחמירה במעשים".