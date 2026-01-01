מכבי הודיעה על החתמת מדר שאמר: שמח ונרגש

רכז הפועל ת"א לשעבר: "מחכה לפגוש את הקהל ולהחזיר לבעלים על האמון, יאללה מכבי". קטש: "בטוח שזו תחילתה של מערכת יחסים מופלאה עם חיבור טבעי"

מכבי ת”א הכריעה היום (ראשון) רשמית על צירופו של ים מדר בחוזה לשלוש שנים. הגארד שחוצה את הכביש מהפועל ת”א, אמר: "אני שמח ונרגש לפתוח פרק חדש ולהצטרף למכבי תל אביב. אני כבר מחכה לפגוש את הקהל, החברים לקבוצה והצוות, ומבטיח לתת את כל מה שיש לי בכל אימון ובכל משחק כדי לעזור למועדון לעמוד במטרות שלו. אני רוצה להודות לצוות המקצועי, להנהלה ולבעלים על האמון ומחכה להחזיר על המגרש. יאללה מכבי!”.

המאמן עודד קטש אמר: "אני שמח מאוד שים מצטרף אלינו. האיכויות שלו ברורות לכולם, במיוחד אחרי הפלייאוף האחרון, ואנחנו מייעדים לו תפקיד משמעותי בקבוצה. הוא מגיע למכבי בגיל המתאים ועם אפסייד גדול. אני רוצה להודות לבעלים על המאמצים הגדולים שעשו בהחתמה שלו".



בנוגע לקהל הנאמן שמלווה את המועדון הוסיף המאמן: "סוד הקסם של מכבי נובע מהחיבור של האוהדים לקבוצה ולשחקנים. אני בטוח שבמקרה של ים זו תחילתה של מערכת יחסים מופלאה עם חיבור טבעי, שרק יילך ויעמיק".



שמעון מזרחי אמר: "ים, אתה מתקבל עם גלים של אהבה ושמחה בהיותך שחקן ישראלי נוסף שמצטרף לעוגן של קבוצתנו, מכבי תל אביב. נאחל לך הצלחה רבה".