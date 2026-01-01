העונשים נקבעו: אושרו עסקאות הטיעון למכבי וב"ש

הצהובים נקנסו ב-114 אלף ש"ח, האדומים ב-110 אלף, נקבעו ההרחקות של השחקנים: כמה זמן ייעדרו בליץ', אנדרדה, אבו רומי ואיסט? כל הפרטים בפנים

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל אישר היום (ראשון) את עסקאות הטיעון בפרשת אירועי האלימות בגמר גביע המדינה בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע. במסגרת ההחלטה נקנסה מכבי תל אביב ב-114 אלף ש"ח והפועל באר שבע ב-110 אלף ש"ח, לצד עונשי הרחקה לשחקנים ולאנשי הקבוצות. בנוסף, שתי הקבוצות יקיימו טקס משותף נגד אלימות לפני משחק אלוף האלופים ב-16 ביולי.

העונשים שאושרו והפשרה בין הצדדים

האירועים התרחשו בסיום גמר גביע המדינה, אז התפתחה קטטה שנמשכה מספר דקות ובה היו מעורבים שחקנים ואנשי צוות משתי הקבוצות. כתבי האישום התבססו על דו"ח השופט, דו"ח המשקיף וסרטוני וידאו, כאשר גם שתי הקבוצות הועמדו לדין בגין התפרעות אוהדים, ומכבי תל אביב הואשמה בנוסף בקריאות גזעניות. לאחר דיון ממושך שנערך ב-24 ביוני המליץ בית הדין לצדדים להגיע להסדר טיעון, וזה אכן הוגש ואושר.

במסגרת ההסדר, מכבי תל אביב נקנסה ב-24 אלף ש"ח בגין התפרעות אוהדים, ב-50 אלף ש"ח בגין התפרעות, קטטה ותקיפה וב-40 אלף ש"ח בגין קריאות גזעניות, סך הכל 114 אלף ש"ח. הפועל באר שבע נקנסה ב-60 אלף ש"ח בגין התפרעות אוהדים וב-50 אלף ש"ח בגין התפרעות, קטטה ותקיפה, סך הכל 110 אלף ש"ח. בנוסף, לשתי הקבוצות נגזר עונש על תנאי של הפחתת שתי נקודות במקרה של הרשעה עתידית בעבירות דומות.

בגזרת העונשים האישיים, אלעד מדמון הורחק משלושה משחקים בפועל ושלושה נוספים על תנאי, וטייריס אסנטה הורחק ממשחק אחד בפועל ושניים על תנאי. קרווין אנדראדה ספג שבעה משחקי הרחקה בפועל ושבעה על תנאי, כריסטיאן בליץ' הורחק מחמישה משחקים בפועל וחמישה על תנאי, ויואב זיו הורחק מכל תפקיד במגרשים ובכדורגל לשלושה חודשים, החל מ-1 ביולי.

כריסטיאן בליץ' (רדאד ג'בארה)

מנגד, סמיר פרהוד מהפועל באר שבע הורחק מחמישה משחקים בפועל וחמישה על תנאי, זאהי אחמד מארבעה משחקים בפועל וארבעה על תנאי, מוחמד אבו רומי משלושה משחקים בפועל ושלושה על תנאי, ג'בון איסט משלושה משחקים בפועל ושלושה על תנאי, בעוד מוחמד כנעאן קיבל הרחקה משני משחקים על תנאי, בנוסף לעונש ההרחקה האוטומטי שספג בכרטיס האדום.

בית הדין הסביר כי אישור ההסדר נבע משיקולי יעילות, חיסכון בזמן שיפוטי והודאת הנאשמים, אך הדגיש כי מדובר בענישה משמעותית המעבירה מסר חד נגד אלימות בכדורגל. עוד נקבע כי העונשים אמנם אינם ברף המקסימלי האפשרי, אך הם קרובים אליו וצפויים להרתיע מפני הישנות מקרים דומים בעתיד. הדיינים גם ציינו כי התחשבו בחרטה, בלקיחת האחריות ובכך שהנאשמים חסכו הליך הוכחות ארוך.

בסיום ההחלטה מתחו הדיינים ביקורת חריפה על ההתנהלות באותו ערב, וציינו כי גמר גביע המדינה, שאמור היה להיות חגיגה של הכדורגל הישראלי, הסתיים ב"מחזה מביש". לדבריהם, שחקני כדורגל ואנשי צוות הם מודל לחיקוי עבור מאות אלפי ילדים ובני נוער, ולכן עליהם לשמש דוגמה אישית. הם הזהירו כי אם תימשך מגמת האלימות במגרשים, בעתיד בית הדין עלול שלא לאשר עסקאות טיעון דומות ולהטיל עונשים חמורים אף יותר.