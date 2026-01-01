רבע 2, 04:23: ישראל - סלובניה 36:28

יורובאסקט עד גיל 20, מחזור 2: החבורה של אורן אהרוני נתקלת באגרסיביות מול המארחת, אלון דניאלי בולט מחוץ לקשת וירון גולדמן מסייע, במאבק עיקש

אחרי ההישג הענק של נבחרת הנשים, גם נבחרת העתודה לגברים רוצה להביא כבוד, כשהיא פוגשת בשעה זו את סלובניה במסגרת המחזור השני של שלב הבתים ביורובאסקט.

החבורה של אורן אהרוני התקשתה במחזור הפתיחה מול רומניה, אבל הצליחה לנצח בכל זאת 68:78, יונתן קלר (21 נקודות) ורמי בלגה (14 נק’ ו-10 ריב’) הצטיינו בשורות הכחולים לבנים. אבל עם כל הכבוד לרומנים, סלובניה ידועה כאומת כדורסל אדירה בהרבה מהם, ובנוסף היא נהנית מיתרון הביתיות.

שתי הנבחרות נפגשו 5 פעמים בהיסטוריה, כשהאחרונה הייתה בשמינית הגמר של יורובאסקט 2022, אז ישראל ניצחה 60:77. בארבע הפעמים האחרות שבהן נפגשו, סלובניה יצאה עם ידה על העליונה, זה קרה בטורנירים של 2004, 2006, 2007 ו-2009.

ג'ול כראם מתגונן משני שחקני סלובניה (צילום: FIBA)

רבע ראשון: 22:21 לנבחרת סלובניה

החמישייה של נבחרת ישראל: אורן סהר, רני בלגה, אלון דניאלי, ג'ול כראם, יונתן קלר.

החמישייה של נבחרת סלובניה: לוברו בולהאר, לאון זדראבקוביץ', ויט חראבאר, אורבן קרופליץ', אלייאז' מניץ'.

בנבחרת הסלובנית, אלייאז' מניץ' ואורבן קרופליץ' בולטים ביכולת הייצור ההתקפית ומובילים את הקלעים של המארחת. מנגד, אצל הכחולים-לבנים אלון דניאלי מציג יכולת קליעה מרשימה במיוחד מחוץ לקשת ומוביל את התקפת הנבחרת. לצידו, ג'ול כראם וירון גולדמן תורמים את חלקם באזור הצבע ומסייעים לישראל להישאר חזק בתמונה.