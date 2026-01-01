ארגנטינה בתחתית: סיכויי הזכייה במונדיאל 2026

אנגליה פייבוריטית מול מסי וחבריו (51% מול 49% לעלות לגמר), לצרפת סיכויי הזכייה הגבוהים ביותר: למעלה מ-30%. וגם: ההיסטוריה של קיין ובלינגהאם

שלב הנוקאאוט של מונדיאל 2026 ממשיך להתנהל כמעט ללא הפתעות. מתוך 28 משחקי נוקאאוט שנערכו עד כה, ב-24 מהם ניצחה הנבחרת שסומנה כפייבוריטית, ובסופו של דבר גם ארבע הפייבוריטיות הגדולות שלפני הטורניר, צרפת, ספרד, אנגליה וארגנטינה, הן אלו שהעפילו לחצי הגמר.

עוד עולה מהנתונים כי ארבע הנבחרות הללו היו גם אלו שפיפ"א הפרידה מראש לארבע פינות שונות של ההגרלה, בהנחה שכל אחת מהן תסיים במקום הראשון בבית שלה. המשמעות הייתה שהן לא היו יכולות להיפגש לפני חצי הגמר, וכעת כולן אכן הגיעו לשלב ארבע האחרונות.

כך נראות התחזיות לקראת חצי הגמר

לפי הנתונים של סימולטור Football Meets Data, לצרפת יתרון קל על ספרד בחצי הגמר הראשון, עם סיכויי העפלה של 55% לעומת 45%. גם המפגש השני צפוי להיות צמוד במיוחד, כאשר אנגליה מקבלת 51% סיכוי להעפיל לגמר מול 49% בלבד לארגנטינה.

הקסם נמשך: ארגנטינה מנצחת 1:3 את שווייץ

במאבק על הזכייה בגביע העולם, צרפת מדורגת כפייבוריטית עם 31% סיכוי להניף את הגביע. אחריה נמצאת ספרד עם 25%, אנגליה עם 23% וארגנטינה עם 21%, כך שעל פי המודל כל ארבע הנבחרות עדיין נמצאות בתמונת הזכייה, ללא פערים גדולים ביניהן.

במקביל נרשמה תפנית גם במאבק על מלכות השערים. ליאו מסי לא כבש בניצחון 1:3 על שווייץ ברבע הגמר, אך בישל אחד מהשערים. בעקבות זאת, ולאחר שצבר דקות משחק נוספות, הוא מפגר כעת אחרי קיליאן אמבפה בכל שוברי השוויון, הן במספר הבישולים והן במספר דקות המשחק. לשני הכוכבים נותרו עוד שני משחקים בטורניר, חצי הגמר ומשחק הגמר או המשחק על המקום השלישי. לשניהם כעת יש שמונה שערים.

נתון היסטורי נוסף שייך לנבחרת אנגליה. לראשונה אי פעם במונדיאל, לנבחרת אחת יש שני שחקנים שכבשו לפחות שישה שערים באותה מהדורה, ג'וד בלינגהאם והארי קיין, ששניהם עומדים על שישה כיבושים וממשיכים להוביל את התקפת שלושת האריות בדרך לחלום על זכייה ראשונה מאז 1966.