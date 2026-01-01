תומאש סאטורנסקי מברצלונה בדרך להפועל ת"א

הצ'כי בן ה-34 שסיים חוזה בקבוצה הקטלונית יצטרף לאדומים של איטודיס בחוזה לעונה אחת אחרי שקלע בעונה החולפת 7.4 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג

תומאש סאטורנסקי סיים חוזה בברצלונה והיעד הבא שלו הוא הפועל תל אביב, כאשר הגארד הצ׳כי חתם על חוזה לעונה אחת. כזכור סאטורנסקי בן ה-34 העמיד בעונה החולפת ממוצעים של 7.4 נקודות לצד 3.5 ריבאונדים ו-4.3 אסיסטים.

ביורוליג, הרכז הצ׳כי שיחק עד כה רק במדי בברצלונה כאשר הוא נודע בשל האתלטיות והסייז שלו שהיו לשילוב נהדר שהביא לכך שהשחקן גם עשה את הקפיצה ל-NBA. הוא במקור שיחק בפראחה ולאחר מכן חתם בסביליה ומשם עבר לברצלונה.

תומאש סאטורנסקי ותמיר בלאט (IMAGO)

נבחר בדראפט ה-NBA בעבר

ב-2012 הוא נבחר במקום ה-32 בדראפט ה-NBA על ידי וושינגטון וויזארדס ומשם אליה הוא הגיע ב-2016 ושיחק במדיה שלוש שנים. סאטורנסקי הספיק לשחק גם בשיקגו בולס, ניו אורלינס פליקנס ובסן אנטוניו לפני שחזר לוושינגטון. ב-2022 חזר לברצלונה על חוזה יוקרתי שהוערך בכ-1.8 מיליון דולר לעונה וכעת הוא מגיע כאמור לקבוצתו של דימיטריס איטודיס.