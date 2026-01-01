טבריה מאיימת: אם לא ישעה עצמו, נתבע את החוקר

במועדון טוענים כי חוקר ההתאחדות מדליף חומרי חקירה ו"מזהם אותה", ומאיימים לתבוע אותו על לשון הרע ונזיקין. הצפוניים גם מאשימים את ההתאחדות

פרשת העירויים לא יורדת מהכותרות. עירוני טבריה שלחה הבוקר (ראשון) באמצעות עו"ד איל יפה מכתב התראה חריף לפני תביעה לחוקר ההתאחדות לכדורגל, דין אור פרגר ממשרד "ד.פ. מור חקירות". המועדון דורש את השעייתו המיידית של החוקר מהתיק ומאיים בתביעת נזיקין ולשון הרע בסך 500,000 ש"ח בגין ניהול "חקירה מזוהמת", רמיסת זכויות שחקנים והטיית ההליך ממניעים פוליטיים זרים, כך לטענת טבריה.

המכתב טוען לכשלים חסרי תקדים, המפרקים לחלוטין, לדברי המועדון, את לגיטימיות החקירה.

טענות המכתב

בטענותיה כותבת טבריה: "החוקר בעל קופת השרצים: המכתב חושף כי החוקר דין אור פרגר הורשע בעבר בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות בגין איומים וקללות קשות כלפי שופטים (ביניהן: ‘אני משתין עליך, יא חתיכת אפס’). המועדון מביע תדהמה על כך שההתאחדות הפקידה חקירה רגישה בידיו של אדם עם עבר משמעתי חמור של ביזוי המערכת (מדובר על מקרה שקרה ב-2024).

“סימון המטרה מראש: מתמלילי החקירה שנחשפו עולה כי החוקר חרץ את דינו של המועדון עוד לפני ההליך המשפטי, כשהצהיר באוזני שחקן בחקירה: ‘אני אומר לך חד משמעית שהפעם זה שונה, הם יירדו ליגה’. מבחינת המועדון, זו הוכחה לאג'נדה פוליטית מכוונת ולא לחיפוש האמת.

"זיהום ההליך וסחיטת שחקנים: החוקר הפעיל לחץ פסיכולוגי ברוטאלי על השחקן הצעיר רון אונגר, תוך הטחת גידופים בראשי המועדון (‘נוכלים’, ‘מרמים’). במכתב מובהר כי דבריו של אונגר עצמו מוכיחים בפועל כי לא היה כל שימוש בנפח אסור.

"הסתרת תוצאות הפוליגרף: המכתב טוען כי החוקרים מסרבים להעביר למועדון את תוצאות בדיקות הפוליגרף שבוצעו לשחקנים ולנחקרים, ומתחמקים מכך ב’תירוצים שונים ומשונים’.

"אכיפה בררנית ואפליה: המועדון מאשים את החוקר וההתאחדות בשתיקה מכוונת מול קבוצות אחרות בליגה שמקבלות עירויי מלחים בשגרה, תוך סימון מגמתי ואפליה קשה של עירוני טבריה בלבד”.

בסיום המכתב נדרש פרגר להשעות עצמו מהחקירה, לפרסם התנצלות פומבית בפני המועדון ולפצות אותו ב-100,000שקלים. ככל שלא ייעשה כן, טוענים במועדון במכתב, הם מסמיכים את עורך הדין יפה להגיש תביעת נזיקין ולשון הרע, על סך 500,000 שקלים כנגד פרגר.

במכתב כיתב המועדון, בין היתר את יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, את מנכ"ל ההתאחדות, יריב טפר (יש לציין שהוא אביו של שחקן הקבוצה, יונתן טפר), וגם את מנכ"ל הסוכנות למניעת סימום בספורט (WADA) בישראל, דוקטור דניאל הרשטיין, שלדברי המכתב, "גם הוא דואג לפרסם בתקשורת את חומרי החקירה ולחרוץ דין, בטרם סיום ההליך".