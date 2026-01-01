6 גמרים לישראליות בגביע העולם בהתעמלות אמנותית

לאחר שלב המוקדמות של אחת מהתחרויות הגדולות של השנה, דניאלה מוניץ ונבחרת ההתעמלות האמנותית סיימו במקום הרביעי בקרב רב, אך עלו לגמרים נוספים

שישה גמרים לישראליות בגביע העולם בהתעמלות אמנותית במילאנו. אמש (שבת) ננעל שלב המוקדמות של התחרות, אחת מהגדולות של השנה, ובמסגרתה דניאלה מוניץ ונבחרת ההתעמלות האמנותית סיימו במקום הרביעי בקרב רב, אך העפילו לגמרים נוספים.

בהיעדרה של מיטל סומקין הפצועה, בתחרות האישית השתתפה דניאלה מוניץ שסיימה במקום הרביעי בקרב-רב, במרחק של 2 עשיריות בלבד מהפודיום בו הופיעו שתי איטלקיות מקומיות, כך שהיא פספסה מדליה בתחרות טובה. למרות זאת, דניאלה העפילה לשלושה גמרים, בתרגיל החישוק עליו קיבלה 28.950 נקודות, בתרגיל האלות בו זכתה לציון של 29.300 נקודות ובתרגיל הסרט שממנו במוקדמות היא הוציאה ציון של 27.350.

כמו כן, בתחרות האישית, אלונה טל פרנקו סיימה במקום השמיני בקרב-רב והעפילה לשני גמרים, גם בתרגיל החישוק (27.900 נקודות) וגם באלות 28.800 נקודות.

הנבחרת העפילה לגמר החישוקים והאלות

בתחרות הקבוצתית, נבחרת ישראל העפילה לגמר תרגיל החישוקים והאלות מהמקום הראשון עם 28.150 נקודות, לאחר שקודם לכן פישלה בתרגיל הכדורים שפגע לה בציון הכללי כך שהיא סיימה רק במקום הרביעי בקרב-רב מבין כל הנבחרות המשתתפות. יחד עם זאת, כאמור, היא העפילה לגמר התרגיל המשולב של החישוקים והאלות. הגמרים ייערכו במהלך היום.