שחקני שווייץ: קטסטרופה, השופט הרג את המשחק

פרוילר ("לא יודע מה השופט הזה עושה פה") וג'אקה ("שינה הכל, הפסדנו בגלל החלטה אחת") זעמו על הרחקת אמבולו. וגם: מדוע ה-VAR התערב מלכתחילה?

בשווייץ התקשו להשלים עם ההדחה ברבע גמר מונדיאל 2026 לאחר ההפסד 3:1 לארגנטינה בתום הארכה, כאשר במוקד עמדה ההרחקה השנויה במחלוקת של בריל אמבולו. הקשר רמו פרוילר כינה את ההחלטה "קטסטרופה", בעוד הקפטן גרניט ג'אקה טען כי הרחבת סמכויות ה-VAR "הורגת משחקים". גם המאמן מוראט יאקין תקף את ההחלטה וטען שנבחרתו "נענשה בגלל טעות שיפוט".

התקרית התרחשה חמש דקות בלבד אחרי ששווייץ השוותה ל-1:1. אמבולו פרץ לרחבה ונפל לאחר מאבק עם לאנדרו פארדס. השופט הפורטוגלי ז'ואאו פיניירו שלף תחילה כרטיס צהוב לפארדס, לאחר שסבר כי ביצע עבירה, אך צוות ה-VAR, שפעל ממרכז השידורים הבינלאומי בדאלאס, התערב והמליץ לו לצפות באירוע מחדש.

בבדיקה החוזרת נבחנו מספר זוויות, מהן עלה כי ככל הנראה כלל לא היה מגע בין השחקנים ואמבולו צלל. עם זאת, הסיבה הרשמית להתערבות ה-VAR הייתה "זיהוי שגוי של השחקן", כלומר, בדיקה האם הכרטיס נשלף לשחקן הלא נכון. לאחר הצפייה ביטל פיניירו את הכרטיס לפארדס והעניק אותו לאמבולו. מאחר שהחלוץ כבר ספג צהוב במחצית הראשונה, דווקא בעקבות עבירה על פארדס, הוא הורחק בכרטיס צהוב שני והתקשה לעצור את הדמעות, כשחבריו ניגשו לנחם אותו.

השופט שולף לבריל אמבולו את הכרטיס האדום (רויטרס)

מה אומר החוק ומדוע ה-VAR התערב?

לפי התקנות החדשות שהכניסה פיפ"א במיוחד למונדיאל 2026, ניתן להשתמש ב-VAR גם במקרים של "זיהוי שגוי" כאשר השופט מעניש את השחקן הלא נכון, בין אם מדובר בשחקן מאותה קבוצה ובין אם מהקבוצה היריבה. בחוקת המשחק נכתב כי "אם השופט מעניש עבירה אך זיהה באופן ברור את השחקן הלא נכון שביצע אותה, ניתן לבדוק רק את זהות מבצע העבירה".

לכן, מבחינה חוקתית, פיניירו פעל בהתאם לתקנות כאשר ביטל את הכרטיס לפארדס והעביר אותו לאמבולו. האירוניה היא שאלמלא השופט היה שולף מלכתחילה כרטיס צהוב לפארדס, כלל לא ניתן היה לבדוק את הצלילה של אמבולו בפני עצמה. עצם שליפת הכרטיס היא שהפעילה את פרוטוקול ה-VAR ואפשרה את ההתערבות.

פרוילר לא הסתיר את כעסו בסיום ואמר: "זו פשוט קטסטרופה. אני לא יודע מה השופט הזה עושה כאן. אני לא מבין למה קוראים לו למצב כזה, כי היו הרבה עבירות, גם במחצית הראשונה, ואולי גם עליהן היה צריך לתת כרטיסים צהובים. אני לא מבין איך ה-VAR יכול לשנות משחק בגלל סיטואציה כזו".

ז'ואאו פיניירו עם בריל אמבולו ושחקני שווייץ (רויטרס)

גם ג'אקה היה משוכנע שההרחקה הכריעה את ההתמודדות: "פתחנו טוב. ספגנו מקרן, אבל אחר כך, לדעתי, ראו רק את שווייץ. החזקנו בכדור, אמנם לא יצרנו הרבה במחצית הראשונה, אבל לארגנטינה לא היה שום דבר חוץ מהשער בקרן. המחצית השנייה הייתה שלנו. ידענו שלאט לאט נוכל לקחת יותר סיכונים".

הקפטן המשיך: "עשינו את זה, כבשנו והרגשנו מצוין. הייתה לנו יותר אנרגיה ויותר אמונה, ואז הכרטיס האדום שינה הכל. הוא שינה את כל תוכנית המשחק שלנו, שהייתה חיובית מאוד מההתחלה. אם אתה מפסיד בגלל החלטה אחת של השופט, זה כואב מאוד. זו הייתה ההחלטה שלו וקשה לקבל אותה. חדר ההלבשה היה שקט מאוד ומאוכזב, אבל אם אנחנו מאוכזבים אחרי משחק מול ארגנטינה, זה מראה על המנטליות של הנבחרת הזו".

יאקין הצטרף לביקורת ואמר: "לא הייתי אומר שארגנטינה מקבלת יחס מועדף, אבל הכדורגל לא ניצח. נענשנו בגלל טעות של השופט. לא הכרתי את החוק הזה לפני כן. זו הייתה סיטואציה מאוד לא משמעותית, ניתן כרטיס צהוב ואז ה-VAR התערב. זה היה רגע משמעותי מאוד עבורנו והוא הכריע את המשחק. ה-VAR והשופט... עצם העובדה שהכניסו חוק כזה פשוט מיותרת. זה כואב מאוד. פספסנו את ההזדמנות הזאת ולא נגיע לחצי הגמר, אבל אני חושב שהיינו ראויים להיות שם".

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ג'אקה סיכם בביקורת על החוקה החדשה: "החוקים הם חוקים ואנחנו לא יכולים לשנות אותם, אבל זו החלטה שהורגת את המשחק. זו דעתי. אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות, אבל פשוט אל תהרגו את המשחק. שיחקנו מצוין והייתי משוכנע שב-11 מול 11 היינו יכולים לנצח אותם. עכשיו, אחרי המשחק, קשה מאוד למצוא את המילים הנכונות".