רבע 3, 02:36: צרפת - ישראל 43:61

אליפות אירופה עד גיל 20, גמר: החבורה של טל נתן התאוששה מהפתיחה הקשה וצימקה את הפיגור בזכות דקות נהדרות של רביב, אך הצרפתיות חזרו לשלוט בקצב

האם אנחנו בדרך לסנסציה בכדורסל הישראלי? נבחרת העתודה של ישראל רוצה לחתום את המסע החלומי שלה באליפות אירופה עד גיל 20 עם מדליית זהב היסטורית, כשהיא משחקת בשעה זו מול צרפת בגמר הגדול של הטורניר.

החבורה של טל נתן כבר עשתה את הבלתי ייאמן, כשהתאוששה מהפסד לספרד במחזור הפתיחה עם חמישה ניצחונות רצופים בדרך למשחק על הזהב. בחצי הגמר מול בלגיה, הישראליות היו עדיפות לכל אורך המשחק וגברו 69:78 על הבלגיות, הרבה בזכות ערב נהדר של מעיין כהן שסיימה עם 26 נקודות.

הנבחרות נפגשו פעמיים בהיסטוריה, הפעם האחרונה הייתה ביורובאסקט של 2025, אז הישראליות ניצחו 74:81, גל רביב בהופעת ענק של 32 נקודות הובילה את הנבחרת. הפעם הראשונה בה נפגשו הנבחרות הייתה ב-2005, אז הצרפתיות הביסו 43:64 את הישראליות.

שחקניות נבחרת ישראל שרות את ההמנון (פיב״א)

רבע ראשון: 16:28 לצרפת

חמישיית נבחרת ישראל: גל רביב, מעיין כהן, מאיה זילברשלג, איילה אורן, מאי בייקו

חמישיית נבחרת צרפת: איסאטו קייטה-סיסוקו, סטלה קולאס, איינואה ריסאשר, אינס פיטארש-גרנל, שרה סיסה

המשחק נפתח בסערה מבחינת הצרפתיות, שצלפו שלוש שלשות רצופות ועלו במהירות ליתרון. היריבה המשיכה לשלוט בקצב, יצאה לריצת 0:15 ולא אפשרה לישראל לקלוע סל במשך חמש הדקות הראשונות, ובהמשך כבר עלתה ל-0:17. לאחר כמעט שבע דקות גל רביב שברה את הבצורת עם שלשה, ובהתקפה הבאה הוסיפה עוד אחת וצימקה ל-20:6.

גם נטע מיישר הצטרפה עם שלשה, ורביב המשיכה את המומנטום עם סל מחצי מרחק בדרך להורדת ההפרש ל-22:11. נבחרת ישראל נכנסה לעניינים ככל שהרבע התקדם, כשגם מאיה זילברשלג קלעה מחוץ לקשת וצימקה לחד-ספרתי. אלא שהצרפתיות הגיבו מיד עם שלשה משלהן, וירדו להפסקה בין הרבעים ביתרון 16:28.

גל רביב נותנת הוראות (פיב״א)

מאיה זילברשלג שומרת (פיב״א)

רבע שני: 31:44 לצרפת

ישראל פתחה את הרבע עם סל קל של מאי בייקו במתפרצת, ובהמשך דייקה שש פעמים ברציפות מקו העונשין וצימקה את ההפרש לחד-ספרתי, 30:24. החבורה של טל נתן הציגה דקות הגנתיות מצוינות והחזיקה את הצרפתיות על שתי נקודות בלבד בארבע הדקות הראשונות של הרבע.

לאחר דקות ארוכות ללא סל, הצרפתיות הצליחו לעצור את המומנטום הישראלי, אך בייקו השיבה מיד עם סל בסיומה של התקפה קבוצתית נהדרת והורידה את הפיגור לחמש נקודות בלבד, 32:27. אלא שבדקות הסיום צרפת העלתה שוב את הקצב, יצאה לריצת 4:12, פתחה מחדש יתרון דו-ספרתי וירדה להפסקה ביתרון 31:44.

מאי בייקו עולה לסל (צילום:FIBA)

מאמן הנבחרת טל נתן נותן הוראות (צילום:FIBA)

מעיין כהן בפעולה (צילום: FIBA)

רבע שלישי: