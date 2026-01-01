ביקורת מצד קהל אוהדי הפועל בית שאן בדבר הודעת המועדון ביחס לעיצוב סמל חדש, דווקא בעת הזו, כשעד לא מזמן זעקו כי ללא תמיכה עירונית, תהיה בעיה

העיתוי הנכון לעיצוב סמל חדש בהפועל בית שאן? המועדון הצפוני יצא בהודעה לקהל אוהדיו כי באחרונה קיבל הוא החלטה משמעותית בדבר עיצוב סמל חדש, כשמדובר בצעד נוסף בדרך להגשמת המטרות שלו. “הסמל הותיק, המיתולוגי והמוכר, ימשיך להישאר חלק בלתי נפרד מההיסטוריה המפוארת שלנו”, ציינו בהפועל בית שאן.

בתחילת חודש יוני, כזכור, קהל אוהדי המועדון הוציאו כרזת אבל להפועל בית שאן, נוכח משבר תקציבי מול העירייה. לאחר שעות ספורות יצאה הודעת עיריית בית שאן ומועדון הפועל בית שאן עם הבטחה מצד העירייה, זאת במטרה להרגיע את הרוחות. שבוע לאחר מכן, פורסם ב-ONE כי פעילות מחלקת הנוער במועדון הופסקה.

עתה, לאור הודעת הפועל בית שאן בדבר עיצוב מחדש לסמל שלה, קהל האוהדים ביקר את הנושא וציין, בין היתר "כי סמל חדש יגרום למועדון להתקדם?", "סמל מחליפים כשיש איחוד או מעבר לאגודה אחרת... סמל הוא דגל, זהות ומסורת רבת שנים", "קבוצה שלא מפארת את העבר, אין לה עתיד, תחשבו על זה".

שחקני הפועל בית שאן חוגגים (חג'אג' רחאל)

עוד הוסיפו הטוקבקיסטים, חלק מקהל אוהדי הפועל בית שאן: "יש דברים שלא נוגעים בהם. בעיקר בסמלים", "איזה סמל? מה סמל? תתחילו קודם להחתים שחקנים. אין כסף לבקבוקי מים, אתם מתעסקים בסמל?", "עדיף שלא, הסמל זה מה שנשאר", "ההפך הוא הנכון. תשאירו את הסמל ותחזירו את המדים של פעם. תחזירו את הזהות לקבוצה, במקום לברוח ממנה", המשיכו.

ההודעה הרשמית לאוהדי הפועל בית שאן: "אוהדים יקרים, לאחר מחשבות רבות, דיונים מעמיקים ורצון להצעיד את הפועל בית שאן קדימה, קיבלנו החלטה משמעותית שתסמן את תחילתו של עידן חדש במועדון.

"כחלק מהחזון שלנו להתפתח, להתחדש ולהמשיך למצב את הפועל בית שאן כמועדון מוביל בכדורגל הישראלי, החלטנו לעצב סמל חדש למועדון. ההחלטה הזו לא התקבלה בקלות. הסמל המיתולוגי של הפועל בית שאן ליווה את המועדון במשך שנים רבות, והוא יישאר לעד חלק בלתי נפרד מההיסטוריה, מהמסורת ומהרגעים הגדולים של המועדון.

שחקני בית שאן חוגגים (חג'אג' רחאל)

"הסמל החדש לא בא למחוק את העבר, הוא בא לבנות את העתיד. הוא ישלב את הערכים, הזהות והגאווה של הפועל בית שאן, לצד שפה עיצובית מודרנית שתייצג את הדרך החדשה שאליה אנו יוצאים. בקרוב נחשוף בפניכם את הסמל החדש ואנחנו מתרגשים לחלוק איתכם את הפרק הבא בתולדות הפועל בית שאן. העבר שלנו הוא מקור הגאווה. העתיד שלנו מתחיל עכשיו. הפועל בית שאן יוצאת לדרך חדשה", סיכמו במועדון הצפוני.