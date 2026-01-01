אוספים חתימות: דרישה לעצור את מודל השיבוץ החדש

חלק מהמועדונים התאגדו למכתב ההתנגדות לשיבוץ ליגות בחטיבה הצעירה: "פגיעה בשוויון ההזדמנויות של ילדי הכדורגל בישראל". דרישה להקפאת השיבוצים

פורום רחב של מנהלי מחלקות נוער, מנהלים מקצועיים, מאמנים ומועדונים פנה לשר התרבות והספורט ולהתאחדות לכדורגל בדרישה לעצור את יישום מודל שיבוץ קבוצות החטיבה הצעירה על בסיס דירוג המועדונים. לטענתם, המהלך מבטל את העיקרון הספורטיבי שלפיו הישגים מקצועיים הם שצריכים לקבוע את רמת התחרות, ועלול להסב נזק משמעותי לפיתוח הכדורגל הישראלי.

במכתב חריף שהופנה לשר התרבות והספורט, למנכ"ל משרדו, ליו"ר ההתאחדות לכדורגל, למנכ"ל ההתאחדות, ליו"ר הוועדה המקצועית ולראש אגף הנוער, דורשים מנהלי מחלקות נוער, מנהלים מקצועיים, מאמנים ומועדונים מכל רחבי הארץ לעצור באופן מיידי את יישום מודל השיבוץ החדש, שלפיו המסגרת התחרותית תיקבע בעיקר על בסיס דירוג המועדון ולא בהתאם להישגי קבוצות הילדים בשנתון הרלוונטי.

במכתב, שעדיין אוספים אליו חתימות, נטען כי אף שאין התנגדות לעצם קיומו של דירוג מועדונים, ואף שמדובר בכלי שעשוי לסייע בחלוקת משאבים, בקביעת סטנדרטים מקצועיים ובקבלת החלטות רגולטוריות, השימוש בו כגורם המרכזי לשיבוץ קבוצות ילדים בליגות השונות הוא שגוי ופוגע בעקרונות היסוד של הספורט.

לטענת החותמים, ילדים בני 8 עד 12 אינם צריכים להיות מושפעים מהישגי קבוצת הבוגרים של המועדון, ממעמדו ההיסטורי או ממספר שחקני הנבחרות שצמחו בו בעבר. לדבריהם, הקריטריונים לקביעת רמת התחרות צריכים להתבסס על יכולת הילדים, הישגי קבוצתם והעבודה המקצועית שנעשתה עמם לאורך העונה.

עוד נטען כי במשך שנים עודדה ההתאחדות לכדורגל השקעה רחבת היקף במחלקות הנוער – החל מהכשרת מאמנים, דרך פיתוח מקצועי, אנליזה, מעטפת רפואית ומנטלית ועד שדרוג מתקנים ותשתיות. אלא שלטענת הכותבים, המודל החדש משדר מסר הפוך, שלפיו גם השקעה מקצועית משמעותית והצלחות על כר הדשא אינן מבטיחות קידום למסגרת תחרותית בכירה יותר.

דרישה לעצירת יישום המודל לעונת 2026/27

בפורום מזהירים כי יישום השיטה החדשה עלול להוביל לריכוז שחקנים מוכשרים במספר מצומצם של מועדונים בעלי דירוג גבוה, להרחבת הפערים בין מחלקות הנוער ולפגיעה בתחרותיות. בנוסף, הם סבורים כי הורים ושחקנים יבחרו לעבור למועדונים המדורגים גבוה יותר, גם אם במועדון הנוכחי מתבצעת עבודה מקצועית איכותית, רק כדי להבטיח השתתפות בליגות הבכירות.

יחד עם זאת, במכתב מועלות גם טענות בנוגע להליך קבלת ההחלטות של ההתאחדות לכדורגל וכל השותף בהם. לטענת החותמים, מודל בעל השפעה כה רחבה התקבל ללא שיתוף ציבור מסודר, ללא קיום דיון מקצועי עם אנשי השטח וללא פרסום מלא של אופן חישוב דירוג המועדונים והמשקל שניתן לכל אחד מהקריטריונים.

בסיום המכתב מציגים הכותבים שורת דרישות: עצירת יישום המודל לעונת 2026/27, הקפאת השיבוצים עד לקיום דיון מקצועי, הקמת ועדה משותפת שתכלול נציגי ההתאחדות ואנשי מחלקות הנוער, גיבוש מודל שקוף והוגן שייתן משקל משמעותי להישגי הקבוצות ולעבודה המקצועית, וכן פרסום מנגנון ברור להגשת ערעורים על השיבוצים.

בסוף דבר, אין מדובר במאבק של מועדון כזה או אחר, אלא במאבק על עתיד מחלקות הנוער בישראל ועל אלפי הילדים המשחקים בענף. המסר המסכם של הפנייה חד וברור: הדרך לקביעת הליגה שבה ישחק ילד צריכה להיקבע בראש ובראשונה על פי יכולתו, הישגי קבוצתו והעבודה המקצועית שנעשתה עמו ולא על בסיס יתרון היסטורי או מבני של המועדון שאליו הוא משתייך.