חי מגמר ווימבלדון: סינר - זברב 1:2

הרגע הגדול הגיע: האיטלקי מנסה להפוך לרביעי ששומר על תוארו כאלוף ווימבלדון במאה ה-21 אחרי פדרר, ג'וקוביץ' ואלקראס. יריבו רוצה זכייה ראשונה

יאניק סינר ואלכסנדר זברב נפגשים בשעה זו בגמר ווימבלדון לקרב על תואר הגראנד סלאם היוקרתי. האיטלקי, המדורג ראשון בעולם והאלוף המכהן, מנסה להגן על התואר ולהפוך לטניסאי הרביעי בלבד במאה ה-21, אחרי רוג'ר פדרר, נובאק ג'וקוביץ' וקרלוס אלקראס, שמצליח לעשות זאת. מנגד, זברב מנסה לזכות בתואר הראשון שלו על הדשא ולהוסיף גראנד סלאם שני לקריירה.

סינר פתח את הטורניר בצורה לא פשוטה, כשנאלץ לחזור מפיגור של מערכה בדרך לניצחון בחמש מערכות על מיומיר קצ'מנוביץ' בסיבוב הראשון. מאז הוא העלה הילוך, ניצח את חמשת משחקיו הבאים בשלוש מערכות, ובחצי הגמר הביס 4:6, 4:6 ו-4:6 את נובאק ג'וקוביץ', כשהוא גם נוקם על ההפסד לסרבי בחצי גמר אליפות אוסטרליה. למרות שעדיין לא זכה בגראנד סלאם ב-2026, הוא מגיע לגמר הראשון שלו השנה, עם מאזן של 19 ניצחונות ב-24 גמרים מאז תחילת 2024. כל חמשת הפסדיו בגמרים בתקופה הזו הגיעו מול קרלוס אלקראס.

זברב, אלוף הרולאן גארוס והמדורג שני בטורניר, עמד בציפיות כשהעפיל לגמר ווימבלדון לראשונה בקריירה, לאחר שבעבר מעולם לא עבר את שמינית הגמר בטורניר. אחרי שהיה מרחק משחקון אחד מהעפלה לגמר אליפות אוסטרליה, זכה בגראנד סלאם הראשון שלו בפאריס וכעת הגיע לגמר נוסף. עם זאת, הוא עדיין מחפש תואר ראשון על דשא, כשמאזנו בגמרים על המשטח עומד על 3:0. בנוסף, מאזנו בגמרי גראנד סלאם הוא ניצחון אחד מול שלושה הפסדים, וב-2026 הוא עדיין ללא ניצחון על שחקן מהטופ 5, כאשר ארבעה מחמשת הפסדיו הגיעו דווקא מול סינר.

המאזן בין השניים עומד על 4:10 לזכות סינר. לפני פחות משלוש שנים הוליך זברב 1:4 במפגשים ביניהם, אך האיטלקי ניצח מאז בתשעת המפגשים האחרונים והפך את היריבות לחד-צדדית. סינר מחזיק במאזן 2:4 בגמרי גראנד סלאם, כאשר שני הפסדיו הגיעו מול אלקראס, ובחמשת הגמרים שבהם השתתף העונה ניצח בכולם מבלי להפסיד מערכה. מנגד, זברב הפסיד ב-12 מתוך 16 משחקיו מול המדורג ראשון בעולם, ולא ניצח שחקן שהחזיק בדירוג הזה מאז גמר ה-ATP של 2021.

יאניק סינר ואלכסנדר זברב לפני תחילת המשחק (רויטרס)

קת'רין נסיכת וויילס הגיעה לצפות בגמר בווימבלדון (רויטרס)

השחקן דסטין הופמן ובת זוגו ליסה הופמן הגיעו ליהנות מהמשחק (רויטרס)

מערכה ראשונה

כבר בהגשה השנייה של המשחקון הראשון קיבלנו ראלי מהסרטים, בסיומו זברב ניצח בקרב, אבל לא במלחמה, כשסינר ניצח לבסוף את המשחקון ועלה ל-0:1. הגרמני הגיב בהגשות שלו ושמר את יריבו על האפס כדי לאזן ל-1:1. האיטלקי הוכיח שגם הוא יכול וחזר להוביל עם 1:2, אחרי שגם כן הצליח לשמור את ההגשות שלו על האפס.