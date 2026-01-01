צפו בתקצירים: ארגנטינה ואנגליה עלו בתום הארכה

מסי מול בלינגהאם בחצי הגמר: אלופת העולם הזיעה בדרך ל-1:3 על שווייץ, כולל הרחקה שנויה במחלוקת, קיין וחבריו הדיחו את נורבגיה אחרי מהפך ו-1:2

שני משחקי רבע הגמר שנערכו הלילה סיפקו דרמות גדולות והשלימו את תמונת חצי הגמר של מונדיאל 2026. אנגליה חזרה מפיגור כדי לנצח 1:2 את נורבגיה לאחר הארכה, בעוד ארגנטינה גברה 1:3 על שווייץ, גם כן לאחר 120 דקות. בעקבות התוצאות, שתי המעצמות ייפגשו לקרב ענק על הכרטיס לגמר, כשביום רביעי באצטדיון אטלנטה יתמודדו זו מול זו על מקום במשחק הגדול של הטורניר.

נורבגיה - אנגליה 2:1

נבחרת אנגליה העפילה לחצי גמר המונדיאל לאחר ניצחון דרמטי 1:2 על נורבגיה בתום הארכה. אנדראס שלדרופ העלה את הסקנדינבים ליתרון בדקה ה-36, אך ג'וד בלינגהאם איזן עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה. הארי קיין כבר חגג מהפך רגע לאחר מכן, אך שערו נפסל בטענת נבדל.

במחצית השנייה נורבגיה הייתה קרובה להחזיר לעצמה את היתרון, אך שער של טורביורן הגם בוטל לאחר התערבות VAR בעקבות עבירה של ארלינג הולאנד במהלך. גם נגיחה של כריסטופר אייר פגעה במשקוף, לפני שבלינגהאם השלים צמד בדקה ה-93 של ההארכה, אחרי שהגיב ראשון לריבאונד מהדיפה של אוריאן נילאנד. בנוסף, בלינגהאם וקיין הגיעו לשישה שערים כל אחד בטורניר, הפעם הראשונה בה שני אנגלים כובשים לפחות חמישה שערים באותו מונדיאל, בעוד ג'ורדן פיקפורד הפך לשוער האנגלי עם הכי הרבה הופעות בגביע העולם (18).

ועכשיו לחצי: אנגליה עם 1:2 על נורבגיה

ארגנטינה - שווייץ 1:3

גם ארגנטינה נזקקה להארכה כדי להבטיח את מקומה בין ארבע האחרונות, כשניצחה 1:3 את שווייץ בקנזס סיטי. אלכסיס מק-אליסטר העלה את אלופת העולם ליתרון כבר בדקה ה-10 אחרי קרן של ליאו מסי, אך דן אנדויה איזן בדקה ה-67 לאחר דקות טובות של השווייצרים.

הקסם נמשך: ארגנטינה מנצחת 1:3 את שווייץ

בדקה ה-72 המשחק השתנה כאשר בריל אמבולו הורחק בכרטיס צהוב שני בעקבות התחזות, וארגנטינה ניצלה את היתרון המספרי. מסי כמעט הכריע בזמן החוקי, אך החמיץ במעט, לפני שחוליאן אלברס כבש שער נהדר בדקה ה-112 ולאוטרו מרטינס חתם את התוצאה בתוספת הזמן של ההארכה. ארגנטינה רשמה משחק 15 ברציפות בו כבשה במונדיאל, והפכה לנבחרת הראשונה אי פעם שכובשת שני שערים באותה מחצית של הארכה ביותר ממשחק אחד באותו טורניר.