מליגת העל ועד לליגת המכללות: הכירו את סגל הזהב

נבחרת העתודה לנשים עשתה היסטוריה, כשהעפילה לגמר אליפות אירופה (הערב,20:30), אבל מאחורי האקסטזה, יש חבורת לוחמות שהן העתיד של הכדורסל הישראלי

אל תנסו אפילו למחוק את החיוך מהפנים, ובעיקר, אל תעיזו לצבוט את עצמכם: זה לא חלום, זו מציאות חלומית. נבחרת העתודה של ישראל לנשים בכדורסל עשתה אמש (שבת) את הבלתי יאומן, רשמה את ההישג הגדול ביותר בתולדות ענף כדורסל הנשים בישראל, והעפילה לראשונה בהיסטוריה לגמר אליפות אירופה דרג א' נגד צרפת הערב (ראשון, 20:30).

הלוחמות בכחול-לבן הגיעו לטורניר הזה כנגד כל הסיכויים, ועם לב ענק, כדורסל חכם, הגנת ברזל ואמונה שלא יודעת גבולות, הן פירקו סנסציה אחרי סנסציה, השתיקו את המפקפקים והוכיחו שהשמיים הם רק קו הזינוק עבורן. המשחק אתמול לא היה רק ניצחון על לוח התוצאות, הוא היה תצוגת תכלית של אופי, חיבור קבוצתי נדיר ורוח לחימה ישראלית במיטבה, שהבטיחה מדליה היסטורית והעלתה ענף שלם שלב.

מאחורי האקסטזה, הריצות על המגרש והדמעות של השמחה בסיום, עומדת חבורה מופלאה של שחקניות, שהן העתיד של כדורסל הנשים בישראל, תחת המאמן טל נתן.

טל נתן עם שחקניות נבחרת ישראל (פיב"א)

רגע לפני שהן עולות להילחם על תואר אלופות אירופה, זה הזמן להכיר מקרוב את הגיבורות של כולנו. פרויקט היכרות מיוחד: הכירו את סגל הזהב שעשה היסטוריה.

האקדח של חולוניה: מאיה אלמליח (בת 18, 1.70)

הגארדית החדשה של אליצור חולון מגיעה אחרי עונת שיא מטורפת בא.ס. רמת השרון מהליגה הלאומית, שם גדלה, היא סחפה את קבוצתה לאליפות המדינה לנערות א', כחריגת גיל, קטפה את תואר ה-MVP של סדרת הגמר ונבחרת לחמישיית העונה עם שורה סטטיסטית של כוכבת אמיתית: 20 נקודות, 4.3 ריבאונדים ומיצוב מפלצתי בהגנה עם 3.7 חטיפות למשחק. , שחקנית הגנה מצוינת בנבחרת שיכולה לשמור כמעט על כל גארדית באליפות. חולון קיבלה יהלום, ויהיה מעניין לראות מה תרוויח ממנה השנה בליגת העל.

התקווה האמריקאית: לי טייכמן (בת 18, 1.73)

טייכמן מביאה איתה לסגל את הניחוח הבינלאומי היישר מליגת המכללות בארצות הברית. הגארדית המוכשרת סיימה את עונתה הראשונה במכללת דרום פלורידה היוקרתית, שם טעמה את הפרקט ב-5.1 דקות למשחק. הניסיון והקשיחות מה-NCAA הם נכס אדיר לחבורה בכחול-לבן. גדלה באקדמיה בוינגייט, בכיתה יב’ עברה לרמת השרון בליגת העל, תחת רועי לוין, עשתה שנה טובה מאוד, עד המעבר למכללות בעונה שעברה.

המנהלת : איילה אורן (בת 20, 1.68)

אחרי שרשמה עונה נהדרת במדי אליצור חולון והגיעה איתה עד לגמר פלייאוף ליגת העל (עם 6.3 נקודות ו-3.6 אסיסטים למשחק), הגארדית הנהדרת כבר הבטיחה את התחנה הבאה שלה וחתמה באוניברסיטת דוקיין בארצות הברית. השקט הנפשי וניהול המשחק שלה הם בדיוק מה שהנבחרת צריכה ברגעי המאני-טיים. גדלה בנס ציונה, עד גיל סיום נערות ואז עשתה את המעבר יחד עם מעיין כהן לחולון.

איילה אורן חוגגת את הניצחון (צילום: FIBA)

האקס פקטור מחולון: מעיין כהן (בת 20, 1.66)

עוד נציגה של פיינליסטית ליגת אתנה, אליצור חולון, שיוצאת לכבוש את ארצות הברית במדי מכללת מידל טנסי. כהן סיפקה עונה סולידית ויעילה במיוחד בליגה הבכירה, כשקלעה 8.4 נקודות ב-22.2 דקות על הפרקט. גארדית קשוחה שלא מפחדת משום דבר וקלעית בלתי ניתנת לעצירה שהוכיחה את זה בחצי הגמר מול בלגיה עם 26 נקודות. היא כבר הצהירה שהמטרה היא לקחת את האליפות ועכשיו חובת ההוכחה היא עליה ועל הבנות כדי לעמוד בהצהרה הזאת.

המנהיגה, הכוכבת, הווינרית: גל רביב (בת 19, 1.78)

אם חיפשתם את הלב הפועם של הנבחרת הזו, מצאתם אותו. הגארדית מגיעה אחרי עונה פנומנלית באוניברסיטת מיאמי עם 14 נקודות ו-4 אסיסטים למשחק, למרות פציעות וקשיי התאקלמות. אבל בנבחרת היא פשוט מפלצת. בקיץ שעבר היא הובילה את העתודה למקום השישי בדרג א' עם ממוצע מטורף של 22.9 נקודות למשחק, והוליכה את נבחרת הנערות למקום ה-10 בעולם. כשיש לכם את גל רביב על המגרש, הגביע הוא בהחלט מטרה ריאלית.

גל רביב חוגגת שלשה מוצלחת (FIBA)

המוציאה לפועל מהבירה: נטע מיישר (בת 19, 1.65)

אחרי 4 שנים נהדרות שבהן הפכה לחלק בלתי נפרד מהפועל לב ירושלים (4.5 נקודות ו-2.3 אסיסטים בעונה האחרונה), הגארדית המהירה תצטרף מיד לאחר האליפות למכללת ורמונט. השינוי שהיא מביאה מהספסל והאנרגיה בהגנה הם נשק קטלני. קלעית מצויינת מחוץ לקשת וכח משמעותי בהגנה.

שרת ההגנה: אריאל סולומון (בת 20, 1.76)

סולומון מגיעה בכושר פסיכי אחרי שהובילה את בני יהודה ת"א לעלייה מרגשת לליגת העל. הפורוורדית רשמה עונה ענקית בלאומית עם 9.4 נקודות ו-6.7 ריבאונדים, אבל התואר האמיתי שלה הוא 'שחקנית ההגנה של העונה' בזכות נתון היסטרי של 4 חטיפות למשחק. והיא השחקנית למשימות מיוחדות מהספסל.

הלוחמת מהדרום: מאי בייקו (בת 19, 1.76)

הפורוורדית שלקחה חלק בעליית הליגה ההיסטורית של הפועל באר שבע/דימונה לפני שתי עונות, המשיכה לצבור ניסיון יקר ערך העונה בליגה הראשונה במדי הקבוצה (3.4 נקודות ב-14.9 דקות). האופי הלוחמני שלה הוא בדיוק הדבק שצריך בטורניר קשוח כזה. גדלה בבאר טוביה, עברה לאקדמיה לכדורסל שם התפתחה כשחקנית, הפכה לאקס פקטור של הנבחרת, משחקת כגבוהה של הנבחרת בsmall ball. היא עושה הכל מהכל ומדביקה את החברות שלו בטירוף החיובי.

עמוד התווך בצבע: נועה מגד (בת 19, 1.85)

אחרי שרשמה עונה סולידית וקשוחה במדי הפועל לב ירושלים בליגת העל (4.2 נקודות ב-19.1 דקות), הפורוורדית/סנטרית הגבוהה קיבלה זימון לסגל של טל נתן. מדובר בריבאונדית קשוחה עם נוכחות בצבע, שיכולה לעזור מאוד מול הפיזיות של לא מעט נבחרות.

הסופרסטארית הבאה: מאיה זילברשלג (בת 18, 1.77)

יחד עם גל רביב, זילברשלג היא הקטר שמוביל את הרכבת הזו. מי שזכתה בקיץ שעבר בתואר מלכת הסלים של אליפות אירופה לנערות (18.4 נקודות למשחק!), סיפקה עונת בגרות מדהימה במכבי בנות אשדוד עם 9.3 נקודות ו-5.1 ריבאונדים בדרך לחצי גמר הפלייאוף. בעונה הבאה היא תככב במכללת פרדו, בה משחק עומר מאייר, מדובר בשחקנית שיכולה לשחק כמעט בכל עמדה על המגרש, עם איי קיו כדורסל עצום ויד רכה גם מחוץ לקשת.

מאיה זילברשלג עולה לקליעה (פיב"א)

המנהיגה שעשתה את הקפיצה: נעמי כהן מינץ (בת 19, 1.75)

הקפטנית של נבחרת הנוער בקיץ שעבר מראה שגם בנבחרת העתודה יש לה תפקיד מפתח. אחרי עונה מצוינת בהפועל כפר סבא בלאומית (5.8 נקודות), הפורוורדית המוכשרת עשתה את קפיצת המדרגה המוצדקת וחתמה רק לפני שבוע במכבי רמת גן מליגת העל. גדלה ברמת השרון אצל גלית מוסאי. הווינריות זורמת לה בדם מהגנים של המשפחה.

הכוח העולה: תהילה כהן (בת 19, 1.80)

עשרה ימים בלבד לפני יום הולדתה ה-20, הסנטרית הנהדרת נותנת לעצמה את מתנת יום ההולדת המושלמת. אחרי עונת ענק בלאומית עם עירוני נס ציונה (12 נקודות ו-6.2 ריבאונדים ב-32.9 דקות למשחק), כהן היא אחת מהגבוהות של הנבחרת הזאת, עוד אחת שעולה מהספסל כדי לתת גוף וריבאונד ולהוביל את משחק ההתקפה של הנבחרת.