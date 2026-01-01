"שיחקה עם 12 שחקנים": באנגליה עקצו את ארגנטינה

התקשורת בבריטניה לא התרשמה מה-1:3 של אלופת העולם על שווייץ: "הגיע הזמן שיוכיחו את עצמם. יש שם הילה, אך זו לא נראית כמו נבחרת שתזכה במונדיאל"

העפלתה הדרמטית של ארגנטינה לחצי גמר מונדיאל 2026 לאחר ה-1:3 על שווייץ ממשיכה לעורר הדים, ובאנגליה כבר החלו לחמם את האווירה לקראת הקרב הגדול בין שתי הנבחרות. כלי תקשורת בריטיים ביקרו את השיפוט במשחק, הטילו ספק ביכולתה של אלופת העולם ואף טענו כי אנגליה היא הפייבוריטית הברורה להעפיל לגמר.

הביקורת החריפה ביותר הגיעה מ"הסאן", שכתב כי ארגנטינה "שיחקה עם 12 שחקנים", בטענה שהשופט ז'ואאו פיניירו "היטיב עם אלופת העולם". בכלי התקשורת נטען כי חצי הגמר "ייזכר, בין אם בצדק ובין אם לא, בגלל תקרית אמבולו-פארדס, 20 דקות לסיום הזמן החוקי". עוד הוסיפו: "הגיע הזמן שאלופת העולם תוכיח את עצמה. יש לה את ההילה הזאת, אבל היא לא נראית כמו מי שתזכה בסופו של דבר בטורניר".

גם ב"דיילי מייל" הגדירו את המפגש הקרוב בין אנגליה לארגנטינה כ"חצי גמר טיטאני", אך במקביל תקפו את החלטת השופט לשלוף את הכרטיס האדום לבריל אמבולו, וכינו אותה "כרטיס אדום מביש".

אמבולו המום מההרחקה (רויטרס)

"אנגליה תשמח לפגוש את ארגנטינה במצבה הנוכחי"

ב-BBC זלזלו במידה מסוימת באלביסלסטה וכתבו: "תומאס טוכל ושחקני אנגליה ישמחו לפגוש את ארגנטינה במצבה הנוכחי ובכושר הנוכחי שלה, משום שזו לא נבחרת גדולה, אבל יש לה הרגל למצוא דרך לנצח". בהמשך הוסיפו כי "זה יהיה משחק מתוח מאוד, משום שארגנטינה תמיד מוצאת דרך לנצח, אבל אין ספק שאנגליה יכולה לנצח".

ב-BBC אף הגדירו את אנגליה כ"פייבוריטית הברורה", בנימוק ש"נורבגיה טובה הרבה יותר משווייץ, אנגליה עברה הגרלה קשה יותר, בעוד שלארגנטינה הייתה הדרך הקלה יותר לחצי הגמר".

חוליאן אלברס וליאו מסי (IMAGO)

ב"סקיי ספורטס" התמקדו דווקא במצב הפיזי של ארגנטינה וציינו: "אנגליה בוודאי שמחה לראות את היריבה הבאה שלה נגררת שוב עד הסוף. זו הפעם השנייה בשלושת המשחקים האחרונים שהיא נאלצת לשחק הארכה".

גם ב"גרדיאן" התייחסו לניצחון של ארגנטינה ותיארו אותו כ"קאמבק הירואי בהארכה" עם "תוצאה מטעה". בנוסף העלו שוב סימני שאלה סביב השיפוט ותהו האם מדובר בהחלטות נקודתיות בלבד, "או שאולי כל זה מכין את הקרקע להחלטה גורלית בגמר?".