יאקין זעם: נענשו בגלל חוק בלתי מתקבל על הדעת

מאמן שווייץ לא אהב את הרחקת אמבולו מול ארגנטינה: "החלטה שלא תיאמן, הכדורגל לא ניצח היום. משחקים כאלה לא צריכים להיות מוכרעים בגלל השיפוט"

נבחרת שווייץ סיימה את דרכה במונדיאל 2026 לאחר הפסד 3:1 לארגנטינה ברבע הגמר, אך בסיום המשחק עיקר הזעם הופנה לעבר צוות השיפוט והחלטת ה-VAR שהובילה להרחקתו של בריל אמבולו. המאמן מוראט יאקין תקף בחריפות את ההחלטה וטען כי היא הכריעה את ההתמודדות.

יאקין התייחס לכרטיס האדום שספג אמבולו בעקבות הפעלת פרוטוקול ה"טעות בזיהוי" של ה-VAR ואמר: "נענשנו בגלל חוק שלדעתי הוא בלתי מתקבל על הדעת. זה כואב מאוד להיות מודחים בצורה כזאת. השופט קיבל החלטה שגויה, אחר כך התערב ה-VAR, והחוק הזה הרס לנו את המשחק. לא הייתה שום סיבה לכרטיס הצהוב הזה. אני לא מבין את זה. זו הייתה סיטואציה תמימה, לא מסוכנת. טעות השיפוט הענישה אותנו ושיבשה לחלוטין את כל תוכנית המשחק שלנו".

כזכור, במהלך המשחק השופט שלף תחילה כרטיס צהוב ללאנדרו פארדס בעקבות עבירה לכאורה על אמבולו. לאחר צפייה חוזרת במסך ה-VAR הוא קבע כי החלוץ השווייצרי התחזה, ביטל את הכרטיס של פארדס והעניק את הצהוב לאמבולו. מאחר שכבר היה מוצהב, החלוץ הורחק בכרטיס אדום והותיר את שווייץ בעשרה שחקנים בנקודת מפנה במשחק.

השופט שולף לבריל אמבולו את הכרטיס האדום (רויטרס)

"הכדורגל לא ניצח היום"

המאמן השווייצרי המשיך למתוח ביקורת על ההחלטה ואמר: "ההחלטה הזאת פשוט לא תיאמן. אני לחלוטין לא מסכים איתה. היה מגע ברור, ואני לא מבין איך השופט ואנשי ה-VAR הגיעו למסקנה הזאת. לשווייץ הייתה כל הזכות להרגיש מקופחת. ארגנטינה היא נבחרת נהדרת, אבל משחקים בסדר גודל כזה לא צריכים להיות מוכרעים בגלל החלטות שיפוט שנויות במחלוקת".

למרות התסכול, יאקין נמנע מלטעון כי ארגנטינה זוכה ליחס מועדף מצד השופטים. "אני לא הייתי אומר שמעדיפים אותם. היה לנו משחק הוגן ופתוח, שתי הנבחרות שיחקו כדורגל. אבל הכדורגל לא ניצח היום. אנחנו נענשנו בגלל טעות. זה היה רגע מכריע בתוצאה של המשחק. עכשיו אנחנו יכולים להתלונן, אבל אני חייב לברך את ארגנטינה. אני לא רוצה להמשיך לעסוק בזה".