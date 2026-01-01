חזיזה חזר להתאמן, נהואל ושואו נחתו, ארזי נפצע

מכבי חיפה תנסה לפתור במהלך השבוע את סוגיות החוזה של ירין לוי והפרידה מירמקוב, כשעזיבתו של השוער מתעכבת. ביום שלישי: משחק הכנה מול קריית ים

מכבי חיפה תקיים היום שני אימונים, בבוקר ואחרי הצהריים, אחרי שאתמול קיימה בערב אימון ראשון מאז החזרה ממחנה האימונים בהונגריה. מי שחזרו להתאמן עם שאר השחקנים היו דולב חזיזה וטרבינטה סטיוארט שאינם נמצאים בתוכניות וקיבלו הודעה שהם יכולים לחפש קבוצה אחרת.

סטיוארט נראה אדיש מאוד במהלך האימון ואיבד המון כדורים, דבר שהכעיס מאוד את הסובבים אותו במגרש. חזיזה שותף במשחקון הפנימי שהקבוצה קיימה. מי שנטש את האימון בגלל פציעה וייבדק היום הוא הקשר הצעיר עמית ארזי.

נהואל ושואו לא התאמנו

כמו כן, מי שנכחו במתחם האימונים ולא נטלו חלק באימון היו עוד שניים שלא בתוכניות, מתיאס נהואל ושואו שלא היו יכולים להתאמן ויעברו רק היום בדיקות רפואיות, ובכך יחזרו להתאמן עם שאר השחקנים עד שימצאו קבוצה אחרת. הקשר הברזילאי ברוניניו להטט באימון עם מספר מבצעים נאים. ביום שלישי הקבוצה תקיים משחק אימון מול מ.ס קריית ים מהלאומית.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

במהלך השבוע אמורות להיפתר מספר סוגיות. הראשונה עמדת השוער שעדיין פתוחה והשנייה החוזה החדש של ירין לוי, שכל זמן שלא נחתם יכול בכל עת לעזוב תמורת 2.5 מיליון אירו, דבר שעלול לשבש לירוקים את כל ההכנות ההתחלתיות של העונה מכיוון שברק בכר בונה על לוי כציר מרכזי במערך של העונה. עם גיאורגי ירמקוב שדורש לעזוב, אין עדיין התקדמות, מה שמקפיא את העברת עומרי גלזר.