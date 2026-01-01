שחקני ריאל מדריד שברו את שיא השערים במונדיאל

לא רק נבחרות: כוכבי הבלאנקוס הגיעו ל-19 שערים בגביע העולם הנוכחי, הכי הרבה עבור קבוצה אחת בתולדות הטורניר. עברו את השיאים של באיירן ופ.ס.ז'

ריאל מדריד רשמה הישג חסר תקדים במונדיאל 2026, לאחר ששחקניה הגיעו ל-19 שערים בטורניר והפכו למועדון שכבש את מספר השערים הגבוה ביותר במהדורה אחת של גביע העולם. השיא נקבע לאחר הצמד של ג'וד בלינגהאם בניצחון אנגליה על נורבגיה ברבע הגמר.

עד כה כבשו שחקני הבלאנקוס 19 שערים במצטבר: קיליאן אמבפה מוביל עם שמונה שערים במדי צרפת, ג'וד בלינגהאם הוסיף שישה במדי אנגליה, ויניסיוס ג'וניור כבש ארבעה עבור ברזיל וארדה גולר הוסיף שער אחד במדי טורקיה.

שיא חדש בתולדות גביע העולם

בכך עקפה ריאל מדריד את שלוש מחזיקות השיא הקודמות, שכל אחת מהן הגיעה ל-18 שערים במהדורה אחת של המונדיאל: בודפשט הונווד ההונגרית ב-1954, באיירן מינכן ב-2014 ופאריס סן ז'רמן ב-2022.

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דירוג המועדונים שכבשו הכי הרבה שערים במהדורת מונדיאל אחת:

ריאל מדריד – 19 שערים (2026)

בודפשט הונווד – 18 שערים (1954)

באיירן מינכן – 18 שערים (2014)

פאריס סן ז'רמן – 18 שערים (2022)

ריימס – 17 שערים (1958)

בנפיקה – 16 שערים (1966)

ברצלונה – 16 שערים (1994)

למרות שריאל שלחה 14 שחקנים למונדיאל, כל 19 השערים שלה הגיעו מארבעה שחקנים בלבד, אמבפה, בלינגהאם, ויניסיוס וגולר. כעת, כשאמבפה, בלינגהאם ואורליאן טשואמני עדיין ממשיכים בטורניר, לבלאנקוס יש הזדמנות להגדיל עוד יותר את השיא החדש שקבעו.