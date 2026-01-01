הולאנד: לריאל ואנגליה יש מזל שבלינגהאם אצלן

כוכב נורבגיה החמיא לקשר היריבה וסיכם את ההפסד ברבע גמר המונדיאל: "היום אני מרגיש ריק, מחר אהיה גאה יותר. קשה לעכל את זה, אני קצת חסר מילים"

נבחרת נורבגיה סיימה את דרכה במונדיאל 2026 לאחר הפסד לאנגליה ברבע הגמר, ובסיום המשחק התייחס ארלינג הולאנד גם לאכזבה מההדחה וגם ליכולתו של ג'וד בלינגהאם, שהמשיך להרשים לאורך הטורניר במדי אנגליה.

הולאנד לא חסך במחמאות מחברו לשעבר לקבוצה ואמר: "ריאל מדריד ואנגליה ברות מזל שיש להן את ג'וד בלינגהאם, וכל קבוצה הייתה רוצה את ג'וד בלינגהאם אצלה. הוא אחד השחקנים הטובים בעולם". הדברים מגיעים על רקע המונדיאל המצוין של קשר אנגליה, שבמהלכו אף עקף את זינדין זידאן במספר שערי המונדיאל בקריירה.

"היום אני מרגיש ריק, מחר אהיה גאה יותר"

למרות שלא הצליח לכבוש מול אנגליה, הולאנד סיים את הטורניר עם שבעה שערים, כשהוא מדורג רק מאחורי מלכי השערים של המונדיאל, קיליאן אמבפה וליאו מסי. בסיום המשחק הודה כי הוא מתקשה לעכל את ההדחה: "אני חושב שהגיע לנו יותר מהמשחק הזה, אפילו שזה היה מול אנגליה, שהיא נבחרת נהדרת".

סטאלה סולבאקן וארלינג הולאנד (IMAGO)

חלוץ נורבגיה הוסיף כי התחושות מעורבות: "אני מרגיש ריק, אבל גם גאה. אני חושב שמחר ארגיש הרבה יותר גאה מאשר היום, כי כרגע אני מרגיש קצת ריק". על סיום המסע במונדיאל אמר: "קשה לעכל את זה עכשיו. אני קצת חסר מילים".

גם מאמן נורבגיה, סטולה סולבאקן, התייחס להחלפתו של הולאנד והודה כי היה צריך לבצע אותה מוקדם יותר. "הייתי צריך להוציא אותו עשר דקות קודם", אמר. כשנשאל האם היה קשה להוריד את הכוכב הגדול שלו מהמגרש, השיב: "זו לא הייתה החלטה קשה, כי הוא כבר היה גמור. הוא השקיע את כל האנרגיה והכוחות שלו ממשחק למשחק. אני גם חושב שהוא נפצע בשריר הירך במהלך המחצית השנייה".