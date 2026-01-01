מסי: היה חשוב שיהיה שבוע רגוע לפני מה שמגיע

אלברס ("הולכים על זה"), לאוטרו ("לא נתעייף מלנסות לחזור על זה"), רומרו, פארדס וסקאלוני ("המזל היה לצידנו") סיכמו את ה-1:3 הקשה על שווייץ

נבחרת ארגנטינה העפילה הבוקר (ראשון) לחצי גמר מונדיאל 2026 לאחר ניצחון 1:3 על שווייץ בהארכה, ובסיום המשחק נשמעו שחקני האלביסלסטה והמאמן ליונל סקאלוני מרוצים מההישג, אך גם הדגישו כי יש עוד מקום לשיפור לפני הקרב מול אנגליה על הכרטיס לגמר.

ליאו מסי אמר בסיום: “אני שמח מאוד, זה ניצחון קשה. ידענו שהולך להיות משחק אינטנסיבי. היה חשוב שנעשה את הצעד הזה כדי שיהיה לנו שבוע רגוע לפני מה שמגיע” (המשחק מול אנגליה).

מאמן הנבחרת, ליונל סקאלוני, הודה שהמשחק היה קשה במיוחד ואף סיפק פליטת פה משעשעת. "האמת היא שסבלנו היום. ידענו שהם נבחרת מאוד פיזית והם הקשו עלינו מאוד. לא הצלחנו לצאת ממצבים מסוימים. המזל היה לצידנו היום כי הם נשארו בעשרה שחקנים, ומשם הקבוצה שלנו תקפה. מעבר לזה, מה שהקבוצה הזאת השיגה הוא היסטורי: להיות שוב בגמר... סליחה, בחצי הגמר. אנחנו חייבים להיות מציאותיים, אנחנו צריכים להשתפר". על היריבה הבאה הוסיף: "נפגוש נבחרת שמשחקת מצוין. אבל קודם כל אנחנו צריכים להתאושש, וזה הדבר הכי חשוב".

לאוטרו מרטינס החמיא לאופי של הנבחרת לאחר עוד משחק דרמטי: "אנחנו לא נתעייף מלחזור על זה, לקבוצה הזאת תמיד יש עוד קצת לתת. למרות שהם נשארו בעשרה שחקנים, המשכנו ללחוץ, נשארנו בתוך המשחק ולא איבדנו את קור הרוח. בסוף הגיעו השערים שהעלו אותנו שלב. במשחק כזה, מול יריבה שמנסה לצאת למתפרצות כשאתה חשוף, השתפרנו לעומת המשחק מול מצרים. היה חשוב לחזור על הדברים הטובים ולתקן את הדברים הפחות טובים". החלוץ גם שמח על כך שהשער הראשון הגיע ממצב נייח: "חשוב שכבשנו ממצב נייח, כי עבדנו על זה באימונים. אני גאה להיות חלק מהקבוצה הזאת, מהנבחרת הזאת ומהמדינה הזאת, כי שוב אנחנו בין ארבע הנבחרות הטובות בעולם".

לאוטרו מרטינס חוגג (רויטרס)

"בארגנטינה אומרים שאם לא סובלים, זה לא שווה"

ניקולאס טליאפיקו התייחס להישג ואמר: "הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את גודל ההישג. התרגלנו לנצח ולשחק טוב. כבר ארבע או חמש שנים אנחנו מתחרים ברעב ורוצים את הכי טוב עבור ארגנטינה. היום אנחנו בין ארבע האחרונות, וזו גאווה וסיפוק עצומים. לפעמים צריך לקבל את מה שהמשחק נותן, אבל המטרה היא לנצח ולייצר מצבים. הכדורגל הופך לתחרותי יותר ויותר, והמונדיאל הבא יהיה אפילו קשה יותר. אבל זה מונדיאל". הוא הוסיף: "אני גם מרגיש שהקבוצה משחקת עבור האנשים ומנסה לתת להם רגעי שמחה שלפעמים אין במדינה, והיום הכדורגל ממשיך להוביל".

כריסטיאן רומרו דיבר על האופי של האלביסלסטה: "זה מדהים, ככה אנחנו. בארגנטינה אומרים שאם לא סובלים, זה לא שווה. אני אסיר תודה לקבוצה הזאת, למשפחה הזאת. הארגנטינאים מרגישים חיבור אלינו כי אנחנו נותנים הכול בשביל החולצה, והיום זה היה ברור בכל דקה שרצנו. אנחנו תמיד מנסים, משחקים כדורגל התקפי. אני לא יודע כמה נבחרות עושות את זה. אני גאה בקבוצה הזאת, כי היא תמיד כזו. מסי, אוטמנדי ודי מריה הנחילו לנו את ה-DNA הזה, כי הם חטפו כל כך הרבה מכות ותמיד קמו מחדש. עכשיו אנחנו בין ארבע האחרונות, ואנחנו רוצים יותר". על מצבו הפיזי לאחר שהוחלף הוסיף: "לא שיחקתי יותר משלושה חודשים, והחום במונדיאל הקשה עליי. טוב שחבר כמו אוטה נכנס, כי הייתי עייף. אבל אני מאוד שמח שניצחנו".

רומרו ומסי (IMAGO)

לאנדרו פארדס סיכם: "אנחנו עושים משהו מדהים, חצי גמר מונדיאל. זו שמחה להיות חלק מהקבוצה הזאת בכל יום. לא נתנו יותר מדי חשיבות לדברים שמסביב כי היינו מרוכזים במשחק שלנו. ידענו שיהיה משחק קשה מאוד". על מצבו הפיזי אמר: "היו לי התכווצויות, אבל סיימתי את המשחק בסדר".

גם חוליאן אלברס התייחס לעלייה לחצי הגמר: "הקבוצה מאוד מגובשת, מאוד חזקה, ואנחנו לא יכולים להיסחף אחרי כל מה שנאמר ברשתות החברתיות. נהיה קשה בסיום למרות שהיה לנו שחקן אחד יותר. ברור שהיינו מעדיפים לנצח מוקדם יותר, אבל היריבות מאוד קשות והכי חשוב שאנחנו בחצי הגמר. נשארו עוד שני משחקים ואנחנו הולכים על הכל. לנצח בצורה כזאת נותן ערך מוסף, למרות שהיינו מעדיפים לסיים את זה מוקדם יותר".

גם חשבון ה-X הרשמי של נבחרת ארגנטינה הצטרף לחגיגות ופרסם: "הקסם נשאר שלם. לסבול, לעודד, לנצח. זה נמצא ב-DNA שלנו, ולכן אנחנו נהנים מזה פי שניים". בנוסף, צוין כי כמו במונדיאל 2022, גם הפעם ארגנטינה וליאו מסי ישחקו את כל שמונת משחקי הטורניר, וכעת ינסו להעפיל שוב לגמר, הפעם על חשבונה של אנגליה.