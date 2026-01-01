היחידה שנותרה: מסי יפגוש לראשונה את אנגליה

הגדולה שהפרעוש עדיין לא שיחק מולה: הנבחרות לא נפגשו כבר למעלה משני עשורים, כאשר היריבות שהגיעה לשיאה ברבע גמר מונדיאל 1986 עם שער יד האלוהים

נבחרת ארגנטינה העפילה לחצי גמר מונדיאל 2026, שם תפגוש את אנגליה, אך עבור ליאו מסי מדובר בהרבה יותר ממשחק על מקום בגמר. בגיל 39, הכוכב הארגנטינאי ישלים את החתיכה האחרונה שחסרה בקריירה המפוארת שלו, כאשר יתמודד לראשונה מול אנגליה במדי נבחרת ארגנטינה. המשחק ייערך ביום רביעי באטלנטה.

מדובר באחד המשחקים הגדולים ביותר בכדורגל העולמי, יריבות שהגיעה לשיאה ברבע גמר מונדיאל 1986 עם שני השערים הבלתי נשכחים של דייגו ארמנדו מראדונה – "יד האלוהים" ושער הסלאלום האגדי. למרות זאת, מאז חלפו שני עשורים מבלי ששתי הנבחרות נפגשו.

מסי מעולם לא פגש את אנגליה במדי הנבחרת הבוגרת של ארגנטינה, וגם לא בנבחרות הצעירות או במשחקי ידידות. מבין כל היריבות הגדולות בכדורגל העולמי, אנגליה הייתה היחידה שמולה לא שיחק מעולם, כך שמדובר באחת המשימות האחרונות שנותרו לו בקריירה.

ליאו מסי בועט (רויטרס)

המשחק שלא קרה – עד עכשיו

בשנת 2024 ערך ערוץ TyC Sports סקר בקרב יותר מ-40 אלף קוראים, ובו נבחרה אנגליה ליריבה שהאוהדים הכי רצו לראות במשחק עתידי מול ארגנטינה. כעת המשאלה הזו מתגשמת, ועוד על הבמה הגדולה ביותר, כאשר שתי הנבחרות ייפגשו לראשונה אי פעם במונדיאל מעבר לשלב רבע הגמר.

המפגש האחרון בין ארגנטינה לאנגליה היה במשחק ידידות ב-12 בנובמבר 2005 בז'נבה, שווייץ. מסי כבר היה אז חלק מסגל הנבחרת של חוסה פקרמן ואף הספיק לערוך הופעות במוקדמות המונדיאל, אך הוא צפה במשחק מהיציע משום שהיה מושעה ממשחקי ידידות בעקבות הכרטיס האדום שספג בהופעת הבכורה שלו מול הונגריה.

ליאו מסי (IMAGO)

באותו ערב עלתה ארגנטינה ליתרון 1:2 משערים של הרנן קרספו ורוברטו אז'אלה, לאחר שוויין רוני השווה זמנית, אך האנגלים ניצלו שתי טעויות בהגנה והפכו את התוצאה בתוך חמש דקות בזכות צמד של מייקל אואן.

הרכב ארגנטינה באותו משחק כלל את רוברטו אבונדנסיירי, חאבייר זאנטי, מרטין דמיקליס, רוברטו אז'אלה, וולטר סמואל, מקסי רודריגס, אסטבן קמביאסו, חואן פבלו סורין, חואן רומן ריקלמה, הרנן קרספו וקרלוס טבס. במהלך המשחק עלו מהספסל פבריסיו קולוצ'יני, לוצ'ו גונסאלס, חאבייר סביולה וחוליו קרוס.

הנבחרות נפגשו חמש פעמים במונדיאל: 1:3 לאנגליה ב-1962, 0:1 לאנגליה ב-1966, 1:2 לארגנטינה ב-1986, 2:2 ו-3:4 לארגנטינה בפנדלים ב-1998 ו-0:1 לאנגליה ב-2002.