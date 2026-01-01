סולבאקן: "הולאנד היה גמור", אביו של החלוץ עקץ

סוער בנורבגיה אחרי ההדחה ובעקבות החלפת הכוכב בהפסד 2:1 לאנגליה והשיפוט. המאמן: "אולי הייתי צריך להוציא אותו לפני". אלפי הולאנד הגיב לשיפוט

נבחרת נורבגיה חתומה על אחד הסיפורים המופלאים ביותר של מונדיאל 2026, אך הלילה (בין שבת לראשון) המסע הזה נגמר בטונים צורמים במיוחד ברבע הגמר. ה-2:1 הדרמטי לאנגליה בתום הארכה הותיר את המדינה כולה רותחת מזעם – לא רק בגלל החלטות שיפוט שנויות במחלוקת, אלא גם בעקבות רגע אחד שהשאיר את האוהדים בהלם: החלפתו של הכוכב הגדול, ארלינג הולאנד, דווקא כשהנבחרת רדפה אחרי שוויון.

סימן השאלה הגדול ביותר ריחף מעל ההחלטה של המאמן סטלה סולבאקן להוציא את הולאנד במחצית של ההארכה, בעוד הנבחרת בפיגור. חלוץ מנצ'סטר סיטי הציג משחק חלש ותשוש באופן חריג במיאמי הלוהטת, רשם 21 נגיעות בלבד בכדור לאורך 105 דקות, ולראשונה מזה כמעט שנתיים – לא מצא את הרשת במשחק נבחרת רשמי.

בסיום, סולבאקן הדף את הביקורות והסביר בצורה חד משמעית מדוע נאלץ להוציא את החלוץ: "זה לא היה קשה בכלל להחליף אותו, הוא פשוט היה גמור לגמרי. במבט לאחור, אולי הייתי צריך להוציא אותו אפילו עשר דקות מוקדם יותר".

סטאלה סולבאקן וארלינג הולאנד (IMAGO)

המאמן המשיך והגן על הכוכב שלו למרות המשחק השקט: "היה לו מונדיאל אדיר, הוא השקיע את כל האנרגיה והכוח שלו על המגרש משחק אחרי משחק. מעבר לעייפות, הוא גם ספג מכה חזקה ברגל ('רגל עץ') במהלך המחצית השנייה, והשילוב של שני הדברים פשוט הכריע אותו. הוא עשה כל מה שהוא יכול והיה קצת חסר מזל בכמה סיטואציות, אבל אסור לשכוח שהוא כבש שבעה שערים בחמישה משחקים. היה לו טורניר פנטסטי".

העקיצה של אלפי הולאנד

התסכול בנורבגיה הגיע לנקודת רתיחה בעקבות שתי החלטות קריטיות: טענה לפגיעת כדור בכבל המצלמה העילית במהלך שהוביל לשער השוויון של ג'וד בלינגהאם, ושער נורבגי שנפסל לחלוטין במחצית השנייה לאחר שהשופטים קבעו כי הולאנד ביצע עבירה ברחבה לפני כדור קרן.

מי שלא נשאר אדיש לנעשה הוא אביו של הכוכב, שחקן העבר אלפי הולאנד, שסיפק תגובה ויראלית ועקצנית במיוחד ברשתות החברתיות. בתגובה לפוסט של העיתונאי פבריציו רומאנו שהילל את בלינגהאם, הולאנד האב לא התאפק וכתב בציניות מוחלטת: "עבודה יפה בלינגהאם, והשופט".