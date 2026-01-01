שחקני ארגנטינה חגגו ועקצו: מי שלא קופץ אנגלי

אחרי ה-1:3 הקשה בהארכה מול שווייץ ברבע גמר המונדיאל, שחקניו של סקאלוני חגגו עם האוהדים ביציעים וכבר שלחו מסר ליריבה. וגם: התקדים בחצי הגמר

נבחרת ארגנטינה המשיכה את המסע להגנה על תואר אלופת העולם, כשניצחה 1:3 את שווייץ לאחר הארכה ברבע גמר מונדיאל 2026 והעפילה לחצי הגמר. שם מחכה לה אנגליה, והקרב המסקרן בין השתיים כבר החל לקבל חיים עוד בחגיגות שלאחר שריקת הסיום.

לאחר ניצחון נוסף שהושג רק אחרי 120 דקות, בזכות שער נהדר של חוליאן אלברס ושער נוסף של לאוטרו מרטינס, שחקני ארגנטינה חגגו עם האוהדים ביציעים. במהלך החגיגות נשמעו השחקנים שרים: "מי שלא קופץ הוא אנגלי", כשהם כבר מכוונים ליריבה הבאה שלהם בטורניר.

הקרב הגדול הבא כבר באופק

אנגליה הבטיחה את מקומה בחצי הגמר עוד קודם לכן, לאחר שניצחה 1:2 את נורבגיה, גם היא רק אחרי הארכה בעקבות שוויון 1:1 בתום 90 דקות. אגב, לראשונה מאז 1992 אז יצא דירוג פיפ”א, ארבע המדורגות הראשונות בדירוג העפילו לחצי גמר המונדיאל.

חצי הגמר בין ארגנטינה לאנגליה ייערך ביום רביעי הקרוב באטלנטה. המנצחת תעפיל לגמר המונדיאל, שם תפגוש את המנצחת בחצי הגמר השני בין צרפת לספרד.