"זו לא טעות בזיהוי, זו פשוט טעות של השופט"

בעולם מבקרים את החלטת השופט להרחיק את חלוץ שווייץ אמבולו מול ארגנטינה: "יוצר תקדים מסוכן, ה-VAR מתערב גם בהחלטות שדה רגילות ופחות משמעותיות"

הכרטיס האדום שספג בריל אמבולו ברבע גמר המונדיאל מול ארגנטינה ממשיך לעורר סערה, כאשר העיתונאי בן ג'ייקובס מתח ביקורת חריפה על השימוש בחוק ה"טעות בזיהוי" (Mistaken Identity), שאפשר ל-VAR להתערב במהלך שהוביל להרחקתו של חלוץ שווייץ.

במהלך המשחק שרק השופט לעבירה של לאנדרו פארדס על אמבולו ואף שלף לקשר ארגנטינה כרטיס צהוב. אלא שלאחר בדיקת VAR הוחלט כי אמבולו כלל התחזה. בעקבות זאת בוטל הכרטיס של פארדס, אמבולו ספג כרטיס צהוב על התחזות, ומאחר שהיה זה הצהוב השני שלו, הורחק בכרטיס אדום.

"השופטים לא התבלבלו בין שחקנים, הם פשוט טעו"

ג'ייקובס הסביר כי עוד לפני הטורניר עודכנו חוקי IFAB, כך שבמקרה שבו השופט העניש את השחקן הלא נכון, ניתן לבצע בדיקת VAR. על פי נוסח החוק: "כאשר השופט שולף כרטיס צהוב או אדום אך ברור שהעניש את השחקן הלא נכון על העבירה, ניתן לבצע בדיקה. העבירה עצמה אינה ניתנת לבדיקה, אלא רק במסגרת טעות בזיהוי".

שחקני שווייץ מתוסכלים (רויטרס)

לדבריו, מקרה דומה התרחש כבר במונדיאל במשחק בין ארצות הברית לפרגוואי. אז טים רים ספג תחילה כרטיס צהוב על עבירה לכאורה על מיגל אלמירון. לאחר שהמשחק חודש, השופט דני מקלי נקרא למסך, ביטל את הכרטיס של רים והעניק במקום זאת כרטיס צהוב לאלמירון על התחזות, התערבות ה-VAR הראשונה בתולדות המונדיאל במסגרת חוק ה"טעות בזיהוי".

עם זאת, ג'ייקובס סבור שהשימוש בחוק במקרים הללו בעייתי מאוד. "אפשר להתווכח אם זו בכלל טעות בזיהוי, וזו בדיוק הבעיה", כתב. "זו פשוט טעות של השופטים. בשני המקרים הם נפלו בגלל התחזות. הם לא בלבלו בין שחקנים, אלא פשוט קיבלו החלטה שגויה לגבי עבירה רגילה והוציאו כרטיס צהוב שלא בצדק".

לסיום טען כי בפועל נוצר תקדים מסוכן. "למעשה, מדובר בחוק שמאפשר ל-VAR להתערב גם בהחלטות שדה רגילות ופחות משמעותיות, וזה בדיוק החלק שגורם להרבה אנשים להרגיש אי נוחות. נכון שבשני המקרים התקבלה בסופו של דבר ההחלטה הנכונה, אבל הדרך שבה הגיעו אליה פותחת פתח לוויכוחים רבים בעתיד".