אחרי דקה ו-9 שניות: מקגרגור הפסיד בקרב הקאמבק

כ-5 שנים אחרי הפעם האחרונה בה נלחם ב-UFC, הלוחם האירי נפצע ברגלו הימנית בקרב המרכזי בלאס וגאס מול מקס הולוואי והשופט פסק על נוקאאוט טכני

קונור מקגרגור חזר הבוקר לזירת ה-UFC לאחר כמעט חמש שנות היעדרות, אך הקאמבק המצופה הסתיים בצורה קשה במיוחד. הכוכב האירי נפצע ברגל כבר בתחילת הקרב המרכזי של אירוע UFC 329 מול מקס הולוואי ב-T-Mobile Arena שבלאס וגאס, והשופט עצר את ההתמודדות לאחר דקה ותשע שניות בלבד והעניק להולוואי ניצחון בנוקאאוט טכני.

מקגרגור פתח את הקרב בניסיון לבעיטה בקפיצה, אך בעת הנחיתה נראה כי נפגע ברגלו הימנית. לפי תיאור נוסף, הברך שלו קרסה לאחר בעיטה גבוהה בתחילת הסיבוב הראשון. האירי נפל אל המזרן מספר פעמים בעקבות הפציעה וניסה להמשיך להילחם, אך מצבו לא אפשר זאת והשופט החליט לעצור את הקרב.

זו הייתה הופעתו הראשונה של "הידוע לשמצה" באוקטגון מאז יולי 2021, אז שבר את רגלו השמאלית בקרב השלישי מול דסטין פורייה. במהלך תקופת השיקום הוא הבטיח שוב ושוב לייצר את "הקאמבק הספורטיבי הגדול ביותר אי פעם", וביטל את החששות מפציעה חוזרת, אך התרחיש שממנו חשש יותר מכל התממש עם פגיעה נוספת ברגל.

הרצף השלילי של מקגרגור נמשך

ההפסד להולוואי היה השלישי ברציפות של מקגרגור והאריך את הרצף שלו ללא ניצחון לשש שנים. הניצחון האחרון של האירי הגיע בינואר 2020, אז גבר בנוקאאוט טכני בסיבוב הראשון על דונלד "קאובוי" סרוני. הפציעה החדשה מותירה כעת סימני שאלה כבדים בנוגע להמשך הקריירה של אלוף ה-UFC לשעבר.

הולוואי, שהיה פעיל הרבה יותר מיריבו בשנים האחרונות, הגיע לקרב לאחר שניצח בשלושה מחמשת קרבותיו הקודמים, אף שבהופעתו האחרונה הפסיד בהחלטת שופטים פה אחד. השניים כבר נפגשו בעבר במשקל נוצה, והפעם קיבל האמריקאי ניצחון מהיר בעקבות הפציעה של יריבו.

זה היה גם הקרב הראשון של מקגרגור מאז שנמצא אחראי בהליך אזרחי לתקיפתה של ניקיטה הנד במלון בדבלין בדצמבר 2018. האירי הכחיש בתוקף כי ביצע את המעשה, אך חזרתו הספורטיבית, שנועדה לפתוח פרק חדש בקריירה שלו, הסתיימה בתוך קצת יותר מדקה.

בקרב המרכזי המשני של הערב נקבע מפגש בין המתחרים במשקל קל פאדי פימבלט ובנואה סן דני, שנאבקו על האפשרות להתקרב לקרב על התואר מול האלוף החדש ג'סטין גייצ'י. סן דני הגיע עם רצף של ארבעה ניצחונות, כולם לפני הזמן, שניים בנוקאאוט ושניים בהכנעה, בעוד פימבלט ניסה לחזור למסלול לאחר שגייצ'י קטע בקרבו הקודם רצף של שבעה ניצחונות שלו ב-UFC.