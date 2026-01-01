מסי נפגע בעינו וזעם על השופט: דבר אליי יפה

אלוף העולם ספג מכה חזקה בעינו ב-1:3 על שווייץ, כעס על השופט הפורטוגלי ("אל תפגין חוסר כבוד") וגם השתווה לפלה כשיאן הבישולים של המונדיאלים

נבחרת ארגנטינה הבטיחה את מקומה בחצי גמר מונדיאל 2026 לאחר קרב עיקש מול שווייץ וניצחון 1:3 בהארכה, אך מעבר לתוצאה, מי שתפס את מרכז הבמה כרגיל היה הקפטן ליאו מסי. הפרעוש סיפק דרמה בריאותית, עימות חריף עם השופט ורגע היסטורי נוסף שייחרט בספרי הימים של הכדורגל העולמי.

הדרמה הגדולה סביב הכוכב החלה במהלך המחצית השנייה. דקות ספורות לאחר ששווייץ הצליחה להשוות את התוצאה, השופט שרק להפסקת שתייה. בזמן ששחקני שתי הנבחרות ניגשו לספסלים, תשומת הלב של כולם הופנתה לצוות הרפואי של ארגנטינה, שרץ בבהילות ישירות אל עבר מסי. התברר כי דקות קודם לכן ספג הכוכב מכה חזקה בעינו הימנית, והרופאים העניקו לו טיפול רפואי מהיר והצמידו לו קרח למקום כדי להוריד את הנפיחות, מה שעורר דאגה רבה על הספסל של ליונל סקאלוני.

אם לא די בפציעה, המתיחות על המגרש הגיעה לשיא כאשר מסי נקלע לעימות פנים אל פנים עם השופט הפורטוגלי, ז'ואאו פיניירו. הקפטן הארגנטינאי איבד את קור הרוח ויצא בזעם נגד הדרך שבה השופט פנה אליו. "דבר יפה, אל תפגין חוסר כבוד. דבר אליי יפה, אני דיברתי אליך יפה", נצפה מסי אומר לו בעצבנות רבה, לפני שהרוחות נרגעו והמשחק חודש.

ליאו מסי והשופט (IMAGO)

10 בישולים למסי במונדיאלים

אך למרות המכה בעינו והעימות הסוער, מסי הוכיח שוב מדוע הוא הגדול מכולם והגיע לשיא היסטורי מטורף כבר בפתיחת המשחק. בדקה התשיעית, הפרעוש סובב כדור קרן מדויק להפליא שהגיע ישירות לראשו של קשר ליברפול, אלכסיס מק אליסטר, שנגח פנימה.

הבישול הגאוני הזה לא היה סתם עוד מסירה לגול – הוא העלה את מאזנו של מסי ל-10 בישולים בקריירה בגביעי העולם. בכך, השתווה מספר 10 האגדי לפלה הברזילאי כמלך הבישולים בכל הזמנים של המונדיאלים.

נתון מדהים המראה את הגיוון של הפרעוש הוא שכל 10 הבישולים שלו לאורך השנים הוענקו ל-10 שחקנים שונים: הרנן קרספו (2006), קרלוס טבס (2010), אנחל די מריה (2014), גבריאל מרקאדו וסרחיו אגוארו (2018), אנצו פרננדס, נחואל מולינה וחוליאן אלברס (2022), וכריסטיאן רומרו ומק אליסטר בטורניר הנוכחי של 2026. פצוע, עצבני או חבול – ההיסטוריה תמיד רודפת אחרי ליאו מסי.