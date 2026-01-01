ארגנטינה תפגוש את אנגליה, צרפת נגד ספרד

אלופת העולם תנסה לצלוח גם את המשחק מול היריבה מהממלכה בדרך לגמר, לפני כן הטריקולור ולה רוחה ייפגשו להתמודדות שתקבע מי תעפיל גם כן. תמונת מצב

זהו זה. הושלמה תמונת חצי גמר המונדיאל, ושמונה נבחרות נותרו ארבע בלבד, אחרי שאנגליה וארגנטינה הצטרפו הלילה (בין שבת לראשון) אל צרפת וספרד אחרי שניצחו את נורבגיה ושווייץ בהתאמה. ארבעה משחקים נשארו עד שנדע מי תניף את גביע העולם. תמונת מצב.

צרפת וספרד יזניקו את משחקי חצי הגמר

הטריקולור והלה רוחה יזניקו את שני המשחקים עם המפגש הראשון, כשישחקו באצטדיון ה-AT&T בדאלאס. כבר ביום שלישי הקרוב, ה-14 ביולי, בשעה 22:00, קיליאן אמבפה וחבריו ינסו להמשיך ביכולת המרשימה מול הנבחרת הכי הגנתית בטורניר, לקרב שיכריע מי תהיה הראשונה שתעפיל לגמר הגדול. ברבע, צרפת הדיחה את מרוקו עם 0:2, כשמיקל מרינו שלח את ספרד לארבע האחרונות אחרי 0:1 קטן-גדול על פורטוגל.

אנגליה וארגנטינה הזיעו ויזכו למנוחה קצרה יותר

הנבחרת מהממלכה ואלופת העולם נזקקו ל-120 דקות כל אחת על מנת לנצח את נורבגיה ושווייץ 1:2 ו-1:3 בהתאמה, וכבר ביום רביעי ה-15 ביולי בשעה 22:00 הן יעלו שוב לכר הדשא במרצדס-בנץ ארנה שבאטלנטה כשלכל אחת מטרה זהה, אבל שונה: האלביסלסטה רוצה לשמור על הכתר, בעוד שנבחרת שלושת האריות מקווה “להחזיר את התואר הביתה” אחרי 60 שנים.