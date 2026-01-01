זלאטן: אנגליה שיחקה ב-10 כל המחצית הראשונה

כוכב העבר השמיע ביקורת חריפה על מדואקה שהוחלף במחצית ב-1:2 של אנגליה על נורבגיה: "הוא קיבל את ההחלטה הלא נכונה בכל פעם ופשוט טייל על המגרש"

זלאטן איברהימוביץ' לא מתבייש לומר את מה שהוא חושב והלילה (בין שבת לראשון) כוכב העבר ופרשן המונדיאל ביקר בחריפות את נוני מדואקה, הקיצוני ספג אש בעקבות הופעתו ברבע הגמר במיאמי, שם ניצחה נבחרת אנגליה 1:2 את נורבגיה והעפילה לחצי הגמר.

זלאטן שמשמש כפרשן ברשת ‘פוקס ספורטס’ במהלך גביע העולם, לא חסך במילים קשות במחצית המשחק, לאחר שמדואקה קיבל את הקרדיט בהרכב הפותח על חשבונו של חברו לארסנל, בוקאיו סאקה, אך רשם 45 דקות חלשות להחריד ללא יצירת אף מצב ועם 28 נגיעות בלבד בכדור.

"אנגליה שיחקה עם שחקן אחד פחות כל המחצית הראשונה", ירה זלאטן בשידור חי. "בכל פעם שמדואקה קיבל את הכדור הוא קיבל את ההחלטה הלא נכונה, והוא פשוט מטייל על המגרש. אם אני תומאס טוכל, אני מחליף אותו מיד. הוא לא עשה כלום ב-45 הדקות הראשונות, אפילו הפסקת השתייה לא עזרה לו".

זלאטן איברהימוביץ' לצד תיירי הנרי במהלך המונדיאל (IMAGO)

המאמן הגרמני של נבחרת שלושת האריות, תומאס טוכל, אמנם לא שמע את הציטוטים של זלאטן בטלוויזיה האמריקאית בזמן אמת, אך נראה שראה את הדברים בדיוק אותו הדבר. טוכל זעם על שחקניו במהלך הפסקת השתייה של המחצית הראשונה, ועם העלייה לחצי השני ביצע את החילוף המתבקש והוריד את מדואקה לספסל לטובת סאקה.

טוכל לא היה מרוצה

למרות שאנגליה הצליחה בסופו של דבר להשלים את המשימה ולנצח 1:2 בזכות צמד של ג'וד בלינגהאם, טוכל היה רחוק מלהיות מרוצה בסיום והפגין עצבנות רבה: "עשינו לעצמנו חיים קשים מאוד, אני ממש לא מרוצה מההופעה שלנו. היינו מרושלים, חזרנו על טעויות והיה לנו הרבה מזל".

כעת, כשהאנגלים מתכוננים לחצי גמר המונדיאל הרביעי בלבד בתולדותיהם, נותר לראות האם הביקורת הארסית של זלאטן והחילוף במחצית יגרמו למדואקה לאבד את מקומו באופן סופי, או שמא זהו בדיוק הדלק שהוא צריך כדי להוכיח לכולם מה הוא שווה ברגע האמת.