האדום התקדימי ששווייץ קיבלה נגד ארגנטינה

בריל אמבולו הפך לראשון אי פעם שמורחק אחרי שחוק ה-"טעות בזיהוי" הופעל כשהשופט נקרא אל מערכת ה-VAR, זאת לאחר שצלל במהלך פעולה של לאנדרו פארדס

שווייץ כבר חגגה את שער השוויון של דן אנדוי כשהצליחה לחזור למשחק נגד ארגנטינה ברבע גמר המונדיאל והמומנטום היה איתה, אך ברגע אחד הכל השתנה כשבריל אמבולו צלל על מנת לסחוט עבירה. השופט שלף כרטיס צהוב ללאנדרו פארדס, אלא שהוא נקרא אל ה-VAR, שינה את ההחלטה וביטל את הצהוב, אך מה שקרה לאחר מכן הפך לתקדים בעולם הכדורגל.

אמבולו סחב כרטיס צהוב אחרי שפארדס סחט זאת ממנו במחצית הראשונה, ולאחר ביטול הצהוב לקשר הארגנטינאי, צהוב שני נשלף אל עבר חלוץ נבחרת שווייץ, שהפך לראשון אי פעם שמורחק בגלל חוק ה-”טעות בזיהוי” שנכנס לתוקף רגע לפני פתיחת המונדיאל.

שופט העבר האנגלי מארק קלאטנברג, שמשמש גם כפרשן השיפוט של ‘פוקס’ הסביר את ההחלטה: “אם פארדס לא היה מקבל צהוב, השופט לא היה חייב להוציא צהוב שני לאמבולו. אבל בגלל שהוא הוציא צהוב שגוי, הוא מחויב על פי החוקה להוציא צהוב לשחקן שהתחזה”.

בריל אמבולו בשוק מהכרטיס הצהוב השני (רויטרס)

בחוקה של פיפ”א כתוב כי “אם השופט שרק לעבירה אבל בבירור טעה בזיהוי השחקן שביצע את העבירה, רק זהות הפוגע יכולה להיבדק”. מכיוון ש”הפוגע” הוא אמבולו, הבדיקה נעשתה עליו.

לא הראשון שהורחק על התחזות

למרות שהיה הראשון להיענש על ידי החוק החדש של פיפ”א, אמבולו לא היה הראשון שהורחק בצהוב שני, אלא הרביעי לאורך ההיסטוריה במהלך המונדיאל. מי שקדמו לו היו פרנצ’סקו טוטי ב-2002, לואיס פרס ממקסיקו ב-2006, כשגם אסמואה ג’יאן מגאנה ספג את זה מעט אחריו באותו טורניר בגרמניה 2006.