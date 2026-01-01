20 נקודות לוולף ו-15 לשרף בהפסד של ברוקלין

השניים היו משלושת הקלעים המובילים של קבוצתם, אך נכנעו עם יתר חבריהם 83:76 לאטלנטה הוקס בליגת הקיץ. צ'ייני ג'ונסון בלט עם דאבל-דאבל בנטס

דני וולף ובן שרף המשיכו הלילה (בין שבת לראשון) בליגת הקיץ, כשאחרי הניצחון הגדול על הניו יורק ניקס, הם נחלו הפסד 83:76 לאטלנטה הוקס. הפורוורד היהודי היה אחד משני הקלעים המובילים כשסיים עם 20 נקודות, 5 ריבאונדים, אסיסט אחד וחטיפה אחת. הרכז בלט גם הוא עם 15 נקודות, 5 אסיסטים וריבאונד אחד.

למעשה, מעבר לשניים הללו רק הגארד שפתח לצידם בחמישייה, צ’ייני ג’ונסון, הופיע למשחק ואף סיים כשחקן עם המעורבות הגדולה ביותר בהתמודדות, כשקלע כמו וולף 20 נקודות גם כן, אבל סיים גם עם 10 ריבאונדים וציין דאבל-דאבל, אך לצער השלישייה, זה לא הספיק מול המופע הקבוצתי של היריבה.

את ההוקס הוביל ג’ונסון אחר, קובי, שקלע 17 נקודות והוסיף גם 7 ריבאונדים ו-4 אסיסטים. חוץ ממנו, עוד שלושה שחקנים: זובי אג’יופור, זיק מאיו, אייזאה וונג קלעו בספרות כפולות עם 13, 11 ו-10 בהתאמה, כשגם קינגסטון פלמינגס סייע רבות עם 9 נקודות, 7 ריבאונדים ו-5 אסיסטים.