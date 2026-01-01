נורבגיה זעמה: השער של אנגליה היה צריך להיפסל

הנורדים טענו כי במהלך הגול הראשון של היריבה הכדור פגע במצלמת הרחף או באחד החוטים המחוברים אליו ולכן היה צריך לא להיחשב. בפיפ"א הגיבו לטענות

השער של ג’וד בלינגהאם בתוספת הזמן של המחצית הראשונה היה צריך להיפסל? לפי הנורבגים, התשובה היא כן. כשהיא ביתרון 0:1, נורבגיה ספגה שוויון בדקה ה-45+2 וירדה למחצית כשהיא בתיקו, ובסוף הלילה (בין שבת לראשון) גם נכנעה בהארכה 2:1.

אלא שעוד במהלך הירידה להפסקה, השחקנים הסקנדינבים באו בטענות לשופט הצרפתי קלמן טורפן על כך שהשער של ג’וד בלינגהאם היה צריך להיפסל בטענה שבמהלך בעיטת החמש של ג’ורדן פיקפורד, ממנה התחיל הגול, הכדור פגע בזמן שהייתו באוויר במצלמת הרחף או בחוט המחובר אליו וגרם לסטייה לא טבעית בכדור.

בפיפ”א מיהרו להגיב לטענות ופרסמו כי “לפני השער של אנגליה בדקה ה-45+2 מול נורבגיה, החיישן שמחובר לכדור לא הראה נגיעה בעצם דומם בזמן שהייתו באוויר, ולפיכך אין כל הוכחה שהכדור נגע במצלמה או בחוט המחובר אליו ושינה את תנועת הכדור”.

כדור המונדיאל (IMAGO)

זו לא הפעם הראשונה במונדיאל בו החיישן משחק תפקיד מרכזי, כשגם בדרמה הגדולה בין פורטוגל לקרואטיה שנגמרה ב-1:2 לסלסאו, הקרואטים כבר חגגו 2:2 עמוק בתוספת הזמן של המשחק, אבל החיישן סימן כי חלוץ הנבחרת מהבלקן, איגור מטנוביץ’, שפשף את הכדור עם שיערו ולכן הגול נפסל, במה ששלח את החלוץ וחבריו הביתה.