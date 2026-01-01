טוכל: "אני לא מרוצה מההופעה", בלינגהאם זלזל

למרות ה-1:2 על נורבגיה והעלייה לחצי הגמר, המאמן לא אהב מה שראה: "שיחקנו רשלני, אנחנו היינו ברי מזל". כובש הצמד הגיב: "כן, מה שהוא יגיד"

איזה משחק קיבלנו ברבע גמר המונדיאל. הלילה (בין שבת לראשון) רגעי ההכרעה במונדיאל התקרבו, כאשר אנגליה ונורבגיה נפגשו ורק אחת המשיכה לשלב חצי הגמר, כשנבחרת שלושת האריות ניצחה 1:2 גדול בזכות צמד ענק של ג’וד בלינגהאם.

למרות הניצחון, מאמן נבחרת אנגליה, תומאס טוכל, דווקא לא אהב מה שראה ואמר: “לא דיברתי על סבל, אף פעם לא דיברתי. עשינו לעצמנו את החיים מאוד מאוד קשים היום, התוצאה פנטסטית, אנחנו בארבע האחרונות וזה מדהים, אבל אני לא מרוצה מההופעה, בכל מובן”.

מי שהגיב לו זה לא אחר מאשר הקשר שכבש צמד והעלה את נבחרתו לשלב הבא, בלינגהאם, כאשר הוא נשאל על כך וענה בזלזול: “כן, מה שהוא יגיד, לא משנה. קשה שם בחוץ, זה היה שינוי קשה, כל השחקנים עשו שינוי קשה, המחשבות וההערכה שלי נתונות לשחקנים שלנו שעשו שינוי נהדר”.

ג'וד בלינגהאם עם יד קרוב לסמל של אנגליה (רויטרס)

מאמן הנבחרת המשיך לדבר: “המחויבות קיימת, אבל הקשנו את החיים בזכות הדרך שבה שיחקנו ואיך ששיחקנו - רשלני, הרבה טעויות טכניות, לא מספיק מהיר, לא מספיק חוזר על עצמו. היינו ברי מזל היום. בגלל המנטליות של השחקנים? לא יודע, זו לא המנטליות, זו מנטליות טהורה, זה עניין של איכות –צריך לשחק טוב יותר”.

טוכל כמובן, איך לא, נשאל על ג’וד בלינגהאם ואמר: “די אמרנו את זה, הוא עושה את זה בכל משחק, ברמה העולמית”. המאמן התייחס גם לחצי הגמר שיתקיים ביום רביעי: “אנחנו נשתפר, אנחנו צריכים, עכשיו זה חגיגה, עכשיו זה לספוג הכל, יש לנו כמה ימים, צריכים הכל”.