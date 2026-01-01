"זה שובר את הלב, אבל תודה לכם על ההרפתקה"

בתקשורת הנורבגית נפרדים מהנבחרת אחרי ה-2:1 לאנגליה ברבע גמר המונדיאל: "נתתם קרב, אסור להתאכזב לאורך זמן". וגם: התלונות על השער שנפסל והשיפוט

נבחרת נורבגיה נפרדה הלילה (בין שישי לשבת) ממונדיאל 2026, אך יכולה לעשות זאת בראש מורם. אחרי טורניר מרשים שבו הפכה לאחת ההפתעות הגדולות, הנבחרת של ארלינג הולאנד נעצרה ברבע הגמר עם הפסד 2:1 לאנגליה.

בתקשורת המקומית כמובן התאכזבו מההדחה והכריזו: “זה שובר את הלב”, אך גם כמובן הסתייגו: “תודה על ההרפתקה. הנבחרת נתנה קרב אמיתי וזה היה יכול להסתיים בניצחון, העובדה שלא עלינו כמובן מאכזבת, אך לא לאוהדים ולא לשחקנים אסור להתאכזב לאורך זמן, תודה לכולם”, נכתב ב-’TV2’ המקומי.

ב-’NRK’ הוסיפו: “מרחמים על החבר’ה, אבל זה ספורט באכזריות וגם במיטבו, תלוי באיזה צד אתה. זה היה אינטנסיבי בצורה מטורפת, עצבים, דרמה, ואיזו קבוצה נורבגית, הירואית, לצערנו הם נכנעו”.

ארלינג הולאנד תופס את הפנים (רויטרס)

התלונות על השיפוט

בתוך כך, המשחק לא עבר שקט ובתקשורת המקומית בחרו להתעסק בשער שנפסל: “נורבגיה נשדדה. שערורייה שהנבחרת נמנעה מהשער שעשה 2:1, זו החלטה גרועה להפליט, אליוט אנדרסון זרק את עצמו אחורה. איזו פארסה מוחלטת VAR זה לכדורגל. זה קורה בכל מקום במגרש, לא תפסיקו עם זה? החלטות שיפוט מפוקפקות”.

גם על השער הראשון של בלינגהאם היו תלונות, כשבתקשורת המקומית טענו שהיה אמור להיפסל בעקבות שהכדור פגע בכבל: “זו שערורייה, אין מילים, לא ראינו דבר כזה קודם. הגול היה אמור להיפסל, השופט היה צריך לבדוק את זה, מטורף שקורה דבר כזה”.