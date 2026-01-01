"מי אם לא הוא? האריה של אנגליה, גאון כדורגל"

בעולם התמוגגו מבלינגהאם אחרי אחרי הצמד והעלייה לחצי הגמר ע"ח נורבגיה: "הטוב ביותר באנגליה ב-35 השנים האחרונות". וגם: ההישג שהוא וקיין רשמו

איזה משחק קיבלנו ברבע גמר המונדיאל. הלילה (בין שבת לראשון) רגעי ההכרעה במונדיאל התקרבו, כאשר אנגליה ונורבגיה נפגשו ורק אחת המשיכה לשלב חצי הגמר, כשנבחרת שלושת האריות ניצחה 1:2 גדול בזכות צמד ענק של ג’וד בלינגהאם.

בתקשורת האנגלית התמוגגו מהקשר והכריזו: “מי אם לא ג’וד? רק הוא יכול לכבוש ככה, לקח אחריות והשלט על המשחק, איזה שחקן הוא, הטוב ביותר של אנגליה ב-35 האחרונות”, ב-BBC התלהבו: “מה עוד אפשר להגיד עליו? ברצינות, כמובן שהוא היה במקום הנכון ובזמן הנכון, הוא המציל שלנו, פעם נוספת, האריה של אנגליה”.

העיתונאי הבריטי, פירס מורגן, חגג: “בלינגהאם הוא גאון כדורגל”, טוני קרוס צייץ: “ביג טיים ג’וד”, טום בריידי התלהב: “היי ג’וווד”. גם ג’ימי קראגר לא ידע את נפשו והוסיף: “השחקנים הכי טובים מוציאים אותך מהכלא - וזה מה שבלינגהאם עשה, ולא בפעם הראשונה. הוא מתחיל להיראות כמו שחקן המונדיאל”.

ג'וד בלינגהאם. הגיבור של אנגליה (רויטרס)

ההישג של בלינגהאם והארי קיין

בנוסף, אלה היו שעריו החמישי והשישי של בלינגהאם בטורניר. בכך, הוא והארי קיין (גם הוא עם שישה) הפכו לצמד האנגלים הראשון אי פעם שהבקיעו לפחות חמישה שערים כל אחד במונדיאל אחד. למעשה, עד הטורניר הזה, היו רק שני מקרים בכל ההיסטוריה שבהם אנגלי מגיע לכמות שערים כזו - קיין במונדיאל 2018 וגארי ליניקר ב-1986 (שניהם סיימו עם שישה).

זאת הפעם הראשונה אי פעם ששני שחקנים מבקיעים לפחות שישה שערים עבור אותה נבחרת במונדיאל. למעשה, זאת בסך הכול הפעם השישית ששני שחקנים מאותה נבחרת מבקיעים חמישה ומעלה. גם צרפת רשמה את ההישג הזה בטורניר הנוכחי (אמבפה ודמבלה). לפני כן? ברזיל ב-2002, פולין ב-1974, ברזיל ב-1958 והונגריה ב-1938.