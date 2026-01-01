מסי ואלברס בהרכב ארגנטינה, אמבולו אצל שווייץ

השניים בהתקפה אצל אלופת העולם ב-04:00, מק אליסטר, פארדס, אנזו פרננדס ודה פול בקישור. זקאריה, סאו, רודריגס ואקנג'י פותחים מנגד. ההרכבים בפנים

ארגנטינה ושווייץ תפגשנה ממש בקרוב (04:00). באצטדיון בקנזס סיטי במסגרת רבע גמר המונדיאל, כשהמנצחת תעשה צעד נוסף לעבר התואר. אלופת העולם רוצה להמשיך את המסע להגנה על הגביע, בעוד שווייץ מגיעה לאחר ששברה בצורת של 72 שנים והעפילה לרבע הגמר לראשונה מאז מונדיאל 1954.

הרכב ארגנטינה: אמיליאנו מרטינס, נחואל מולינה, כריסטיאן רומרו, ליסנדרו מרטינס, ניקולאס טליאפיקו, אנסו פרננדס, רודריגו דה פול, ליאנרדו פארדס, אלכסיס מק אליסטר, חוליאן אלברס וליאו מסי.

הרכב שווייץ: גרגור קובל, מנואל אקנג’י, ניקו אלבדי, ריקארדו רודריגס, דניס זקאריה, רמו פרוילר, ג’יבריל סאו, רובן ורגאס, פביאן רידר, דן אנדוי ובריל אמבולו.

ארגנטינה מגיעה אחרי אחד המשחקים הגדולים בתולדות המונדיאל, כאשר חזרה מפיגור של שני שערים החל מהדקה ה-78 וניצחה 2:3 את מצרים בזמן החוקי, הקאמבק המאוחר ביותר בהיסטוריה של גביע העולם שהסתיים בניצחון. הנבחרת של ליונל סקאלוני האריכה בכך את רצף המשחקים שלה ללא הפסד במונדיאל ל-11 (תשעה ניצחונות ושתי תוצאות תיקו), הרצף הארוך ביותר שלה אי פעם בטורניר. בנוסף, היא מחזיקה ברצף של 12 ניצחונות בכל המסגרות ומכוונת להפוך לנבחרת הראשונה מאז ברזיל ב-1962 שמצליחה להגן על תואר אלופת העולם. מנגד, למרות שהיריבות שלה הצליחו לייצר רק תשע בעיטות למסגרת לאורך כל הטורניר, האלביסלסטה ספגה מהן חמישה שערים.

שווייץ העפילה לרבע הגמר לאחר שניצחה את קולומביה בדו קרב פנדלים, במשחק שהסתיים ב-0:0 גם לאחר הארכה. זו הפעם הראשונה מאז 1954 שהשוויצרים מגיעים לשמונה האחרונות, והפעם הראשונה בתולדותיהם שבה הם מנצחים שני משחקי נוקאאוט באותו מונדיאל. בנוסף, הניצחון על קולומביה היה רק השני שלהם בששת דו-קרבי הפנדלים האחרונים בטורנירים גדולים. הנבחרת של מוראט יאקין מגיעה בכושר נהדר עם הפסד אחד בלבד ב-19 משחקיה האחרונים (12 ניצחונות ושש תוצאות תיקו), כאשר אותו הפסד הגיע במשחק ידידות.

ההיסטוריה נמצאת לחלוטין לצד ארגנטינה. שווייץ מעולם לא ניצחה את האלביסלסטה בשבעת המפגשים בין השתיים (שתי תוצאות תיקו וחמישה הפסדים), כולל שני הפסדים במונדיאל. גם מול יריבות מדרום אמריקה המאזן ההיסטורי של השווייצרים אינו מרשים, עם שני ניצחונות בלבד בעשרה משחקי מונדיאל (שתי תוצאות תיקו ושישה הפסדים), אם כי אחד מהם הגיע כבר בטורניר הנוכחי מול קולומביה.

מבחינת הנתונים, בשישה משבעת משחקי הנוקאאוט האחרונים של ארגנטינה במונדיאל שתי הקבוצות כבשו, והיא גם כבשה לפחות שני שערים בכל אחד מ-11 משחקי המונדיאל האחרונים שלה. מנגד, שווייץ לא הייתה בפיגור אפילו לדקה אחת לאורך כל קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 והטורניר עצמו, ובחמישה משבעת משחקיה האחרונים ספגה בדיוק שער אחד.