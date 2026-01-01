"עוזב בראש מורם עם הרבה רגשות, גאה בדרך שלי"

ים מדר פרסם בחשבון האינסטגרם שלו הודעת פרידה מהפועל תל אביב בה רשם: "לא פשוט לסכם תקופה שהייתה כל כך משמעותית עבורי, תודה לקהל על האהבה"

אחרי שהסאגה ששיגעה את הכדורסל הישראלי בקיץ האחרון, הסתיימה בכך שים מדר חתם במכבי תל אביב, הלילה (בין שבת לראשון) הגארד הישראלי פרסם בחשבון האינסטגרם שלו הודעת פרידה מהפועל תל אביב: “לא פשוט לסכם תקופה שהייתה כל כך משמעותית עבורי.

“אני עוזב עם הרבה רגשות ובעיקר עם תחושת תודה. השנה הזו לא הייתה קלה עבורי, היו רגעים של אתגרים, אכזבות ומאבקים. אבל גם רגעים שחיזקו אותי, לימדו אותי והפכו אותי לאדם ולשחקן טוב יותר” הוסיף מדר.

בהמשך רשם מדר בסטורי: “אני רוצה להודות מכל הלב לחברים שלי לקבוצה, ההנהלה, כל איש צוות, כל משחק, כל שיחה, כל צחוק ועל זה שהייתם שם גם ברגעים הטובים וגם ברגעים הפחות פשוטים. זכיתי לחלוק את הדרך עם אנשים מיוחדים, ואת החוויות האלה אקח איתי לכל מקום”.

הודעת הפרידה של ים מדר (צילום מסך)

לסיכום הודעה לקהל האדום: “ותודה ענקית לקהל, מהרגע הראשון הרגשתי את האהבה, העידוד והאמונה שלכם, גם כשהדברים לא תמיד הלכו כמו שרצינו. המשכתם לתמוך בי ולתת לי כוח להמשיך להילחם. זה לא מובן מאליו, ואני מעריך כל מחווה, כל הודעה וכל רגע שבו הייתם מאחוריי.

אני עוזב עם הראש מורם, גאה בדרך שעברתי, ובעיקר עם אמונה גדולה במה שעוד מחכה בהמשך. לזכור שגם כשהדרך לא פשוטה, אסור להפסיק להאמין ולעבוד קשה. תודה על הכל”, סיכם מדר.