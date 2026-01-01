בלינגהאם התקרב למסי ואמבפה במרוץ למלך השערים

המרוץ רותח: האנגלי כבש צמד מול נורבגיה והעלה את מאזנו לשישה שערים, אחד פחות מהולאנד ושניים פחות מהארגנטינאי והצרפתי שבפסגה. קיין עם 6 גולים

מונדיאל 2026 מוכתב ללא ספק על ידי הכוכבים הגדולים, כאשר גם נראה שבשביל להיות מלך השערים, יידרש לכבוש המון, כשהשחקנים בראשות הטבלה במאבק אדיר.

כעת, קיליאן אמבפה וליאו מסי כידוע מעל כולם, כאשר לכל אחד מהם יש שמונה שערים בסך הכל בטורניר היוקרתי, כשהצרפתי כבש כזכור מול מרוקו, ואילו הארנגטינאי ישחק בהמשך הלילה ויכול לפתוח פער קטן. כידוע, ארלינג הולאנד מתחתיהם עם שבעה שערים.

אך לא רק. כעת, ג’וד בלינגהאם כבש צמד בשעה זו מול נורבגיה, מה שהעלה את מאזנו לשישה שערים סה”כ, כשהוא השתווה בעצם להארי קיין, שגם כן עם שישה שערים. מתחתיהם נמצא אוסמן דמבלה שעם חמישה שערים.

המרוץ למלך השערים בכל הזמנים

לא רק בטורניר המרוץ רותח, כאשר גם בכל הזמנים מסי ואמבפה מתחרים אחד עם השני. כזכור, הפרעוש עם 21 שערים, הצרפתי מתחתיו עם 20 וכמובן צריך לזכור שהוא ככל הנראה ישחק עוד שני מונדיאלים, אולי שלושה, כשעבור הארגנטינאי זה האחרון. קיין נמצא בטופ גם כן עם 14 בסה”כ, כמו גרד מילר ונמצא מתחת לרונאלדו הברזילאי (15) ומירוסלב קלוזה (16).