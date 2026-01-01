מתן עברי ניפץ את השיא הלאומי ב-1,500 מטר

2 שיאים ישראלים חדשים בריצת 1,500 מטר. מתן עברי עשה זאת במסלול בתחרות קורטרייק בבלגיה. בנוסף, ארבל הנזל קבע שיא בריצה זו בקטגוריית עד גיל 20

מתן עברי קבע הערב (שבת) שיא ישראלי חדש בריצת 1,500 מטרים, לאחר שסיים במקום השלישי הכללי בתחרות בבלגיה בתוצאה של 3:34.51 דקות, ובכך ניפץ ביותר משלוש שניות את שיאו הקודם (3:37.41 דקות) שנקבע בגמר המכללות בארה"ב. עברי נמצא בעיצומה של עונה מצוינת, ובעוד מספר ימים ימשיך לתחרות נוספת בליאז', שם ינסה לשפר את התוצאה פעם נוספת.

באותה ריצה נרשם רגע היסטורי נוסף. ארבל הנזל קבע שיא לאומי חדש לקטגוריית עד גיל 20 עם זמן של 3:47.68 דקות. הנזל שבר את שיאו המיתולוגי של איתי מגידי משנת 2000, שעמד על 3:47.86 דקות.

בריצת 400 מטר, נועם ממו השווה את השיא הישראלי עד גיל 23 כשקבע 46.80 שניות. זהו שיפור של שתי מאיות לשיאו האישי. מעתה, הוא חולק את השיא הלאומי לקטגוריה זו יחד עם ערן סיבוני.

נועם ממו (איגוד האתלטיקה)

בתוך כך, באליפות הבלקן לנוער בקריובה שברומניה, זורקת הדיסקוס ליה ארביב סיפקה תחרות נהדרת, לאחר שקבעה שיא אישי חדש של 47.30 מטרים וזכתה במקום הראשון ובמדליית הזהב.