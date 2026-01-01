מוראנט: דני אבדיה מספר אחת בלעצבן אנשים

הגארד, שהצטרף לישראלי בפורטלנד טרייל בלייזרס, נשאל לגבי חבריו החדשים והתמקד בישראלי: "יש לנו כבר יתרון כי הוא מוציא אותם מאיזון". וגם: העבר

פורטלנד טרייל בלייזרס הכריזה לא מזמן כי אחד השחקנים המרתקים והמפוצצים בליגה, לטוב ולרע, ג’ה מוראנט, יצטרף לרוסטר הנבנה וישתף פעולה עם דני אבדיה ויתר הסגל אחרי שהגיע בטרייד מהממפיס גריזליס תמורת ג’רמי גראנט וכריס מארי.

בראיון ראשון מאז שהצטרף, נשאל מוראנט על חבריו החדשים והתמקד בישראלי: “שאר השחקנים בקבוצה אוהבים לעצבן. דני ללא ספק מספר אחת בלעצבן אנשים, הוא אוהב לנסות לגרום להם להגיב או לכעוס, אז כשאנחנו צריכים לשחק, יש לנו כבר יתרון כי הוא מוציא אותם מאיזון”.

גם שאלת העבר לא פסחה עליו, לאור ההיסטוריה רבויית האירועים בשנים הקודמות, עליה הגיב: “עשיתי מה שעשיתי בעבר, אבל זה עבר וטופל כבר. אני לא מצליח להבין למה שנים אחר כך זה עדיין נושא שיחה כששום דבר לא קרה מאז”.