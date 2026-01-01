"חסרה לנו איכות, אני מאמין שבקרוב יהיו בשורות"

אליניב ברדה דיבר לאחר הניצחון של הפועל ת"א במחנה האימונים 0:1 על סטראדה: "החבר'ה משתפרים וממושמעים, יש לנו מספר מועמדים וההנהלה עובדת על זה"

הפועל תל אביב המשיכה עם ניצחון נוסף במחנה האימונים כשגברה 0:1 הערב (שבת) משער שכבש סתיו טוריאל, על סטראדה סגנית אלופת סלובקיה. לאחר ההתמודדות, אליניב ברדה מאמן האדומים דיבר והתייחס לתחושותיו לגבי מצב הקבוצה.

ברדה: “אני חושבת שהיה משחק מאוד אינטנסיבי, מאוד אגרסיבי וזה התבטא בהמון כוחניות, הגבנו ועמדנו בזה בצורה טובה. אני חושב שאנחנו ממשיכים להשתפר ועשינו את זה מול קבוצה טובה, קבוצת קונפרנס ליג, יריבה קשה שאפשרה לנו לראות את השחקנים ולתת דקות, הדברים הולכים ומתקדמים”.

המאמן המשיך: “התחושות טובות, אני חושב שהחבר’ה מתקדמים טוב, מאוד ממושמעים, אני מרגיש שחסרה לנו איכות וההנהלה עובדת על מנת להביא את מי שצריך, יש לנו מספר מועמדים ואני מאמין שבקרוב יהיו לנו בשורות”.

מרקוס קוקו מקדים את הליו וארלה (רדאד ג'בארה)

גם שחקן הקבוצה מרקוס קוקו דיבר לאחר המשחק: “זה היה מאוד קשה, אבל ניקח את הזמן שלנו בסבלנות, הייתה לנו הזדמנות אחת והצלחנו לנצל אותה, אני שמח ואני חושב שזה חשוב עבור המועדון והמערכת”.