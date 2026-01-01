"שקרן, יושב זחוח ומתנהג כמו אחרון העבריינים"

בנו של מנכ"ל ההתאחדות ושחקן טבריה, טפר, עבר חקירה אגרסיבית בפרשת העירויים, אך התעקש: "זו האמת שלי". למה סירב לעבור פוליגרף? התמלול המלא נחשף

משרד החקירות של ההתאחדות לכדורגל מציג את אחד העימותים הסוערים והחריפים ביותר. יונתן טפר, שחקנה של עירוני טבריה ובנו של מנכ"ל ההתאחדות יריב טפר, הגיע לחקירה צלובה ואגרסיבית במיוחד בפני החוקר דין פרבר, הבעלים של משרד DMI מודיעין עסקי, במסגרת "פרשת העירויים" האסורים לכאורה שניתנו לשחקני הקבוצה.

במהלך החקירה, החוקרים לא חסכו מילים קשות מטפר הצעיר, האשימו אותו: “אין לבן של המנכ”ל אמת, הוא שקרן”, כשזה ענה בתגובה בקור רוח: “זאת האמת של הבן של מנכ”ל ההתאחדות”. אתר ONE מביא לכם את תמליל השאלות והתשובות המלא, מילה במילה, כפי שהתרחש בתוך חדר החקירות הסגור

התמלול המלא

אני חוזר על העדות, על הגרסה שנתת אתמול. ‘אחרי המשחק הפועל חיפה עלו לאימון, יום למחרת עליתי למגרש, עשיתי חימום, ריצה, מתיחות לבד. נכון?’

יונתן: “​​כן. אם אני זוכר”.

דובר 1: ראיתי אנשי צוות, שחקנים בחדר הלבשה של האורחת, הגעתי היה בפנים את ניב גוטליב סמבה ו... את סוטנו אני זוכר אמת?

יונתן: אמרתי שאני זוכר את גוטליב בטוח. אמרתי שראיתי שם שחקנים.

דובר 1: מה אמרת?

יונתן: אמרתי שראיתי שם שחקנים.

דובר 1: אמרת ....

יונתן: אמרתי שראיתי את גוטליב. ראיתי שחקני הרכב אחרים, אני לא זוכר בדיוק מי היה שם.

דובר 1: אמרת כשנכנסת, אז אתה זוכר את גוטליב, בסדר?

יונתן: גוטליב היה לידי.

דובר 1: בסדר, אוקיי.

דובר 3: נכנסת לבד, נכון? זה מה שאמרת אתמול.

יונתן: זה מה שאני זוכר, כן.

דובר 3: אני נכנס לחדר, אני רואה שחקנים מחוברים עם עירוי לתוך הוריד. שלומי ואלירן אומרים לי תתחבר, שאלתי מה זה, הוא אמר לי. הלכתי התיישבתי, הבחור ממד"א בא חיבר לי, יצא מלא שפריצים של דם. אמרתי לו להוציא, ניקיתי את האזור הכניס שוב, זמן קצר לאחר מכן הוא הכניס את העירוי, הרגשתי לא בנוח, אמרתי לו להוציא. זו הגרסה.

יונתן: כן.

דובר 3: להגיד לך את האמת, הגרסה הייתה בסדר אם לא היה גוטליב אתמול מגיע ואומר את המילה הזאת – יונתן טפר הוא שקרן.

יונתן: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, ניב גוטליב.

דובר 3: גם אונגר יכול להגיד מה שהוא רוצה?

יונתן: כולם,

דובר 3: כולם יכולים, טפר לא משקר.

יונתן: כולם יכולים להגיד מה שהם רוצים,

דובר 3: כן

יונתן: אני אמרתי את האמת ואת מה שאני זוכר. בסדר?

דובר 3: מה שאתה זוכר, מה שאתה זוכר זה לא נכון.

יונתן: מה שאני זוכר.

דובר 3: אתה שקרן, אתה שקרן.

יונתן: זה מה שאני זוכר.

דובר 3: אתה שקרן.

יונתן: זה מה שאני זוכר.

דובר 3: מה שאתה זוכר זה שקר?

יונתן: מה שאני זוכר זה האמת ומה שאמרתי לך אתמול.

דובר 3: זה לא האמת, כי אתה אפילו פוליגרף לא רצית לעשות ואתה מתנהג כמו אחרון העבריינים.

יונתן: לא, אני לא.

דובר 3: כמו אחרון העבריינים שאתה יושב זחוח, מה אתה חושב שאתה,

יונתן: לא יושב זחוח, אני בא ואומר לך את האמת.

דובר 3: זה לא אמת, אמת זה לא. הוא אני אשמיע לך את ניב גוטליב שטוען היית החבר הכי טוב שלו, אבל אתה שקרן הוא אומר.

יונתן: אוקי.

דובר 3: יונתן טפר עשה איתי את החימום הוא אומר, יונתן טפר ירד איתי מהחדר הלבשה למטה, יונתן טפר ישב לידי ועשינו, הרכבנו את העירוי ביחד, לא נזל ולא השפריצו שום דבר לטפר, אולי נגיעה, לא הכניסו הוציאו, החובש לא אומר שהכניסו והוציאו לך, מה אתה מזיין לי את השכל?

יונתן: אוקי, אז אני אומר לך שזה מה שקרה וזה מה שאני זוכר וזאת האמת שלי. בסדר?

דובר 3: זה האמת שלך.

יונתן: כן.

דובר 3: אני אשמיע לך את גוטליב.

יונתן: אתה יכול להשמיע את גוטליב.

דובר 3: אתה רוצה לשמוע שגוטליב אומר שאתה שקרן, או שאתה לא רוצה לשמוע?

יונתן: תקשיב

דובר 3: אתה רוצה לשמוע או לא?

יונתן: כן.

דובר 3: בוא נשמע.

יונתן: זה לא משנה לי.

דובר 3: בוא אני אשמיע לך את גוטליב אומר שאתה שקרן. תראה את הסוף, סתם כמה מילים שרשמתי – יונתן טפר משקר. אתה רואה?

יונתן: קודם כל רושמים יונתן בלי ה'.

דובר 3: לא משנה עם ה' בלי ה',

יונתן: זה האמת שלי.

דובר 3: איזה אמת, זה אמת?

יונתן: זה מה שאני זוכר.

דובר 3: אז למה לא הסכמת לעשות פוליגרף?

יונתן: תקשיב,

דובר 3: למה לא הסכמת לעשות פוליגרף?

יונתן: אתה שינית את השאלות.

דובר 3: אני חייב לתת לך דין וחשבון על משהו?

יונתן: אתה שינית את השאלות.

דובר 3: מה, אתה מסתיר משהו?

יונתן: לא מסתיר כלום.

דובר 3: אתה מסתיר

יונתן: כי זה מה שאני זוכר.

דובר 3: אז מה אכפת לך לענות, אל תבלבל לי את המוח.

יונתן: זה משהו שהיה לפני חודשיים, אתה זוכר משהו שהיה לפני שבוע בכלל?

(מדברים יחד)

דובר 3: למה לא ענית לו?

יונתן: אני לא עניתי לו?

דובר 3: למה לא ענית לו?

יונתן: לא דיברתי עם אף אחד.

דובר 3: הוא רצה להתקשר אליך.

יונתן: לא דיברתי עם אף אחד.

דובר 3: למה?

יונתן: לא דיברתי עם אף אחד.

דובר 3: למה אתה משקר קודם כל?

יונתן: דיברתי עם מישהו על זה?

דובר 3: עם טפר.

יונתן: אני טפר.

דובר 3: עם גוטליב.

יונתן: עם גוטליב דיברתי על זה? אמרתי לו שיש לי חקירה, זה הכל.

דובר 3: אז אל תגיד לי לא דיברתי עם אף אחד.

דובר 1: ... בסוף?

יונתן: לא.

דובר 3: מה שאני בא להגיד לך שאתה שקרן.

יונתן: אוקי.

דובר 3: אבל מה שאתה לא מבין, שכולם הפילו אותך. אפילו הגרסה המפגרת הזאת לא אומרת, תקשיב אתה יודע אחד אומר, שניים אומרים,

יונתן: תקשיב,

דובר 3: שנייה, שניים אומרים, בסדר. אחד אומר אהה, כששנים, שלושה אומרים, כששלושה כבר, הגרסה שלך לא שווה שקל.

יונתן: אין בעיה. אתה יכול לשאול אותי 300 פעם את הדבר הזה, זה מה אני זוכר ואמרתי לך את האמת. זאת האמת שלי.

דובר 1: תגיד לי זאת אמת?

יונתן: כן. זה מה שאני זוכר.

דובר 1: איזה אמת זאת?

יונתן: זה מה שאני זוכר], זה מה שאמרתי לך.

דובר 1: איזה אמת זאת?

יונתן: זה האמת.

דובר 1: איזה אמת?

יונתן: זה אירוע שהיה לפני חודשיים, זה מה שאני זוכר, זה אמת שלי, זה מה שאמרתי לך.

דובר 1: איזה אמת זאת?

יונתן: זאת האמת.

דובר 1: אמת של מה?

יונתן: אמת שלי, שזה מה שאני זוכר.

דובר 1: מה אתה זוכר, עשית חימום לבד?

יונתן: כן.

דובר 1: כן?

יונתן: כן.

דובר 1: אז למה גוטליב זוכר אחרת?

יונתן: לא יודע.

דובר 3: אתה זוכר שנכנסת והוצאת, נכנסת אחרון, יצאת ראשון מהאירועים, כי גוטליב אומר שזה לא נכון ואונגר שזה לא נכון.

יונתן: רגע, שנייה, אמרתי שיצאתי לפני שאחרים סיימו ונכנסתי אחרון כן והתחברתי אחרון.

דובר 3: התחברת עם גוטליב. אל תבלבל לי את המוח.

יונתן: זה מה שאתה אומר וזה מה שגוטליב אומר, אני אומר לך את זה.

דובר 3: זה גם מה שהחובש ממד"א אומר.

יונתן: אוקי.

דובר 3: החובש ממד"א אומר שעשית עירוי כמו כולם. איך אתה מסביר את זה?

יונתן: מה זה כמו כולם?

דובר 3: כמו כולם.

יונתן: אהה, כמו כולם?

דובר 3: כן.

יונתן: סבבה, אז זה מה שהוא אומר. אני אומר לך שלא.

דובר 3: לא היה שום דבר חריג, לא ההוציא, לא הכניס לך,

יונתן: אהה, לא הוציא, אין בעיה.

דובר 3: האיש של מד"א אומר שלא.

יונתן: אם זה מה שהוא אומר, לבריאות. אני אומר לך שזה מה שהיה.

דובר 3: אתה מבין שהקריירה שלך הולכת לכיוון חרבנה?

יונתן: אני מבין שהקריירה שלי בסדר גמור.

דובר 3: בסדר גמור?

יונתן: כן.

דובר 3: מי לימד אותך לשקר ככה, תגיד לי. מאיפה אתה למדת לשקר ככה? אתה ילד קטן, צעיר, מאיפה אתה, איפה אתה חושב שאתה הולך, מה תזרוק את הקריירה שלך לפח? זה מה שיקרה.

יונתן: קודם כל, ממש לא,

דובר 3: אז מה,

יונתן: אני בן 25 וזה מה שאני זוכר שהיה וזה מה שאמרתי לך.

דובר 3: זה מה שאתה זוכר שהיה. בוא תחזור, תספר לי שוב.

יונתן: אז אמרתי,

דובר 3: מ-א' ועד ת'.

יונתן: אין בעיה.

דובר 3: כן.

יונתן: יום אחרי המשחק הגענו, כל אחד יש לו את הרוטינה שלו, הלכתי למגרש עשיתי את הרוטינה שלי שזה ריצה, מתיחות,

דובר 3: עם מי עשית?

יונתן: לפי מה שאני זוכר, עשיתי לבד. המשכתי, עשיתי מתיחות mobility, אחרי זה,

דובר 3: לבד או עם מישהו?

יונתן: לפי מה שאני זוכר, עשיתי לבד.

דובר 3: לבד.

יונתן: כן.

דובר 3: בטוח.

יונתן: כן.

דובר 3: הכל לבד.

יונתן: זה מה שזכור לי.

דובר 3: הכל, הכל לבד.

יונתן: זה מנה שזכור לי.

דובר 3: אוקי, הלאה תמשיך.

יונתן: אחרי זה ירדתי למטה כשסיימתי, ראיתי שחקנים, אנשי צוות בחדר הלבשה של האורחת, נכנסתי לשם, ראיתי שחקנים,

דובר 1: ירדת גם לבד?

יונתן: לפי מה שאני זוכר, כן.

דובר 3: אוקי, מה עוד?

יונתן: ואחרי זה,

דובר 1: אמרו לך ללכת או שניגשת לבד

יונתן: ניגשתי כי ראיתי שמם אנשים. נכנסתי ראיתי שחקנים מחוברים.

דובר 1: ’סיימנו את החימום ואלירן אמר לנו ללכת לעשות עירוי'.

יונתן: אוקי, זה מה שאני זוכר.

דובר 3: יש לך זיכרון חרבנה. הלאה, תמשיך.

יונתן: אוקי, זה אתה אומר.

דובר 3: לא אומר, זה עובדתי.

יונתן: אוקי, נכנסתי אמרו לי להתחבר. היו שחקנים מחוברים, שאלתי אותם מה זה, אמרו לי זה מים, זה טוב להתאוששות, הרבה קבוצות בעולם עושות את זה, תתחבר. התיישבתי, חיברו אותי, ירד לי שפריצים לי משם דם,

דובר 3: מה זה שפריצים, כמה דם?

יונתן: שפריצים של דם.

דובר 3: ז"א הגיע דם לרצפה?

יונתן: בטח.

דובר 3: (צוחק)

יונתן: מה אתה צוחק?

דובר 3: נו, תמשיך.

יונתן: אוקי. ירד שפריצים של דם.

דובר 3: נו,

יונתן: הוציא, ניקיתי, עזרו לי לנקות, הביאו לי,

דובר 3: מי עזר לך לנקות?

יונתן: לא זוכר.

דובר 3: מי עזר לך לנקות?

יונתן: לא זוכר. אני ניקיתי, הביאו לי מגבונים,

דובר 3: מי הביא לך מגבונים?

יונתן: עזרו לי לנקות אתל הרצפה,

דובר 3: מי עזר לך לנקות את הרצפה?

יונתן: לא זוכר, זה היה לפני חודשיים.

דובר 3: מי ניקה את הרצפה?

יונתן: לא זוכר.

דובר 3: יש משהו שאתה כן זוכר?

יונתן: שירד לי דם.

דובר 3: אף אחד לא זוכר שירד לך דם, רק אתה זוכר שירד לך דם.

יונתן: אני זוכר שירד לי דם. ירד לי דם, ניקינו את האזור, הכניס לי שוב, אחרי זמן קצר הרגשתי אי נוחות, הציק לי, ביקשתי ממנו שיוציא לי.

דובר 3: (צוחק) אתה מקריא לי את זה או שיש לך זיכרון טוב ואתה זוכר בע"פ?

יונתן: זה מה שהיה.

דובר 3: לא, אתה זוכר את זה בע"פ או שאתה מקריא מה שכתוב, יש לך שליפים?

יונתן: לא.

דובר 3: אתה יודע, בעניין שלך זה יהיה הכי קשה, למה, כל הגרסה שלך חארטה מא' ועד ת', וכשאנחנו נלך ונראה גרסאות, הגרסה שלך הכי גרועה. למה הכי גרועה, כי הגרסה שלך לא אחד לא שניים הפילו אותה, מרגע שנכנסת למועדון ועד הרגע שיצאת, ... אתה השקרן הכי גדול

יונתן: בסדר גמור, זו הגרסה שלי.

דובר 3: זו הגרסה?

יונתן: לא, זו האמת שלי.

דובר 3: לא, יפה, זה הגרסה שלך, זה לא האמת, האמת עכשיו יצאה.

יונתן: אתה קראת לזה גרסה.

דובר 3: זו הגרסה שלי, הכניסו לך גרסה וזו הגרסה שלי.

יונתן: זאת האמת שלי.

דובר 3: אהבתי את זה מאוד, אהבתי, כל הכבוד.

יונתן: אתה קראת לזה גרסה.

דובר 3: אני אהבתי את זה מאוד, זו הגרסה של הבן של מנכ"ל ההתאחדות, איזה יופי.

יונתן: זאת האמת של הבן של מנכ"ל ההתאחדות.

דובר 3: לא, לא, לא, אין לבן של המנכ"ל אמת, הוא שקרן.

יונתן: אוקי. זה האמת וזה מה שאני זוכר.

דובר 3: כן.

יונתן: כן.

דובר 3: אני גם ארשום את זה, זו הגרסה שלי ואז תיקנת האמת שלי.

יונתן: אתה קראת לזה גרסה.

דובר 3: אתה קראת,

יונתן: אתה קראת לזה גרסה, גם אתמול קראנו לזה גרסה.

דובר 3: רגע, יהונתן או יונתן, מה אתה רוצה?

יונתן: רק עם ו'.

דובר 3: רק עם ו'? מי עזר לך לנקות את הרצפה?

יונתן: לא זוכר.

דובר 3: מי ...

יונתן: לא זוכר.

דובר 3: לא זוכר? (צוחק)

יונתן: מה מצחיק?

דובר 3: אתה יודע מה, ... באים אלי שקרנים, אני מפריך את העדות שלהם ואני אסביר לך משהו. עדות, אתה מראה עדות שקר, איך אתה מראה עדות שקר, זה הכיף, כי אז כשאתה עושה שח, עשיתי שח נגמר, אתה יודע איך השח נראה, שאני מראה שמישהו הוא שקרן מהתחלה ועד הסוף ומה, איך אתה מראה שהוא קרן, בא אחד סותר, בא שני סותר, שלוש סותר, תודה.

יונתן: אתה יש לך את הכל, זה מה שאמרתי, זה מה שאני אומר.

דובר 3: לא, אתה, אתה, כיבדתי אותך טיפה, אבל כשראיתי שאתה שקרן, אין לי טענות אליך אפילו לא פסיק.

יונתן: אוקי.

דובר 3: והכיף שלי היה לקחת את העדות של גוטליב ואת העדות של אונגר ואת העדות של יוסי לוי החובש ולסתור את העדות של יונתן טפר.

יונתן: זו האמת שלי.

דובר 3: זה השקר שלך.

יונתן: זו האמת שלי.

דובר 3: זו הגרסה.

יונתן: לא, אמת.

דובר 3: תתקן, תתקן.

יונתן: לא.

דובר 3: גרסה.

יונתן: לא, לא, לא,

דובר 3: גרסה, גרסה.

יונתן: אתה אומר גרסה. זו האמת שלי.

דובר 2: תדייק, גרסה.

יונתן: זו האמת שלי, זה מה שאני זוכר, תשאל אותי עוד אלפיים פעם, זה מה שאני אגיד לך שאני זוכר שהיה וזה הכל.

דובר 3: כן.

יונתן: כן.

דובר 3: כמה זמן היית בחדר?

יונתן: מאיפה אני יודע?

דובר 3: בערך.

יונתן: מאיפה אני יודע?

דובר 3: בערך.

יונתן: לא יכול לדעת, זמן קצר.

דובר 3: בין 10 ל-20, בין 5 ל-10, כמה זמן?

יונתן: לא יודע, שאלת אותי את זה 200 פעם, אני אענה לך אותה תשובה.

דובר 3: כמה זמן?

יונתן: לא יודע.

דובר 3: בערך.

יונתן: לא יודע.

דובר 3: מינימום.

יונתן: זמן קצר.

דובר 3: מינימום.

יונתן: זמן קצר.

דובר 3: מינימום

יונתן: זמן קצר.

דובר 3: מינימום.

יונתן: מה זה מינימום?

דובר 3: כמה זמן לקח להוציא, דיברת, היית במחזור, לא יודע מה היה לך.

יונתן: מינימום? לא יודע מה יכול להיות מינימום, זמן קצר.

דובר 3: אז מינימום.

יונתן: דקה,

דובר 3: דקה, שתיים היית?

יונתן: לא יודע.

דובר 3: שתיים אתה לא זוכר אם היית.

יונתן: לא יודע.

דובר 3: לא זוכר שתיים.

יונתן: זמן קצר הייתי.

דובר 3: לא זוכר את היית שתיים.

יונתן: זמן קצר.

דובר 3: (צוחק) אתה מבין שהעדות שנתן לך עוה"ד שלך, לא החזיקה מים, למה אתה לא סידרת אותה מספיק טוב. אתה יודע מה ההבדל, הם הלכו לעורכי דין אחרים, סידרו גרסה, בא יונתן טפר ושברו לו את הגרסה ... ישר הגון, בכלל זרק אותך קיבינימט.

יונתן: בסדר.

דובר 3: ניב גוטליב שטען שפעם היית חבר שלו, בכלל לא סופר אותך ואתה יודע מה היופי, אי אפשר להגיד אינטרס, מי ששונא אותי, אומר גוטליב טפר היה חבר טוב שלי.

יונתן: ...

דובר 3: זה מה שגוטליב אומר. גוטליב הגיע ואז אתה לא יכול להגיד רגע,

יונתן: גוטליב ויצחק יכולים להגיד מה שהם רוצים.

דובר 3: אני אסביר לך את העניין שאתה לא מבין, וואלה את האמת, הם יכולים להגיד מה שהם רוצים, אבל אם כולם אומרים משהו אחד שהוא סותר את יונתן טפר, אז יונתן טפר הוא השקרן הכי גדול שהיה בחקירה.

יונתן: כולם יכולים להגיד מה שהם רוצים, זה מה אני זוכר.

דובר 3: אהה, אתה זוכר.

יונתן: אוקי.

דובר 3: אתה מבין שאתה הולך לקיבינימט אם הדבר הזה?

יונתן: אני מבין שאמרתי לך את האמת ואמרתי לך מה שאני זוכר.

דובר 3: אתה מבין שאתה הולך לכיוון לא טוב עם הדבר הזה?

יונתן: אמרתי לך כבר 200 פעם ואני אמשיך להגיד לך, זה מה שאני זוכר.

דובר 3: אתה זוכר לא נכון.

יונתן: אוקי.

דובר 3: סתרו את זה,

יונתן: אבל זה מה שאני זוכר.

דובר 3: אבל סתרו את זה.

יונתן: זה מה שאני זוכר.

דובר 3: אז למה ניב גוטליב אומר – יונתן טפר הוא שקרן.

יונתן: ניב גוטליב יכול להגיד מה שהוא רוצה.

דובר 3: למה, איזו סיבה יש לו?

יונתן: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.

דובר 3: אבל איזו סיבה, הוא אומר שאתה החבר הכי טוב שלו בקבוצה, איזה סיבה יש לו? אז מה אתה מבלבל לי את הביצים, איזה סיבה יש לו, איזה סיבה?

יונתן: אני אמרתי לך,

דובר 3: איזה סיבה?

יונתן: מה שהאמת שלי ומה שאני זוכר, ניב גוטליב יכול להגיד מה שהוא רוצה.

דובר 3: גם רון אונגר יכול להגיד מה שהוא רוצה?

יונתן: רון אונגר ויוסי ויצחק ואבי,

דובר 3: כולם.

יונתן: כן.

דובר 3: רק יונתן טפר דובר אמת.

יונתן: אני, זה האמת שלי וזה מה שאני זוכר.

דובר 3: איזה אמת, איזה אמת, אתה אפילו פוליגרף לא מוכן לעבור ואתה מבייש את מי שבאת ממנו.

יונתן: לא מבייש אף אחד, אף אחד אני לא מבייש.

דובר 3: כן.

יונתן: אף אחד.

דובר 3: כן. אין לך מושג אפילו איזה נזק אתה עושה.

יונתן: לא עושה שום נזק.

דובר 3: קודם כל שיהיה ברור, החקירה הזאת מוקלטת, כן?

יונתן: אני יודע.

דובר 3: לך אסור להקליט אותה, בסדר? אתה מקליט?

יונתן: אני לא מקליט כלום.

דובר 3: יופי, שים את הטלפון על השולחן. אתה יודע אני אגיד לך משהו, אתה זוכר אתמול, אמרתי לך תהיה חכם, תעלה על ... הראשון...

יונתן: כן.

דובר 3: אתה יודע לאיזה כיוון אתה הולך?

יונתן: לכיוון שאני אומר את האמת שלי. זה האמת.

דובר 3: אתה מבין לאיזה כיוון אתה הולך?

יונתן: כן.

דובר 3: לאיזה כיוון?

יונתן: של החקירה.

דובר 3: לא, אחרי החקירה, עזוב. לאיזה כיוון אתה הולך?

יונתן: נראה מה יהיה. זה מה שאני זוכר.

דובר 3: לאיזה כיוון אתה חושב שאתה הולך?

יונתן: לא יודע, יש כיוון טוב.

דובר 3: כיוון טוב אתה חושב, באמת?

יונתן: כן.

דובר 3: מי אמר לך שאתה הולך לכיוון טוב?

יונתן: ככה מרגיש לי.

דובר 3: מרגיש לך?

יונתן: כן.

דובר 3: לפי מה מרגיש לך?

יונתן: לפי מה שאני זוכר ולפי האמת שלי.

דובר 3: אבל האמת שלך סתרנו אותה.

יונתן: בסדר, זה האמת שלי.

דובר 3: איזו אמת זאת?

יונתן: זאת האמת.

דובר 3: אמת שסתרו אותה.

יונתן: זאת האמת שלי, אמרתי לך, ואני יכול להגיד לך, נשב פה עד מחר.

דובר 3: אתה מבין שאתה, המצב שלך לא טוב.

יונתן: אני מבין ש'-,

דובר 3: הוא שלח לנו הכל, יש לי אפילו את החשבונית,

יונתן: אני מאמין לך,

דובר 3: אפילו את הבקבוקים, אפילו את ההודעות, הכל.

יונתן: אוקי.

דובר 3: רוצה לראות, קח.

יונתן: בסדר.

דובר 3: והעדות שלו סותרת את מה,

יונתן: אמרתי לך זה לא מה משנה מי יגיד.

דובר 3: לאיזה כיוון אתה חושב שאתה הולך, מה אתה עושה?

יונתן: זה לא משנה מי יגיד,

דובר 3: מה אתה עושה?

יונתן: יצחק, אברהם, גוטליב, אונגר, סמבה, סמבה עוד לא אמר, ברנס, בסדר. זה לא משנה.

דובר 3: ברנס לא אמר.

יונתן: בסדר.

דובר 3: אחרים כן.

יונתן: זה לא משנה. אני מה שאמרתי לך זאת האמת שלי, זה מה שאני זוכר,

דובר 3: אבל האמת שלך סותרים אותה, אתה לא מבין?

יונתן: אבל זאת האמת שלי.

דובר 3: אתה לא מבין שאת האמת שלך סותרים?

יונתן: בסדר. זאת האמת שלי. לא תשמע ממני משהו אחר, כי זאת האמת שלי, אני לא יכול להמציא דברים.

דובר 1: אין בעיה. תגיד לי, כשאתה נכנסת לחדר, מי היה בוודאות, בוא ננסה להיזכר.

יונתן: אמרתי לך, גוטליב ישב לידי,

דובר 1: הוא ישב כבר כשנכנסת?

יונתן: אני חושב שכן.

דובר 1: אוקי. מי עוד?

יונתן: אני לא זוכר,

דובר 1: כמה שחקנים היו כשנכנסת?

יונתן: לא זוכר בדיוק.

דובר 1: כמה שחקנים?

יונתן: לא זוכר.

דובר 1: מי?

יונתן: היו חלק משחקני ההרכב.

דובר 1: היה רק אחד?

יונתן: לא, היו יותר מאחד.

דובר 1: שניים היו?

יונתן: יותר משניים.

דובר 1: שלוש אתה זוכר? מה שאתה זוכר. אתה יכול לצייר לי איך זה היה, יש לי ציור כזה, תגיד לי אם זה, זה ציור ראשון, ציירו לי אתמול, זה הציור השני. זה הצייר הכי מוכשר.

יונתן: (מעיין) כאן נכנסים פה, ואז יש לך ככה, אני ישבתי איפה שהוא פה, אני לא זוכר בדיוק איזה כיסא, גוטליב יש איפה שהוא ... וכל השאר אני לא זוכר בדיוק.

דובר 1: איפה ישב ...

יונתן: אני לא זוכר בדיוק. אמרתי לך, אני ישבתי אפיה שהוא פה, גוטליב ישב איפה שהוא פה לידי,

דובר 1: אתה פה?

יונתן: כן.

דובר 1: וגוטליב פה. שמע, אני לא זוכר בדיוק את הכמות לידי, ראיתי חלק, אבל מה שראיתי בדיוק, אני ראיתי שבחלק מהזמן, חצי, עוד הרבה לפני שהלכתי, מולי שהיו טפר וגוטליב, ראיתי שקית שירדה בפחות מעשירית. אתה יודע מה זה אומר לי?

יונתן: לא.

דובר 1: לפחות ואז הוא אומר – המשיך לטפטף לפחות חצי מהזמן שראיתי אותם, שבמינימום עברת את הזמן,

יונתן: אונגר יכול להגיד מה שהוא רוצה, זה מה שאני זוכר.

דובר 3: אני אסביר לך משהו, אתה רוצה להגיע ... לא רוצה להגיד דפקו אותך, אבל חלקם אמרו את האמת שלהם, חלקם עיגלו קצת כמו גוטליב, הוא קצת שמר על עצמו, עליך בטח הוא לא שמר.

יונתן: אוקי.

דובר 3: עכשיו, אתה אומר פה אתה ישבת, נכון?

יונתן: ...

דובר 3: אתה שני פה?

יונתן: ישבנו בשורה הזאת.

דובר 3: אין בעיה וגוטליב על ידך.

יונתן: כן.

דובר 3: אתה יותר קרוב לפה.

יונתן: מה זה לפה?

דובר 3: איפה ...

יונתן: אני לא זוכר בדיוק.

דובר 3: תנסה לזכור.

יונתן: אז אני אומר לך שאני לא זוכר. מה, אתה רוצה שאני אנסה לזכור משהו שאני לא זוכר? אתה רוצה שאני אמציא? אתה רוצה שאני אגיד לך משהו לא מדויק?

דובר 3: לא.

יונתן: לא זוכר.

דובר 3: חס וחלילה.

יונתן: זה הכל.

דובר 3: חס ושלום. חס וחלילה. אתה יצאת, אגב לפני גוטליב?

יונתן: לפי מה שאני זוכר. אני זוכר שאני יצאתי לפני חלק מהשחקנים,

דובר 3: לפני מי?

יונתן: לא זוכר לפני מי בדיוק.

דובר 3: אתה לא זוכר לפני מי בדיוק.

יונתן: לא.

דובר 3: יצאת ראשון?

יונתן: לא זוכר.

דובר 3: אמרת לי כן.

יונתן: אמרתי שיצאתי לפני שחלק סיימו.

דובר 3: אני אבדוק.

יונתן: תבדוק.

דובר 3: אמרת שיצאת ראשון מהשחקנים.

יונתן: יצאתי לפני שחלק סיימו, זה מה שאמרתי.

דובר 3: זה לא מה שאמרת. לפני שחלק סיימו, לפני איזה שחקנים שסיימו, גוטליב סיים אחריך?

יונתן: לא זוכר.

דובר 3: ...

יונתן: בסדר. אני לא זוכר.

דובר 3: לא זוכר.

יונתן: לא, זה היה לפני חודשיים.

דובר 3: אני אגיד לך בכנות, אין לי עניין, החקירה מבחינתי לגביך הסתיימה.

יונתן: אוקי.

דובר 3: אם היה לא עוד חצי רצון, דיברתי עם יוסי, נגמר. אני יכול להגיד לך, תגיד לעו"ד שלך, תמסור לו ממני, תגיד לו החוקר אמר שהגרסה שלי נפלה, גם ע"י אונגר, גם ע"י בליסטי, גם ע"י גוטליב וגם ע"י יוסי החובש, בסדר?

יונתן: ...

דובר 3: ותכין גרסה חזקה.

יונתן: אוקי.

דובר 3: בסדר?

יונתן: כן.

דובר 3: למה המצב שלך בכי רע. אז אני מתנצל, אבל אני לא רוצה לבזבז עליך את הזמן שלי יותר.

יונתן: אוקי.

דובר 3: אתה רוצה להוסיף עוד משהו, אתה רוצה שאני ארשום משהו שחשוב לך?

יונתן: לא.

דובר 3: אתה רוצה ... שאני ארשום בפרוטוקול?

יונתן: לא.

דובר 3: לא? איך היא הייתה לך, נעימה?

יונתן: הכל בסדר.

דובר 3: היה בסדר.

יונתן: הכל בסדר.

דובר 3: אני רושם - זו גרסתי,

יונתן: זאת האמת שלי לפי מה שאני זוכר.

דובר 3: זו האמת שלי,

יונתן: לפי מה שאני זוכר.

דובר 3: לפי מה שאני זוכר, כן.

יונתן: ואני לא זוכר,

דובר 3: ואת הרוב אני לא זוכר, אני יכול לרשום?

יונתן: אתה יכול לרשום.

דובר 3: זה אמת או לא?

יונתן: הרוב אני לא זוכר, כן.

דובר 3: אז לרשום או לא לרשום?

יונתן: אתה יכול לרשום.

דובר 3: זה מה שאתה אמירת, את הרוב אני לא זוכר.

יונתן: כן.

דובר 3: ואת הרוב אני לא זוכר, אתה בטוח שאני יכול לרשום את זה?

יונתן: אתה יכול לרשום מה שאתה רוצה.

דובר 3: אתה אומר, את הרוב אני לא זוכר?

יונתן: זה עובדה.

דובר 3: אוקי. כביכול מה עשית מהרגע שעלית עד שירדת.

יונתן: כמה שאלות היו ששאלת אותי שאני לא זוכר?

דובר 3: הלאה, טוב, בסדר, מצוין. את הרוב אני לא זוכר. הלאה, מה עוד? אני גם לא זוכר כמה זמן הייתי בפנים, נכון?

יונתן: נכון.

דובר 3: מה תשובתך לגבי מה שאמר ניב גוטליב?

יונתן: הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.

דובר 3: מה תשובתך וטענתך על העובדה שניב גוטליב קורא לך שקרן?

יונתן: שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.

דובר 3: אחלה.

יונתן: ומה דעתך על גרסתו?

דובר 3: שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.

יונתן: ומה דעתך על הגרסה של החובש?

יונתן: שהוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.

דובר 3: הבנתי. איך היחסים שלך עם גוטליב?

יונתן: בסדר גמור.

דובר 3: אני יכול לרשום שאתם ביחסים טובים?

יונתן: אתה יכול לרשום מה שאתה רוצה.

דובר 3: אני אשאל אותך שאלה לפרוטוקול, איך היית מגדיר את היחסים החבריים שלך עם ניב גוטליב?

יונתן: חבר טוב.

דובר 3: חבר טוב. מ-1 עד 10?

יונתן: לא יודע, תגדיר.

דובר 3: 10 הכי טוב, 1 גרוע.

יונתן: 10 מה זה, זה חבר כאילו,

דובר 3: חבר אח.

יונתן: חבר טוב.

דובר 3: חבר טוב מעל הממוצע?

יונתן: חבר טוב.

דובר 3: מהקבוצה, אתם החברים הכי טובים?

יונתן: חבר טוב.

דובר 3: מהקבוצה.

יונתן: חבר טוב.

דובר 3: מהקבוצה.

יונתן: מהחברים הטובים.

דובר 3: מי החברים הכי טובים שלך בקבוצה?

יונתן: כולם.

דובר 3: מי?

יונתן: כולם. כולם חברים טובים שלי.

דובר 3: אז אני חוזר, ניב גוטליב חבר טוב. אין לכם סכסוכים.

יונתן: חבר טוב.

דובר 3: אין לכם סכסוכים.

יונתן: לא שאני יודע.

דובר 3: ומה טענתך על העובדה שהוא אמר, שהייתם חברים טובים מבחינתו?

יונתן: בסדר גמור, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה.

דובר 3: ומה תגובתך על העובדה שניב גוטליב נתן לי לראות את הווטסאפים שלך אתו?

יונתן: מה שהוא רוצה.

דובר 3: מה תגובתך לזה?

יונתן: בסדר.