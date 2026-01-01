מדואקה, סטונס וקיין ב-11 של אנגליה מול נורבגיה

בוקאיו סאקה ירד לספסל של נבחרת שלושת האריות ברבע גמר המונדיאל ב-00:00, קונסה ישחק כמגן ימני. מנגד, הולאנד בחוד של הוויקינגים, גם אודגור יפתח

נבחרות אנגליה ונורבגיה ייפגשו הלילה (בין שבת לראשון) לקרב קריטי במסגרת רבע גמר המונדיאל, שיחל ב-00:00. לקראת המשחק הגדול, הרכבי הנבחרות פורסמו.

הרכב נבחרת אנגליה: ג’ורדן פיקפורד, אזרי קונסה, ג’ון סטונס, מארק גהיי, ניקו או’ריילי, דקלאן רייס, אליוט אנדרסון, נוני מדואקה, ג’וד בלינגהאם, אנתוני גורדון והארי קיין.

הרכב נבחרת נורבגיה: אוריין ניילאנד, יוליאן ריירסון, כריסטופר אייר, טורביין האגן, דויד מולר וולפה, פטריק ברג, סנדר ברגה, מרטין אודגור, אלכסנדר סורלות’, אנדראס שלדרופ וארלינג הולאנד.

אנגליה של תומאס טוכל מגיעה לאחר ניצחון דרמטי 2:3 על מקסיקו בשמינית הגמר, משחק שבו התגברה על נחיתות מספרית, תנאי הגובה באצטקה והקהל המקומי. שלושת האריות העפילו לרבע גמר של טורניר גדול בפעם החמישית ברציפות, אך ינסו לשבור נתון בעייתי לאחר שהפסידו בחמישה מששת משחקי הנוקאאוט האחרונים שלהם במונדיאל מול יריבות אירופיות, כולל ההדחה לצרפת בשלב זה במונדיאל הקודם. מנגד, הם מגיעים בכושר מצוין עם שישה ניצחונות ושוויון בשבעת משחקיהם האחרונים.

נורבגיה של סטולה סולבאקן הדהימה את ברזיל בשמינית הגמר ורשמה את אחד הניצחונות הגדולים בתולדותיה, אך כעת ניצב בפניה אתגר נוסף מול נבחרת נוספת המדורגת בטופ 5 של פיפ"א. עד כה לא הצליחה נורבגיה לנצח יריבה אירופית במונדיאל בשישה ניסיונות קודמים (שתי תוצאות תיקו וארבעה הפסדים), כולל תבוסה 4:1 לצרפת בטורניר הנוכחי. למרות זאת, היא מגיעה עם מאזן מרשים של 16 ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ושני הפסדים בלבד ב-21 משחקיה האחרונים בכל המסגרות.