אוראל דגני האריך חוזה בהפועל פתח תקווה

חשיפת ONE: למרות שהיה נראה תחילה שלא ימשיך במועדון, הבלם חתם על חוזה לעונה נוספת. השחקן אמר: ״כל עונה היא הזדמנות חדשה, גאה ללבוש את המדים״

בהפועל פתח תקווה הודיעו היום (שבת) רשמית כי אוראל דגני ימשיך במועדון, לאחר שהוא חתם על חוזה לעונה נוספת. על הכוונה להשאירו פורסם לראשונה כאן ב-ONE.

הבלם בן ה-37 רשם עונה טובה במדי המלאבסים, אך ההחלטה הראשונית הייתה שלא להשאירו לבסוף הוא חתם וייצא עם הקבוצה למחנה האימונים ביום ראשון.

"כל עונה היא הזדמנות חדשה", אמר דגני לאחר החתימה. "גאה להמשיך ללבוש את המדים האלה. יאללה הפועל".

עד כה, הפועל פ״ת הצליחה להשאיר את אלכס מוסונדה ולצרף את סתיו ישראלי, כאשר מתן גושה ואיתי רוטמן עזבו ובמועדון בכל מקרה יצרפו בלם נוסף.