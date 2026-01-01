צפו: אוהדי אנגליה ונורבגיה מתכוננים למשחק לוהט

תחת החום הכבד של מיאמי, הקהל שהגיע לתמוך בנבחרות שיעלו להתמודדות במסגרת רבע גמר המונדיאל צבע את אזור האצטדיון. גם המקסיקנים באו "לנקום"

רבע גמר מונדיאל 2026 ימשיך הלילה (00:00, בין שבת לראשון) כאשר אנגליה ונורבגיה ייפגשו לקרב ענק באצטדיון הארד רוק במיאמי, כשהמנצחת תחכה לראות מול מי היא תתמודד בחצי הגמר, שם תפגוש את המנצחת במפגש בין ארגנטינה של ליאו מסי לשווייץ.

מעבר לזה שמדובר בקרב בין שניים מהחלוצים הטובים בעולם, ארלינג הולאנד והארי קיין, מדובר גם במפגש ראש בראש בין שניים מהקהלים הססגוניים ביותר בטורניר.

מצד אחד האנגלים שמוכרים לכולנו כאחד מקהלי הנבחרות הטובים בעולם מזה שנים, ומצד שני הנורבגים, אותם גילינו במונדיאל הזה בזכות קרני הוויקינגים ותנועת החתירה ששיגעה את העולם.

אוהדי נורווגיה ואנגליה מתחממים למשחק

בדרך למגרש היו המון אוהדים ואווירה של חגיגת כדורגל, אך דבר אחד היה חסר: הבירות בסופר-מרקטים ובתחנות הדלק הסמוכות לאצטדיון, שכן האוהדים פשוט רוקנו את כל המדפים.

בדרך חולקו לעוברים והשבים כובעים אדומים שמתאימים לצבעים של שתי הנבחרות כדי להגן מהחום הכבד והלחות המטורפת של מיאמי, דברים אליהם האנגלים והנורבגים כלל לא רגילים.

אוהדים נורבגים עם הקרניים של הוויקינגים (ליאב אחאבן)

זוג לובש חולצות של הארי קיין וארלינג הולאנד (ליאב אחאבן)

האנגלים אומנם בכל זאת הם הרוב, אך הנורבגים מפתיעים לטובה בכמויות שלהם. אפשר להבין, הם הגיעו אחרי שנים רבות לשלב רבע הגמר ויש להם נבחרת חזקה מאוד. רבים מהם הגיעו עם קרני הוויקינגים המפורסמים וחולצות עם שמו של ארלינג הולאנד על הגב. מנגד, האנגלים אומרים אחד לשני בביטחון רב כמנהגם למרות האכזבות רבות השנים של הנבחרת הלאומית - It’s Coming Home.

אוהדים מקסיקנים עם קרני ויקינגים (ליאב אחאבן)

אל המגרש האוהדים מגיעים עם שאטלים באוטובוסי בית ספר צהובים אמריקאים קלאסיים. מחוץ למגרש פגשתי זוג, כשהגבר לובש חולצה של אנגליה עם שמו של הארי קיין ובת זוגו עם חולצה של נורבגיה ושמו של ארלינג הולאנד. ישנם גם לא מעט אוהדים ישראלים, כשאחד מהם אף הגדיל לעשות והגיע עם צעיף של הקבוצה אותה הוא אוהד, מכבי נתניה.

אוהדים אנגלים בדרך לאצטדיון (ליאב אחאבן)

בנוסף, הגיעו ברזילאים ומקסיקנים עם חולצות של הנבחרות שלהם, כנראה מדובר באוהדים שנתקעו עם כרטיס למשחק והחליטו להגיע למרות שהנבחרת שלהם הודחה שלב לפני כן. מראה מצחיק במיוחד היה לראות כמה מהמקסיקנים עם קרני ויקינגים שמייצגים את הנורבגים, אולי כנקמה על כך שהאנגלים הדיחו את הנבחרת שלהם באצטקה בשמינית נגמר.