בטבריה תוקפים: אכיפה בררנית ומסע ציד מגמתי

במועדון הצפוני פרסמו הודעה מאשימה וטענו כי תמלילי החקירה מעלים עדות על מקרה דומה במועדון בכיר נוסף: "מדוע ההתאחדות לא פתחה גם שם בחקירה?"

בעירוני טבריה ממשיכים להפנות אצבע מאשימה כנגד החקירה המתנהלת נגד המועדון, בחשד לעירויים אסורים. הערב (מוצא"ש) פרסם המועדון הודעה המאשימה את ההתאחדות לכדורגל באכיפה מגמתית, לאור תמלילי החקירה, שבמועדון טוענים שהגיעו לידיהם.

"מועדון עירוני דורות טבריה חושף היום תמונה מטרידה ביותר מתוך חומרי החקירה הרשמיים שהועברו לידיו, המעלה סימני שאלה קשים לגבי המניעים האמיתיים מאחורי הפרשה, ומציגה צביעות ואכיפה בררנית מצד המערכת", נאמר בהודעת המועדון.

מתוך תמלילי החקירה הרשמיים שנאספו בתיק, "עולה עדות ישירה של שחקן בכיר המציין במפורש בפני החוקרים כי פרקטיקת מתן העירויים להתאוששות היא דבר נפוץ ומקובל בכדורגל הישראלי. יתרה מכך, השחקן אף נקב בשמו של לפחות מועדון ותיק אחר בליגת העל, שבו בוצע ההליך הרפואי הזה בצורה קבוצתית לשחקנים במהלך העונות האחרונות בקליניקה פרטית , כולל ציון מפורט של הפרטים".

גיא חדידה ואיתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

בסביבת עירוני טבריה מבהירים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: “המועדון אינו חושב שיש מקום לפתוח בחקירות נגד המועדון המדובר או נגד קבוצות אחרות. מתן עירויי מי מלח (סליין), בכמות המותרת, להתאוששות הוא הליך רפואי שגרתי, מקובל, בריא וחוקי לחלוטין בכדורגל המקצועני העולמי והמקומי, הנעשה בגלוי לטובת שמירה על בריאות הספורטאים בעומסים כבדים. יחד עם זאת, התמיהה והזעקה שלנו כלפי ההתאחדות לכדורגל היא עצומה”.

“כיצד ייתכן שעל בסיס אותן עובדות בדיוק, מידע רשמי ואמין שנמצא בידי חוקרי ההתאחדות כבר שבועות ארוכים זוכה להתעלמות מוחלטת ולסגירה במגירה כשמדובר במועדון ותיק וגדול, בעוד שנגד המועדון הצעיר והקטן של עירוני טבריה מופעל מסע צלב חסר תקדים, תוך פגיעה אנושה בשמם של שחקנים ובצוות המקצועי?"

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בטבריה ממשיכים ושואלים: “מדוע עדות ישירה של שחקן בכיר, במהלך חקירה על אותו נושא בדיוק, שנותן מידע מפורט על קבוצה אחרת וזה לא הוביל לחקירה, להרעשת עולמות, בזמן שאת טבריה מנסים להרשיע בכל מחיר ועל בסיס ספקולציות בלבד"?

בטבריה סיכמו: “המסמכים מוכיחים סופית כי מדובר באכיפה מפלה ובררנית מהסוג הזול ביותר. אנו מצפים לעצור את הקרקס הזה לאלתר, לבטל את ההשעיות הזמניות המופרכות, ולהחזיר את אנשי המקצוע והספורטאים שלנו למגרש – שם מקומם".