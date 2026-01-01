שבירו חשף כי גם במכבי נתניה ניתנו עירויים

תמלול החקירה של חלוץ עירוני טבריה חשף מה קרה גם אצל היהלומים: "בנתניה גם עשינו. אחרי איזה משחק של 120 דקות". התמלול המלא של החקירה בפנים

פרשת העירויים בעירוני טבריה שנחשפה לראשונה ב-ONE ממשיכה לעורר הדים, כאשר נחשף התמלול לחקירתו של איתמר שבירו, על ידי החוקר דין פרגר מ-״DMI מודיעין עסקי״. התמלול חושף כי לטענתו גם בתקופה שלו במכבי נתניה היו מקרים דומים של עירויים.

"בנתניה גם עשינו... לא שאני עשיתי אישית, אבל נתניה גם עשו", אמר שבירו לחוקר. בהמשך הוסיף: "בתקופה עם גיא צרפתי, אם אני לא טועה, שהיה אחרי איזה משחק של 120 דקות... לקחו אותנו לקליניקה של עבד, הוא היה אז הפיזיותרפיסט הראשי".

כשנשאל כיצד התבצע ההליך בנתניה, השיב: "שם היה ממש ד"ר... הוא מגיע לקליניקה של עבד, הוא עובד שם והוא עושה". עוד ציין כי, להבנתו, העירויים ניתנו בעיקר לשחקנים שנשאו בעומס משחקים חריג. "תמיד נותנים לכאלה שעמוסים נורא", אמר.

איתמר שבירו במדי נתניה, ״תמיד נותנים לכאלה שעמוסים נורא״ (רדאד ג'בארה)

שבירו הדגיש לאורך החקירה כי הוא עצמו לא קיבל עירוי. "אני בחיים לא עשיתי", אמר, ובהמשך הוסיף: "לא בגלל שיש לי איזה נגד או משהו... אני פשוט זוכר שלא עשיתי". כשנשאל על תכולת העירויים השיב: "אין לי מושג, כי באמת לא עשיתי אף פעם את זה".

ומה לגבי טבריה?

כשעברו החוקרים לשאול אותו על טבריה, השיב שבירו: "אני יודע שעשו פעם אחת אחרי איזה משחק כפול... נתנו לחלק אינפוזיות". לדבריו, "רק עירוי, זה הדבר היחיד", אך הוא עצמו לא השתתף בכך משום שלדבריו לא שיחק מספיק דקות באותה תקופה.

איתמר שבירו, ״אני יודע שעשו את זה פעם אחת אחרי משחק כפול״ (עמרי שטיין)

כאשר נשאל מי עמד מאחורי העירויים בטבריה, חזר שוב ושוב על כך שאינו יודע. "אין לי מושג מטעם מי זה", אמר, ובהמשך הוסיף: "אין לי מושג מי היה מאחורי זה, אין לי מושג... בטוח הביאו איזה מישהו חיצוני או איזה אח או משהו. גם לגבי מספר הפעמים שבהן בוצעו העירויים בטבריה הסתייג שבירו. "אני חושב, אם אני לא טועה, או פעם או פעמיים, אבל אני לא רוצה להגיד לך סתם".

התמלול המלא

דין: אם הייתה מעורבות גם של מיקי ודברים כאלה,

איתמר: אהה, הבנתי.

דין: אתה מבין, בגדול.

איתמר: כן.

דין: אהה,

איתמר: טוב, מה שצריך אני איתך.

דין: שמע, אני לא רוצה, אני לא רוצה האמת להביא אותך במיוחד. אני אדבר, חכה רגע, בוא תישאר איתי על הקו. אני אסמס לגלעד... התאחדות. אני רק אעדכן את תומר. אני אעשה את זה איתך טלפוני, אבל אם מישהו שואל אותך, לא עשינו את זה טלפוני, שלא יבואו לי כל החבר'ה מהצפון.

איתמר: ברור.

דין: רגע.

איתמר: ברור.

דין: פשוט אתה התנהלת גם בשאלונים בצורה יפה, נקייה, עניינית.

איתמר: אני בא... אני בא אמיתי.

דין: טוב, סימסתי לגלעד. תגיד לי, קודם כל עם מי אתה מתנהל בקבוצה? אגב, מי משם עדיין? מה המעורבות של מיקי?

איתמר: אין לי מושג. האמת שאף אחד לא דיבר איתי, חוץ מזה שמימשו עליי את האופציה. חן שלח לי את המימוש אופציה.

דין: חן שלח לך את זה, כאילו?

איתמר: כן.

דין: הבנתי. טוב, אז קודם כל שהשיחה, איתמר, בינתיים תישאר בינינו.

איתמר: ברור, ברור.

דין: בסדר?

איתמר: אין בעיה.

דין: דבר שני, תגיד לי. נוף הגליל, אתה היית חלק משמעותי שם. אני לא יכול להגיד שהשארת אותם בליגה, אבל רמת השערים שלך תרמה שם מאוד.

איתמר: נכון.

דין: והיה גם עומס כי הם לא הצליחו להביא שחקנים, אני זוכר, בגלל הערבויות.

איתמר: נכון.

דין: איך התמודדתם עם העומס שהיה דאז?

איתמר: שמע, כל פעם ניסו להרגיע כאילו את הזה, אתה מבין?

דין: לא, מבחינת ההתאוששות. עזוב את החקירות של החוזים.

איתמר: האמת שלא היה איזה משהו חריג כאילו בעומס. שמע, אותם שחקנים שיחקו גם כל העונה, אתה מבין? זה לא שפתאום כמה שחקנים אחרים שיחקו או זה.

דין: הבנתי.

איתמר: אתה מבין מה אני אומר?

דין: ומבחינת התאוששות, איך כאילו הם מטפלים בכם?

איתמר: מטפלים... טיפולים רגילים כאלה.

דין: הבנתי. עכשיו, היה איזה בעיות בהתאוששות? היו נותנים לכם תוספי מזון, דברים כאלה?

איתמר: לא שאני יודע או שקיבלתי.

דין: ... המאמן כושר, לא?

איתמר: אני בחיים לא קיבלתי משהו.

דין: שמע, אני אגיד לך ככה,

איתמר: אני יודע שעשו פעם אחת אחרי איזה משחק כפול, כאילו שבוע כפול, נתנו לחלק אינפוזיות.

דין: מה הכוונה?

איתמר: מה זה אינפוזיה? גם במכבי נתניה קיבלו כמה שחקנים כל הזמן אינפוזיות, זה משהו כאילו לאושש.

דין: אהה, מה, עירוי כזה?

איתמר: כן, רק עירוי, זה הדבר היחיד.

דין: הבנתי. ומתי זה היה? אתה זוכר אחרי איזה משחק?

איתמר: אני לא זוכר. כשהיה את הפלייאוף התחתון, אתה יודע, שהיה כזה משחקים ברצף, שבוע שהמשחקים כפולים, אז פעם אחת עשו.

דין: אתה זוכר אם זה היה אחרי משחק אמצע שבוע או סוף שבוע?

איתמר: וואלה, אני... האמת, אני באמת לא זוכר.

דין: ואתה עשית גם?

איתמר: לא, אני לא עשיתי.

דין: הבנתי. ומי כאילו... מי אומר את זה? זאת אומרת, מי אחראי על האירועים האלה, על האינפוזיות?

איתמר: אז זהו, אין לי מושג מטעם מי זה. אולי אחד הפיזיותרפיסטים... אין לי מושג מי היה מאחורי זה.

דין: נגיד באו אליך, אמרו לך, ואמרת "אני לא רוצה"?

איתמר: לא. אני פשוט, לדעתי, במשחקים האלה לא שיחקתי הרבה בשני המשחקים האלה. אתה מבין? זה רק מי ששיחק 90-90 כזה.

דין: כן.

איתמר: הם נתנו.

דין: הבנתי. עכשיו, שאלו אותם או אמרו להם? יש לך מושג איך זה היה כאילו?

איתמר: וואלה, האמת שלא. אבל אם תרצה, אני אברר לך.

דין: לא, אל תברר. אני לא רוצה שתיכנס לזה.

איתמר: אוקיי.

דין: הם קיבלו את זה באימון? איפה הם קיבלו את האינפוזיות?

איתמר: באימון. באימון.

דין: באימון עצמו?

איתמר: כן.

דין: אימון אחרי אותו משחק?

איתמר: אני חושב. אני לא זוכר אם זה אימון אחרי או שני אימונים אחרי.

דין: יכול להיות שזה היה אחרי המשחק של הפועל חיפה, לפני המשחק עם אשדוד והפועל?

איתמר: וואלה, אין לי מושג. אני מת להגיד לך. כאילו, אני באמת לא זוכר להגיד לך מתי זה בדיוק קרה, אתה מבין?

דין: ואתה יודע מי הגורם בטבריה? כאילו, מה היה לכם? אספת קבוצה ומישהו אמר "אתה, אתה, אתה ואתה עושים"?

איתמר: לא.

דין: איך זה הלך?

איתמר: אני יודע... כאילו, אני עליתי לאימון, ומחלקים אותך לשניים.

דין: אוקיי.

איתמר: יש שעושים שחרור, ואת אלה שעושים את האימון.

דין: אוקיי.

איתמר: אז עשיתי אימון, ואז אמרו לי... ואז הבנתי שכמה שחקנים עשו כאילו את...

דין: מי עשה את זה? השחקנים שהיו בהרכב במשחק לפני כן?

איתמר: אלה ששיחקו 90 דקות, אם אני לא טועה.

דין: הבנתי.

איתמר: או אולי כאלה גם ששיחקו 80, לא זוכר.

דין: חכה רגע, נכנסתי למנהרה, שנייה. שומע אותי?

איתמר: כן, כן.

דין: כשאתה אומר "אלה ששיחקו", נגיד אלה ששיחקו הרבה דקות במשחק קודם לכן?

איתמר: בדיוק. כאילו מי ששיחק ברצף כזה.

דין: הבנתי. ויש לך מושג מי נתן להם את העירוי הזה?

איתמר: אין לי מושג.

דין: אם זה מהפיזיותרפיסט או שהביא מישהו חיצוני?

איתמר: וואלה, אין לי מושג, אבל אני לא מאמין שהוא כאילו... בטוח הביאו איזה מישהו חיצוני או איזה אח או משהו, אני לא...

דין: איפה הם עשו את זה?

איתמר: אז לא יודע איפה. אני הייתי באימון למעלה. בטח באחד הזה, בטח בחדר מעסים או משהו כזה.

דין: ואיפה היה האימון?

איתמר: בטבריה.

דין: באצטדיון?

איתמר: כן, כן.

דין: הבנתי. ואתה אומר, אתה לא זוכר מי הורה להם, מי אמר להם לעשות את זה?

איתמר: לא, אין לי מושג האמת.

דין: הבנתי. והם עשו את זה כאילו פעם אחת?

איתמר: אני חושב, אם אני לא טועה, או פעם או פעמיים, אבל אני לא רוצה להגיד לך סתם כאילו.

דין: אוקיי. אגב, זה סתם לידע כללי, זה משהו נפוץ בכדורגל? אמרת לי שעשו את זה גם בנתניה.

איתמר: בנתניה גם עשינו. לא שאני עשיתי אישית, אבל נתניה גם עשו.

דין: מתי? בעונה... היית לפני כן הפועל תל אביב ואז לפני כן נתניה?

איתמר: הייתי, כן. עשינו. אני אגיד לך מה, בתקופה עם גיא צרפתי, אם אני לא טועה, שהיה אחרי איזה משחק של 120 דקות, משהו כזה, אז לקחו אותנו לקליניקה של עבד, הוא היה אז הפיזיותרפיסט הראשי.

דין: אוקיי.

איתמר: ואם אני לא טועה, שם זה היה. לקחו כאילו כמה חבר'ה. אני לא עשיתי, כן? לא עשיתי אף פעם.

דין: למה אגב לא עשית? סתם כי אתה לא אוהב את זה?

איתמר: לא. סתם לא זוכר למה זה... אולי לא שיחקתי מספיק דקות בשביל זה. אבל לא בגלל שיש לי איזה נגד או משהו. אני פשוט זוכר שלא עשיתי. אני בחיים לא עשיתי.

דין: אתה זוכר כמה הם קיבלו בעירוי?

איתמר: זה אני... (צוחק).

דין: אני יודע, יש מיליגרם, יש מיליגרמים כאלה, אני חושב.

איתמר: אין לי מושג. כי אני אגיד לך מה, באמת לא עשיתי אף פעם את זה, אז אני באמת לא יודע להגיד לך.

דין: הבנתי. אמרת שזה היה אחרי משחק גביע כאילו?

איתמר: בנתניה זה היה אחרי משחק גביע של 120 דקות, אם אני לא טועה.

דין: בוא נראה.

איתמר: כמעט בוודאות.

דין: מה זה, באר שבע? בוא נראה... אהה, כן, יכול להיות באר שבע. היה לכם פעמיים הארכה.

איתמר: לא, לא.

דין: נגד הפועל ירושלים, והיה לכם נגד באר שבע.

איתמר: אם אני חושב, זה נגד הפועל ירושלים, כי ניצחנו שם...

דין: נכון.

איתמר: אם אני לא טועה.

דין: נכון. ואז כאילו לקראת המשחק לאחר מכן עשיתם את זה?

איתמר: אני חושב. אני לא רוצה להגיד לך אם זה המשחק הזה או המשחק הזה, כי אני לא זוכר. כאילו אחד מהם בגביע בוודאות, אתה מבין.

דין: ונגיד סתם, שם איך זה הלך? מי אמר לכם "לכו תעשו"?

איתמר: היה ד"ר לקבוצה. ממש ד"ר, לנתניה.

דין: הבנתי. והוא אמר לכם? כאילו, הוא אמר למישהו? לכל מי שהלך?

איתמר: כן, כן. זה היה ממש מסודר. אני לא זוכר, אין לי מושג מה עשו בטבריה. כאילו מי נתן את הזה. שם אני זוכר, יש ממש ד"ר. הוא מגיע לקליניקה כאילו של עבד, הוא עובד שם והוא עושה, אתה מבין?

דין: מי זה הד"ר? אתה זוכר איך קוראים לו?

איתמר: וואו, אני לא יודע. הוא עובד הרבה גם עם קבוצות בליגה לאומית וזה. אני לא יודע, אבל אני יודע שהוא עובד עם הקליניקה של עבד.

דין: איפה הקליניקה?

איתמר: בנתניה.

דין: בנתניה. מי עשה את זה בנתניה? כל השחקנים ששיחקו 120?

איתמר: גם. לדעתי כן. תמיד נותנים לכאלה שעמוסים נורא.

דין: נגיד, אם אני נכנס שם... נגיד אתה שיחקת 120 שם, בדקת?

איתמר: אני שיחקתי 120 שם, אבל לא עשיתי בחיים. אז אני לא זוכר אם זה המשחק גביע הזה אפילו, או נגד הפועל באר שבע כאילו של שנה אחרי, אתה מבין?

דין: המשחק שאמרת באמת פלוצ'נקו נתן את השני, אם זה המשחק הזה.

איתמר: לא, זה אני בטוח, כי אני זוכר שאני בישלתי לו.

דין: אהה, הבנתי. ואחרי המשחק הזה אתה זוכר שזה היה בנתניה?

איתמר: אם אני לא טועה, זה אחד ממשחקי הגביע האלה.

דין: הבנתי. ומי עשה את זה? לרוב עושים את זה. שם במקרה הזה אתה זוכר מי עשה את זה?

איתמר: אני מאמין ששחקנים שעמוסים כאילו. שחקנים שהיו הכי עמוסים בתקופה הזאת. אולי משחק לפני גם שיחקו כאילו הרבה, אתה מבין?

דין: הבנתי. ואתה זוכר את השחקנים שעשו את זה פה בטבריה? איזה שחקנים בטבריה עשו?

איתמר: וואו, אני לא יודע מי זה השחקנים הספציפיים. אבל אני מעריך שזה כאילו השחקנים ששיחקו 90 דקות, אתה מבין?

דין: הבנתי. וזה בידיעת אלירן? זה בידיעת חן סול כאילו?

איתמר: ... דרך הגורמים האלה, שום דבר לא...

דין: הבנתי. בסדר מותק, בסדר גמור. כרגע זה מספיק.

איתמר: אם אתה צריך עוד משהו, חיים שלי, אני תמיד…

דין: הדדי איתמר, יש לך את הטלפון שלי, זה האישי שלי. אם צריך אי פעם משהו, אתה מוזמן לדבר איתי.

איתמר: אין עליך, מלך.

דין: בסדר?

איתמר: וכמובן שאני באמת עונה לך, אתה יודע.

דין: אני רואה, אני שם לב. אני יכול להגיד לך בכנות, הסיבות זה חריג. שלא תגיד לאף אחד שדיברנו בטלפון.

איתמר: לא, אני לא מדבר על השיחה הזאת עם אף אחד.

דין: בדיוק. כי יש שחקן... זה מאוד... זה לא קרה, בוא נגיד ככה, בטבריה. אני בטוח שאתה היית בקיא. שחקנים הגיעו אליי לפתח תקווה וגם עכשיו יגיעו אליי לפתח תקווה, מי שאני אצטרך לדברים כאלה ואחרים.

איתמר: מעולה.

דין: בסדר? אני לא רוצה להטריח אותך.

איתמר: אני אומר, מי שמאה ככה, זה צריך להיות תמיד. בחיים אני לא זה. גם אין לי אינטרס, אתה יודע, להגן על מועדון כזה או אחר. בסוף אתה יודע, אתה עובר ממקומות למקומות. זה לא איזה... ואני אמיתי.

דין: תישאר ככה, איתמר. טיפ שלי אישית. תאמין לי, זו הדרך הכי טובה, וההתנהלות שלך, אני אגיד את זה בלשון המעטה, היא ראויה לציון.

איתמר: תודה, תודה נשמה. תודה רבה. אתה באמת מדהים, באמת.

דין: הדדי אחי. אני מאחל לך המון, המון בהצלחה. אם אתה רוצה לצאת לחו"ל – תצא לחו"ל. אם לא, שאחת הקבוצות בצמרת תהנה ממך.

איתמר: איזה מלך אתה. תודה רבה נשמה.

דין: בכיף.

איתמר: ואם אתה צריך משהו, כרטיסים לכל קבוצה, תגיד לי.

דין: (צוחק) תודה, תודה מותק.

איתמר: יאללה נשמה שלי, תודה.

דין: ביי אח שלי, להתראות.

איתמר: ביי, נשמה. ביי.